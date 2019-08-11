مارادونا: دي روسي رفض ملايين قطر للعب في الأرجنتين

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

دانيلي دي روسي

أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن سعادته الشديدة بانضمام الإيطالي دانيلي دي روسي لصفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني، وحقق دي روسي حلمه بمقابلة مارادونا، وعن تلك المقابلة قال الأرجنتيني: "دي روسي مالتي مليونير، وكان يتحصل في العام الواحد على 12 مليون يورو من روما، والآن يأتي إلى الأرجنتين حيث يقتل الأشخاص بعضهم بعضا لأجل زوجين من الأحذية. في إيطاليا ينظرون إلينا على أننا لا نزال متأخرين، دي روسي يشعر بالسعادة، وأتى إلى هنا بعد أن شاهدني في المدرجات في مباراة بكوبا ليبرتادوريس أو مباراة أمام ريفر بليت".

وأضاف مارادونا: "تحدث دي روسي معي عن أسرته وأصدقائه في روما، وأنه أتى كي يراني، وطلب الحصول على صورة تذكارية معي". وتابع: "من الرائع بالنسبة لي ولكل أرجنتيني أن يأتي دي روسي إلى هنا، هذه منحة من الله، كان من الممكن أن يذهب إلى قطر ويحصل على 30 مليون يورو في السنة، ولكنه أتى إلى هنا لرغبته في معرفة

وأضاف مارادونا: "تحدث دي روسي معي عن أسرته وأصدقائه في روما، وأنه أتى كي يراني، وطلب الحصول على صورة تذكارية معي".



وتابع: "من الرائع بالنسبة لي ولكل أرجنتيني أن يأتي دي روسي إلى هنا، هذه منحة من الله، كان من الممكن أن يذهب إلى قطر ويحصل على 30 مليون يورو في السنة، ولكنه أتى إلى هنا لرغبته في معرفة الأرجنتين. أتمنى أن يلعب بصورة جيدة، ولكن بالنسبة لكل المواهب الأرجنتينية الصاعدة، ربما أتمنى أن يلعب بصورة سيئة كي تكون لهم فرصة في الظهور".



وواصل: "سأعود إلى ملعب لابومبونيرا، سأعود إلى صندوقي العزيز، هنا توجد روحي، قتلت نفسي في العمل، السنوات الماضية، كي أوفر مستقبلا رائعا لأطفالي، والآن بات بإمكانهم تناول الكافيار".



