الحكومة تبدأ بيع «الخردة» في المزاد لترشيد النفقات

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

الخردة

أكدت وزارة المالية حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى والإدارى. وأشارت وزارة المالية إلى حرصها على ترشيد الإنفاق الحكومى وتوحيد ضوابط التصرف فى المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية التى يُقرر الاستغناء عنها، وتعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها ومساعدة الجهات الحكومية فى الحصول على أفضل الأسعار العادلة، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصناف.

ووجهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع «الراكد، والكهنة، والخردة» الموجودة بمخازنها والمستغنى عنها، وذلك وفقا للإجراءات المنظمة للبيع

ووجهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع «الراكد، والكهنة، والخردة» الموجودة بمخازنها والمستغنى عنها، وذلك وفقا للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات، التى تبرمها الجهات العامة، بحيث تكون الأولوية للتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وفى حالة عدم وجود الإمكانيات الكافية لدى هذه الجهات لتنفيذ إجراءات البيع، يجوز لها أن تنيب عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مباشرة هذه الإجراءات.



وأوضحت أن الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لديها خبرات كبيرة فى إجراءات البيع، وتضم مجموعة من المتخصصين فى «التثمين».



