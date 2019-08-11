جونسون يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: «شكرا لإسهاماتكم»

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين في بريطانيا وجميع أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمون اليوم الأحد. وقال جونسون في كلمة مصورة نُشرت عبر الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هناك 3.3 مليون مسلم بريطاني، ونحو مليار آخرين حول العالم، يحتفلون بعيد الأضحى هذا الأسبوع". وأضاف: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتمنى لكم عيدا مباركا جميعا"، مشيرا إلى أن "الاحتفال بعيد الأضحى قائم على فكرة التضحية، والقيام بما هو صحيح، وهو ما نراه من المسلمين يوميا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وتابع رئيس الوزراء: "إن رجالا ونساءً مسلمين يقدمون إسهامات عظيمة في جميع مناحي الحياة لتطوير الحياة في بريطانيا، على مستوى الأعمال والخدمات العامة، والثقافة والإعلام، وأعلى مستويات الحكومة، وبالطبع في فوز منتخب إنجلترا للكريكيت ببطولة العالم، فمسلمو بريطانيا ساعدوا في النجاح الذي وصلت إليه بريطانيا