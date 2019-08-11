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خرق هدنة العيد في ليبيا وسط تبادل للاتهامات

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اتهم الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الأحد، القوات الموالية للوفاق، بخرق الهدنة التى اتفق عليها الجانبان في وقت سابق، بعد حدوث مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، ودخل الجانبان في تبادل الاتهمات حول مصادر إطلاق النيران في طريق المطار.. يأتى هذا بعدما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى المبارك، وطالبت البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.
وكانت قيادة الجيش الوطني الليبي، أعلنت أمس السبت، قبولها المقترح الأممي للهدنة خلال العيد، وذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، وتشمل الهدنة خلال أيام عيد الأضحى، جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا. (اقرأ أيضا: الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية خلال العيد) وأضافت
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الانفصاليون جنوب اليمن (2)

قوات الانتقالي الجنوبي تنسحب من محيط قصر المعاشيق

أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرًا في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق، مؤكدًا "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي سيطر عليها" وذلك بحسب موقع العربية. وجاء ذلك قبل استهدف تحالف دعم الشرعية إحدى المناطق في عدن التي تشكل تهديدًا مباشرًا على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية.?
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف الانفصاليين في عدن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدًا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. وقال التحالف وفقًا لموقع "العربية" إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين. وأكد التحالف، أنه لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن.
الانفصاليون جنوب اليمن (2)

الحكومة اليمنية ترحب بوقف إطلاق النار في عدن

رحبت الحكومة اليمنية، فجر يوم الأحد، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. ورحب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس.
عادل الجبير

الجبير: السعودية أكبر داعم للشعب اليمني وندعو للحوار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن. وأكد الجبير في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن موقف السعودية ثابت في دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية وذلك بحسب موقع سكاي نيوز عربية.
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية خلال العيد

أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد، وذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، ويشمل هدنة خلال أيام عيد الأضحى. وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين، مطالبة البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات. من ناحية أخرى، أفاد مصدر طبي بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغمة بمنطقة الهواري غرب بنغازي شرق ليبيا.
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

جوتيريش يبدي قلقه من اشتباكات عدن ويدعو لوقف القتال

أبدى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قلقه العميق بشأن الاشتباكات العنيفة التى تشهدها مدينة عدن باليمن، وحث على وقف العمليات القتالية. وبحسب وكالة «رويترز»، دعا جوتيريش، في بيان، أطراف الصراع إلى «إجراء حوار شامل لحل خلافاتها ومعالجة المخاوف المشروعة لكل اليمنيين». وقالت مصادر طبية، الجمعة، إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا في عدن، المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دوليا، وسط تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة. وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» بتصاعد حدة المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني بعدن.
قوات-أمريكية-في-أفغانستان

مقتل أكبر عدد مدنيين في أفغانستان منذ 2017 في يوليو

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان اليوم السبت، أن شهر يوليو الماضي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا المدنيين خلال شهر واحد على مدار أكثر من عامين. ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، النتائج الأولية التي أصدرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، موضحة أنها تشير إلى سقوط أكثر من 1500 مدني بين قتيل وجريح، وهو الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله في شهر واحد منذ مايو عام 2017.
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن للحد من التسلح

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل لاتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي. وجاء في بيان بثه مركز الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني أن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد دعا مرارا الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة، ويأسف لعدم تمكنها من القيام بذلك".
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