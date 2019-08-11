رياضة

مارادونا: دي روسي رفض ملايين قطر للعب في الأرجنتين

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
دانيلي دي روسي
دانيلي دي روسي
أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن سعادته الشديدة بانضمام الإيطالي دانيلي دي روسي لصفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني، وحقق دي روسي حلمه بمقابلة مارادونا، وعن تلك المقابلة قال الأرجنتيني: "دي روسي مالتي مليونير، وكان يتحصل في العام الواحد على 12 مليون يورو من روما، والآن يأتي إلى الأرجنتين حيث يقتل الأشخاص بعضهم بعضا لأجل زوجين من الأحذية. في إيطاليا ينظرون إلينا على أننا لا نزال متأخرين، دي روسي يشعر بالسعادة، وأتى إلى هنا بعد أن شاهدني في المدرجات في مباراة بكوبا ليبرتادوريس أو مباراة أمام ريفر بليت".
وأضاف مارادونا: "تحدث دي روسي معي عن أسرته وأصدقائه في روما، وأنه أتى كي يراني، وطلب الحصول على صورة تذكارية معي". وتابع: "من الرائع بالنسبة لي ولكل أرجنتيني أن يأتي دي روسي إلى هنا، هذه منحة من الله، كان من الممكن أن يذهب إلى قطر ويحصل على 30 مليون يورو في السنة، ولكنه أتى إلى هنا لرغبته في معرفة
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برشلونة‎

إنتر يخطط لخطف أرتورو فيدال من برشلونة

تعاقد برشلونة، الصيف الماضي، مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال، قاطعا الطريق حينها أمام إنتر الإيطالي الذي أراد الظفر بخدماته، مثلما فعل العملاق الكتالوني تماما مع روما بخطف البرازيلي مالكوم، ومع ذلك يبدو أنه من الصعب على النجم التشيلي حجز مكان له في التشكيل الأساسي للبارسا، الموسم المقبل، مع قدوم الهولندي فرينكي دي يونج، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية رحيله عن قلعة الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بحسب ما أفاده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
جواو-فيليكس‎ (4)

سيميوني يتغنى بجواو فيليكس بعد التغلب على يوفنتوس

تألق النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مرة أخرى، في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وديا، أمس السبت، على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وذلك بعد أن سجل هدف الروخيبلانكوس الثاني في المباراة. وعن المستويات التي يقدمها جواو المنضم إلى الفريق الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، قال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني: "لعب جواو فيليكس مباراة جيدة للغاية، وهو يتأقلم معنا بسرعة كبيرة ويملك قدرات عالية، ففي أي مكان أضعه فيه أجده يبلي البلاء الحسن".
جهاد-جريشة (1)

اتحاد الكرة يقرر استمرار الحكم الخامس في الدوري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تطبيق تقنية الحكم الإضافي (الخامس) خلال الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، ووفقا لمصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، فإن رفض مسؤولي اتحاد الكرة فكرة إلغاء التقنية، خاصة مع صعوبة تطبيق تقنية الفيديو، جاء بسبب ارتفاع التكلفة المادية، وذلك بعدما كان يدرس اتحاد الكرة اقتراحا بإلغاء خاصية الحكم الخامس في الدوري المصري، لعدم جدواها وتسببها في إثارة المشكلات في المباريات.
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اليكسيس-سانشيز‎

روما يتفاوض مع اليونايتد لضم سانشيز

دخل نادي روما الإيطالي على خط المفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل شراء المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي وضع فيه مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، كل ثقته في المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بمنحه القيمص رقم 9 لقيادة هجوم الشياطين الحمر، ويرى سولسكاير بحسب ما صرح في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، أن فريقه لن يعاني من أجل تسجيل الأهداف على الرغم من رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر، ومع رغبة سولسكاير في بقاء سانشيز، يحاول روما خطفه على سبيل الإعارة.
ميسي (1)

مارادونا: أعشق ميسي المتمرد.. أخيرا بات يشبهني

تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا لصحيفتي "TyC Sports" و"La Red" الأرجنتينيتين، في أثناء وجوده في أحد المستشفيات تمهيدا لإجراء جراحة في ركبته اليمنى، عن مواطنه ليونيل ميسي، والسلوك الذي ظهر به في منافسات كوبا أمريكا الأخيرة، التي توجت بلقبها البرازيل على أرضها الشهر الماضي، مشيرا إلى إعجابه الشديد بسلوك نجم برشلونة وقائد الأرجنتين الذي ذكره كثيرا بنفسه، بسبب التصريحات التي هاجم من خلالها بشدة ما سماه "الفساد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم".
مالكوم دي-أوليفيرا (3)

زينيت يعلن عن تعاقده مع مالكوم من برشلونة

انتقل البرازيلي مالكوم، أمس الجمعة، من صفوف برشلونة الإسباني إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي، مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات تتعلق بمدى النجاحات التي سيحققها مع فريقه الجديد. وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى صفوف برشلونة منذ 12 شهرا تقريبا مقابل 41 مليون يورو، إلا أنه فشل في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للمدرب إيرنيستو فالفيردي، حيث شارك في 24 مباراة فقط في جميع المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف، منها هدف في شباك ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، ويمتد عقد مالكوم مع زينيت لمدة 5 سنوات.
صديقة-نيمار (1)

غياب الأدلة ينقذ نيمار من قضية الاغتصاب

أغلقت الشرطة البرازيلية التحقيقات بشأن قضية "اغتصاب" موجهة ضد نيمار لعدم وجود أدلة، بحسب ما قال المدعي العام في ساو باولو، وسيتم إرسال قرار الشرطة إلى مكتب المدعي العام، اليوم الثلاثاء، ويكون أمامه 15 يوما لتقييم القضية، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس، وسيتخذ قاض قرارا نهائياً في القضية. وخيمت هذه القضية على عناوين الرياضة في البلد المجنون بكرة القدم، خصوصا على هامش بطولة كوبا أميركا الأخيرة التي أحرزتها البرازيل على أرضها وغاب عنها نيمار بداعي التواء في كاحله عشية انطلاقها في مباراة ودية ضد قطر.
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