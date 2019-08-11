رياضة

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد «اطلع بره»

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
الأهلي
الأهلي
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري، في مصر أيضا؛ بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على ملامح التشكيل المتوقع الذي يواجه اطلع بره، دون تغييرات واسعة عن آخر مباراة للفريق ضد الزمالك، سوى مشاركة صالح جمعة بدلا من وليد سليمان. وجاء التشكيل المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن
اقرأ المزيد
برشلونة‎

إنتر يخطط لخطف أرتورو فيدال من برشلونة

تعاقد برشلونة، الصيف الماضي، مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال، قاطعا الطريق حينها أمام إنتر الإيطالي الذي أراد الظفر بخدماته، مثلما فعل العملاق الكتالوني تماما مع روما بخطف البرازيلي مالكوم، ومع ذلك يبدو أنه من الصعب على النجم التشيلي حجز مكان له في التشكيل الأساسي للبارسا، الموسم المقبل، مع قدوم الهولندي فرينكي دي يونج، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية رحيله عن قلعة الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بحسب ما أفاده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
جواو-فيليكس‎ (4)

سيميوني يتغنى بجواو فيليكس بعد التغلب على يوفنتوس

تألق النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مرة أخرى، في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وديا، أمس السبت، على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وذلك بعد أن سجل هدف الروخيبلانكوس الثاني في المباراة. وعن المستويات التي يقدمها جواو المنضم إلى الفريق الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، قال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني: "لعب جواو فيليكس مباراة جيدة للغاية، وهو يتأقلم معنا بسرعة كبيرة ويملك قدرات عالية، ففي أي مكان أضعه فيه أجده يبلي البلاء الحسن".
جهاد-جريشة (1)

اتحاد الكرة يقرر استمرار الحكم الخامس في الدوري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تطبيق تقنية الحكم الإضافي (الخامس) خلال الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، ووفقا لمصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، فإن رفض مسؤولي اتحاد الكرة فكرة إلغاء التقنية، خاصة مع صعوبة تطبيق تقنية الفيديو، جاء بسبب ارتفاع التكلفة المادية، وذلك بعدما كان يدرس اتحاد الكرة اقتراحا بإلغاء خاصية الحكم الخامس في الدوري المصري، لعدم جدواها وتسببها في إثارة المشكلات في المباريات.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة «اطلع بره»

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري في مصر أيضا بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (3)

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لموقعة إطلع بره

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إطلع بره، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد فى ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وتحركت حافلة الفريق متجهة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مُغلق، عقب انتهاء المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
مران-الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. سليمان حارسًا وعودة حمودي وماهر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران خضوع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق لتدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

10 آلاف مشجع في مواجهة الأهلي و«اطلع برة»

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة الفريق أمام نظيره «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح مرجان أن مباراة الأهلي و«اطلع برة» ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما اتفق الفريق الأحمر مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org