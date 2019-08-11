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البرهان: «المدنية» هي الحل.. ولا مكان لخطابات الفتن

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، خلال «كلمة ألقاها لتهنئة الشعب السوداني بعيد الأضحى»، إن السودان بحاجة ماسة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد هذه الأمة. وأكد أن "التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري «الإعلان الدستوري»، ويُنتظر أن يوقع نهائيا يوم السبت المقبل"، مضيفًا «لا مكان اليوم بيننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية» .
وأعرب البرهان عن شكره للشعب السوداني لصبره على "الشدائد والأزمات القاسية" والقوات المسلحة والشرطة الذين يحرسون السودان ويسهرون على أمنه بلا من أو أذى. وتابع بأن "السودان يستشرف عهدا جديدا زاخرا بالآمال والتطلعات"، داعيا إلى تجديد العزم على جمع الشمل، والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء
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خرق هدنة العيد في ليبيا وسط تبادل للاتهامات

اتهم الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الأحد، القوات الموالية للوفاق، بخرق الهدنة التى اتفق عليها الجانبان في وقت سابق، بعد حدوث مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، ودخل الجانبان في تبادل الاتهمات حول مصادر إطلاق النيران في طريق المطار.. يأتى هذا بعدما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى المبارك، وطالبت البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.
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قوات الانتقالي الجنوبي تنسحب من محيط قصر المعاشيق

أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرًا في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق، مؤكدًا "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي سيطر عليها" وذلك بحسب موقع العربية. وجاء ذلك قبل استهدف تحالف دعم الشرعية إحدى المناطق في عدن التي تشكل تهديدًا مباشرًا على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية.?
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف الانفصاليين في عدن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدًا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. وقال التحالف وفقًا لموقع "العربية" إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين. وأكد التحالف، أنه لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن.
الانفصاليون جنوب اليمن (2)

الحكومة اليمنية ترحب بوقف إطلاق النار في عدن

رحبت الحكومة اليمنية، فجر يوم الأحد، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. ورحب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس.
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مظاهرات السودان

«المهنيين السودانيين»: لن نشارك في المجلس السيادي

أعلن تجمع المهنيين رفضه المشاركة في المجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية، على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة، إذ قال في بيان صباح اليوم الخميس: «أبقى تجمع المهنيين السودانيين على قراراه بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها وذلك في مستوييها السيادي والتنفيذي على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة»، ويأتى هذا القرار على الرغم من أن تجمع المهنيين هو من أطلق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
احتجاجات- شعبية- فى- السودان ‎

أمريكا تعلن موقفها من السودان خلال الفترة الانتقالية

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، اليوم الأربعاء،: إن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية". وأضاف هيل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السودانية "الخرطوم"، أن بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق في الأيام المقبلة". وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها الشعب السوداني.
مظاهرات السودان

سنحرق كل شيء| ماذا وراء تهديد الإسلاميين في السودان؟

«استمعوا لنا أو سنحرق كل شيء»، كان هذا تهديدا حادا أطلقته الحركة الإسلامية في السودان نحو القوات المسلحة السودانية والمجلس العسكري السوداني، في محاولة منها لفرض نفسها على الساحة السياسية. التهديد لم يقتصر على ما سبق فقط، وإنما تعدى إلى التهديد بإعلان الجهاد في البلاد مؤكدين أن الحرب مع الإسلاميين أمر مكلف جدا وفواتيره عالية، وأنهم سيحرقون كل شيء إذا ما لم يستمع لهم، مشددة على أنهم يعرفون عن الجميع ما لا يعرفونه عن أنفسهم، على حد قولهم «إننا أبناء السجون والمعتقلات التي لا تزيدنا إلا إيمانا وتمسكا بقيمنا ومبادئنا».
الجيش-السودانى (2)

انقلاب رابع يكشف غضب «الإخوان» من اتفاق السودان

"عام الانقلابات في السودان"، هكذا يمكن أن يطلق على 2019 في هذا البلد الذي شهد العديد من الأحداث، بدأت بثورة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، وتلا ذلك العديد من الانقلابات الفاشلة وسط أزمات عدة توالت بعد رحيل البشير وتولي المجلس العسكري الفترة الانتقالية في البلاد، والذي تسبب في أزمة مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي وتطالب بسلطة مدنية للبلاد، فبعد إطاحة الجيش من رئاسة البلاد، وإعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل البشير واعتقاله، شهد السودان عددا من المحاولات الانقلابية الفاشلة خلال ثلاثة شهور.
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