معهد الأورام يعود لقوته خلال أيام.. والخشت: مصر لن تنكسر

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

إصلاحات معهد الأورام

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أعمال الصيانة بمعهد الأورام، تجري على قدم وساق في جميع الاتجهات، ولم يتبق سوى أيام قليلة على بدأ العمل بالمعهد بكامل طاقته من جديد، موضحا: «يتبقى أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل الى إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالى لمعهد الأورام، وأكثر من أربعة أدوار يتم تجديدها»، مضيفا خلال كلمة هنأ فيها المصريين بعيد الأضحى المبارك، «عام وعيد وأنتم طيبين مجددا.. .مصر أبدا لن تنكسر».

وأكد الخشت، أن «المبنى الشمالى تقريبا جاهز ويتبقى فيه بعض أعمال الأسانسيرات والتكييف وبعض أعمال المياه، والعمل جاري في باقي المباني وأعمال الواجهات، وفي الوقت نفسه الخدمة الطبية مستمرة، نعم مصر تستطيع شعبا ودولة». وكان رئيس جامعة القاهرة، قد أوضح في وقت سابق، أن التقديرات المبدئية في خسائر