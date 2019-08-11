جريمة

سقوط شحنة «إكستاسي» مخدر بـ2.5 مليون جنيه بالمطار

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
أقراص مخدرة- صورة أرشيفية
أقراص مخدرة- صورة أرشيفية
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية، محاولة تهريب راكبة أجنبية 4 آلاف قرص إكستاسي مخدر، إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، عقب تحريات أمنية مسبقة، وعُثر بحوزتها على 4 لفافات مخبأة حول جسدها، وزنت 2 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأقرت الراكبة المتهمة خلال التحقيقات بجلبها المخدر المضبوط لداخل البلاد بغرض تسليمه لأحد العملاء، بينما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليونين و400 ألف جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد، في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة حجز المتهمة احتياطيا، لحين ورود تحريات المباحث، وقررت تحريز المضبوطات وإرسالها إلى الطب الشرعي، وإعداد تقرير فني بشأنها وإرساله إلى النيابة فور الانتهاء منه. يأتي
اقرأ المزيد
تحرش (4)

في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.
حبس-متهمه

متهمة بالاتجار في العملة: «ببيعها لجوز أختي»

فندق بمدينة نصر بالقاهرة أبلغ قوات الأمن بنشاط مريب لرجل وسيدة يقابلان عددا من النزلاء، ويتداخلان مع آخرين فى الحديث، ويتبادلون معًا الأموال، ما استدعى قيام رجال المباحث بمراقبة الرجل ومرافقته وتتبع نشاطهما، لتتضح محاولتهما الالتقاء مع وافدين أجانب، وشراء العملة الأجنبية منهم نظير العملات المحلية، بعيدا عن السوق المصرفية الرسمية، فتم القبض عليهما وبحوزتهما 10 آلاف ريال سعودي وأموال بالعملة المصرية، وبسؤالهما تبين أن الرجل يمتلك مكتب استيراد وتصدير، وأن مرافقته هى شقيقة زوجته، وأفشت الأخيرة سر جريمتهما.
سيولة-مرورية -

سيولة مرورية وانتظام حركة السير في أول أيام «الأضحى»

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، سيولة مرورية ملحوظة، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، ورصدت «التحرير» انتظام حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
قوات-الداخلية (1)

قبضة أمنية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام العيد

رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد داخل كل القطاعات الشرطية، اليوم الأحد، للمرور باحتفالات عيد الأضحى بسلام، وعززت الأجهزة الأمنية من وجودها في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، ودفعت بعناصر قتالية للمرور بأيام الأعياد دون حدوث ما يعكر صفو الشارع المصري، ووجهت قيادات الوزارة مديري الأمن باتخاذ اللازم إجرائيا لبدء تنفيذ خطة الوزارة الموضوعة سلفا لتأمين احتفالات العيد، وحثتهم على توخي الحذر للحفاظ على الأمن والنظام بالشوارع والميادين خلال أيام العيد.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة (1)

محامي وسمسارة منتحرة.. نصب لها فخا فقفزت من البلكونة

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، يوم الإثنين، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه بشأن اتهامه باحتجاز سمسارة عقارات في مكتبه بمنطقة الدقي دون وجه حق، ما دفع المجني عليها للقفز من نافذة المكتب، لتفارق الحياة، عقب لقائهما لحل مشكلة تفاقمت بينهما، وقررت النيابة استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم في الواقعة.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
منيا-القمح (1)

سقوط 6 مسجلين خطر بحوزتهم 15 كيلو حشيش بمنيا القمح

في إطار جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط الشرطي في شوارع وأنحاء مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، نجحت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منيا القمح برئاسة الرائد محمد عليوة، معاون مباحث المركز، من القبض على 6 متهمين عاطلين، وجميعهم مسجلين خطر، وبحوزتهم 15 كيلو حشيش، في أحد الأكمنة المعدة لضبطهم على الطريق الإقليمي، قبل أن يتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بتحريز المضبوطات، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كلا من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، قبل أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة الجنايات، وتحددت جلسة غدٍ الإثنين، لنظر استئناف النيابة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org