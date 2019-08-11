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معهد الأورام يعود لقوته خلال أيام.. والخشت: مصر لن تنكسر

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
إصلاحات معهد الأورام
إصلاحات معهد الأورام
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أعمال الصيانة بمعهد الأورام، تجري على قدم وساق في جميع الاتجهات، ولم يتبق سوى أيام قليلة على بدأ العمل بالمعهد بكامل طاقته من جديد، موضحا: «يتبقى أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل الى إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالى لمعهد الأورام، وأكثر من أربعة أدوار يتم تجديدها»، مضيفا خلال كلمة هنأ فيها المصريين بعيد الأضحى المبارك، «عام وعيد وأنتم طيبين مجددا.. .مصر أبدا لن تنكسر».
وأكد الخشت، أن «المبنى الشمالى تقريبا جاهز ويتبقى فيه بعض أعمال الأسانسيرات والتكييف وبعض أعمال المياه، والعمل جاري في باقي المباني وأعمال الواجهات، وفي الوقت نفسه الخدمة الطبية مستمرة، نعم مصر تستطيع شعبا ودولة». وكان رئيس جامعة القاهرة، قد أوضح في وقت سابق، أن التقديرات المبدئية في خسائر
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الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
الرئيس-السيسى يتفقد-منتجع-ماسة العلمين-رافق-سيادته الدكتور-مصطفي مدبولي-رئيس-الوزراء والفريق-أول-محمد-زكى (3)

خطط وفيلم تسجيلي.. السيسي يتفقد منتجع «ماسة العلمين»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، يرافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء. ,استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مكونات المنتجع، وفق ما أكده السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع، واطلع علي سير وتطور العملية الإنشائية وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت
رمى-الجمارات-

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى (بث مباشر)

بدأ أكثر من مليوني جاج من ضيوف الرحمن الله منذ فجر اليوم الأحد في التوافد على مشعر منى لرمي الجمرة الكبرى «جمرة العقبة» بسبع حصيات في أول التشريق، بعد أن باتوا مساء أمس، بالمزدلفة، مواصلين بذلك مناسك الحج، على أن يقضوا أيام التشريق الثلاثة على صعيد منى ابتداء من اليوم.. ياتي ذلك بعدما أتم ضيوف الرحمن أداء أهم ركن من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، بعدما صعدوا إليه في الساعات الأولى من النهار، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، وسط هطول الأمطار.
ياسر-برهامى-سلفى

بعد الشروط الـ9.. هل ألقى ياسر برهامي خطبة العيد؟

أعلنت غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، عدم وجود أي مخالفات خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن جميع الأمور سارت فى هدوء ولم يتم رصد أى مخالفات، كما أكدت أن الشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، لم يعتل أي منبر من المنابر المخصصة بساحات صلاة العيد لإلقاء خطبة العيد، رغم حصوله على تصريح من مديرية الأوقاف بالخطابة لمدة شهر متواصل، وذلك بعد فرض مجموعة من الشروط لإلقاء خطب الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بأبو سليمان شرق المدينة.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

ليس بينهم صلاح.. 17 مليون جنيه حصيلة تبرعات معهد الأورام

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، قائمة الأسماء التى تبرعت بالجنيه المصري لصالح معهد الأورام، حتى يوم أمس، على أن يتم الإعلان عن أسماء المتبرعين بالدولار في وقت لاحق، لأنها ستتأخر، وأن "كشوف البنوك قيد التجهيز"، -على حد قوله-، مؤكدا أن الإعلان يأتى في إطار الشفافية المطلقة حول حجم التبرعات التي وصلت لدعم المعهد، بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمامه على كورنيش المنيل وعبر الخشت عن تقديره للشعب المصري وكل الأشقاء من خارج مصر، الذين وقفوا وقفة كبيرة مع مصر ومعهد الأورام من خلال التبرعات.
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الخشت: خسائر معهد الأورام تقدر بـ100 مليون مبدئيا (فيديو)

أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن التقديرات المبدئية في خسائر معهد الأورام حتى الآن تقدر بنحو 100 مليون، مؤكدًا أن أي تبرعات تكون زائدة عن هذا المبلغ سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لـ30%، من أجل مصلحة المواطنين والبسطاء والمرضى. وقال رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، مساء الثلاثاء، إن هناك أكثر من 306 آلاف شخص يتردد على المعهد سنويا، وعدد المرضى الداخلين للمعهد 7261 سنويًا، ويتم عمل 4800 عملية سنويا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

تبرعات معهد الأورام.. من يُدير «الصرف والرقابة»؟

تأكيدًا على رفض المجتمع للإرهاب شعبا وحكومة، انطلقت في الساعات الماضية سهام الخير، بالتبرع لمصلحة معهد الأورام، عقب الحادث الإرهابي، في مشهد جسد تلاحم الشعب مع الدولة في حربها على الإرهاب لاقتلاع جذوره. عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال أعلنوا فور اندلاع الحادث الذي خلف ضحايا أبرياء، تبرعهم لملصحة معهد الأورام، وأمام ذلك المشهد، تستعرض "التحرير" العديد من الأسئلة التى تدور فى أذهان المصريين، وأولها مَن المسئول عن إنفاق تلك التبرعات؟، ومَن الجهات التي تراقب صرفها؟ وكيف سيصرف معهد الأورام تلك الملايين؟
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قبل العيد.. أسعار صكوك الأضحية في البنوك وطرق شرائها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقدم عدد من البنوك المحلية العاملة فى مصر بمجموعة من البرامج المتنوعة للعملاء، لشراء صكوك الأضحية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف. ويعد صك الأضحية نوعا من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأضحية وتوزيعها، كما أنه يعد بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، إذ يستطيع الفرد المساهمة مع آخرين في تحمل شراء الأضحية، كما أنه يوفر عليه عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.
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