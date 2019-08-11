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جونسون يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: «شكرا لإسهاماتكم»

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص
هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين في بريطانيا وجميع أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمون اليوم الأحد. وقال جونسون في كلمة مصورة نُشرت عبر الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هناك 3.3 مليون مسلم بريطاني، ونحو مليار آخرين حول العالم، يحتفلون بعيد الأضحى هذا الأسبوع". وأضاف: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتمنى لكم عيدا مباركا جميعا"، مشيرا إلى أن "الاحتفال بعيد الأضحى قائم على فكرة التضحية، والقيام بما هو صحيح، وهو ما نراه من المسلمين يوميا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
وتابع رئيس الوزراء: "إن رجالا ونساءً مسلمين يقدمون إسهامات عظيمة في جميع مناحي الحياة لتطوير الحياة في بريطانيا، على مستوى الأعمال والخدمات العامة، والثقافة والإعلام، وأعلى مستويات الحكومة، وبالطبع في فوز منتخب إنجلترا للكريكيت ببطولة العالم، فمسلمو بريطانيا ساعدوا في النجاح الذي وصلت إليه بريطانيا
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كيم-جونج-أون

رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
طائرة-ايرانية

قتلى وجرحى في هجوم بالحجارة على قاعدة جوية بإيران

قتل شخصان وأصيب عدد آخر من بينهم جنود في قاعدة جوية بمدينة محمود آباد في محافظة مازندران شمال إيران، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت. وأوردت "روسيا اليوم، عن الوكالة، أن نحو 50 مواطنا هاجموا القاعدة الجوية بالحجارة والسلاح الأبيض أثر خلاف مع القاعدة حول أراض محيطة بها، مؤكدين امتلاكها. وأضافت الوكالة أن المهاجمين اقتربوا من مدرج القاعدة الجوية ورموا الحجارة والسلاسل وقطعا من الخشب باتجاه الجنود، ما أدى إلى جرح عدد منهم، واضطر الجنود لإطلاق النار تجاههم، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين وجرح أربعة منهم.
اسعاف مصاب

قتيل في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

قتل شخص، اليوم السبت، جراء إطلاق نار داخل مسجد النور في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو. ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته. كما لم يكشف الموقع النرويجي عن مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، الذي كان متواجدا بـ"مركز النور الإسلامي". شهود عيان أفادوا، بأن منفذ الهجوم شخص أبيض يرتدي قبعة.
انفجار خزان وقود في تنزانيا

60 قتيلا و 70 مصابا في انفجار شاحنة بتنزانيا

قتل 60 شخصا على الأقل صباح السبت وأصيب 70 بجروح في انفجار شاحنة صهريج بالقرب من مدينة موروغورو التي تبعد حوالى 200 كلم غرب دار السلام عاصمة تنزانيا. وقال حاكم موروغورو ستيفن كيبويه للصحافة من المكان: "يوجد حاليا 60 جثة في مشرحة مستشفى موروغورو الذي يستقبل أيضا 70 جريحا". وفي وقت سابق، أعلن القائد الإقليمي للشرطة ويلبرود متافونغوا "وقوع انفجار قوي أدى إلى مقتل 57 شخصا على الأقل حتى الآن، ومعظمهم من سائقي دراجات نارية تعمل بالأجرة هرعوا مع أشخاص آخرين لجمع الوقود الذي كان يسيل من الصهريج بعد تعطله نتيجة حادث مرور".
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اجواء شم النسيم فى حديقة الفسطاط تصوير شيماء سيد (1)

الأرصاد: طقس أيام العيد حار رطب ويسمح بالخروج للمتنزهات

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على جميع الأنحاء. وحذّر عبدالعال، في بيان صحفي الثلاثاء، من حالة الطقس خلال الفترة من السبت المقبل (يوم عرفة) حتى الأربعاء 14 أغسطس الجاري (رابع أيام عيد الأضحى)، من الشبورة المائية التى تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.
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صدام جديد ينهي شهر العسل بين ترامب وبوريس جونسون

بات من المتوقع أن شهر العسل في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، لن يستمر طويلا، خاصة أن العديد من الأزمات قد تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين. بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون.
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في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
بوريس-جونسون-وأردوغان

أصول جونسون التركية.. جده كان وزيرا للسلطان العثماني

تقع قرية "كالفات" التركية الصغيرة في أعالي تلال هضبة الأناضول، البعيدة تماما عن ممرات السلطة في بريطانيا، إلا أن أهلها يدعون أنها مسقط رأس أجداد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الجديد. حيث تابع سكان القرية، التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمال العاصمة أنقرة، مسيرة جونسون منذ أن أصبح عمدة لندن في عام 2008. ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن ساتيلميس كاراتكين، الذي يدعي أنه ابن عم زعيم حزب المحافظين: "إنه مصدر فخر كبير لنا"، مضيفا "بالنسبة لنا، فهو تركي من كالفات وسوف نعتبره دائمًا واحدًا منا".
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