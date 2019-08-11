تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد «اطلع بره»

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري، في مصر أيضا؛ بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على ملامح التشكيل المتوقع الذي يواجه اطلع بره، دون تغييرات واسعة عن آخر مباراة للفريق ضد الزمالك، سوى مشاركة صالح جمعة بدلا من وليد سليمان. وجاء التشكيل المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على ملامح التشكيل المتوقع الذي يواجه اطلع بره، دون تغييرات واسعة عن آخر مباراة للفريق ضد الزمالك، سوى مشاركة صالح جمعة بدلا من وليد سليمان.

وجاء التشكيل المتوقع:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول



الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات



الهجوم: وليد أزارو



الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، التي يريد المارد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرا فنيا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

