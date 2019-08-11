خرق هدنة العيد في ليبيا وسط تبادل للاتهامات

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

صورة أرشيفية

اتهم الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الأحد، القوات الموالية للوفاق، بخرق الهدنة التى اتفق عليها الجانبان في وقت سابق، بعد حدوث مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، ودخل الجانبان في تبادل الاتهمات حول مصادر إطلاق النيران في طريق المطار.. يأتى هذا بعدما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى المبارك، وطالبت البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وكانت قيادة الجيش الوطني الليبي، أعلنت أمس السبت، قبولها المقترح الأممي للهدنة خلال العيد، وذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، وتشمل الهدنة خلال أيام عيد الأضحى، جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا. (اقرأ أيضا: الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية خلال العيد) وأضافت