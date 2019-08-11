سقوط شحنة «إكستاسي» مخدر بـ2.5 مليون جنيه بالمطار

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

أقراص مخدرة- صورة أرشيفية

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية، محاولة تهريب راكبة أجنبية 4 آلاف قرص إكستاسي مخدر، إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، عقب تحريات أمنية مسبقة، وعُثر بحوزتها على 4 لفافات مخبأة حول جسدها، وزنت 2 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأقرت الراكبة المتهمة خلال التحقيقات بجلبها المخدر المضبوط لداخل البلاد بغرض تسليمه لأحد العملاء، بينما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليونين و400 ألف جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد، في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة حجز المتهمة احتياطيا، لحين ورود تحريات المباحث، وقررت تحريز المضبوطات وإرسالها إلى الطب الشرعي، وإعداد تقرير فني بشأنها وإرساله إلى النيابة فور الانتهاء منه. يأتي