البرهان: «المدنية» هي الحل.. ولا مكان لخطابات الفتن

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

عبد الفتاح البرهان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، خلال «كلمة ألقاها لتهنئة الشعب السوداني بعيد الأضحى»، إن السودان بحاجة ماسة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد هذه الأمة. وأكد أن "التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري «الإعلان الدستوري»، ويُنتظر أن يوقع نهائيا يوم السبت المقبل"، مضيفًا «لا مكان اليوم بيننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية» .

وأعرب البرهان عن شكره للشعب السوداني لصبره على "الشدائد والأزمات القاسية" والقوات المسلحة والشرطة الذين يحرسون السودان ويسهرون على أمنه بلا من أو أذى. وتابع بأن "السودان يستشرف عهدا جديدا زاخرا بالآمال والتطلعات"، داعيا إلى تجديد العزم على جمع الشمل، والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء