خطط وفيلم تسجيلي.. السيسي يتفقد منتجع «ماسة العلمين»

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، يرافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء. ,استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مكونات المنتجع، وفق ما أكده السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع، واطلع علي سير وتطور العملية الإنشائية وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت

جاء ذلك بعدما أدي الرئيس السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى. (اقرأ أيضا: الرئيس يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك) ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم، بحلول أول أيام