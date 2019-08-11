لمة وضحكة حلوة وسيلفي.. العيد فرحة في كل شوارع مصر

تحرير:وتصوير: سامح أبو حسن وهاني شمشون ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

احتفالات عيد الأضحى

"العيد فرحة.. وأجمل فرحة"، هكذا عبرت احتفالات ملايين المواطنين بعيد الأضحى، إذ تجمعوا منذ الصباح الباكر، في مجموعات ضمت العائلات والجيران والأصدقاء، لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات المخصصة لاستقبال المصلين في جميع محافظات مصر، التي علت أصواتها بالتكبيرات، وسط أجواء مبهجة وتفاليع احتفالية مختلفة، حيث غطت البلالين سماء الساحات التي اختلط في بعضها رجال ونساء الأسرة الواحدة أثناء الصلاة، والتقط المحتفلون صور السيلفي والجماعية، إذ عبروا عن سعادتهم بحلول هذه الذكرى المباركة، والتقاء الأهل الأحباب الذين تفرقهم ظروف الحياة.

حملت خطبة العيد عنوان "الانقياد والاستجابة لأوامر الله من خلال قصة الذبيح"، وأكد خلالها خطباء وأئمة المساجد على أهمية الاستفادة من دروس ومعانى الأضحية ببذل العطاء والإيثار من أجل نهضة الفرد والمجتمع وضرورة اتباع أوامر الله والعمل على أن تتحول تلبية مشاعر الحج إلى منهج حياة يحقق نهضة المجتمعات وفهم فقه