رياضة

اتحاد الكرة يقرر استمرار الحكم الخامس في الدوري

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
جاهد جريشة
جاهد جريشة
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تطبيق تقنية الحكم الإضافي (الخامس) خلال الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، ووفقا لمصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، فإن رفض مسؤولي اتحاد الكرة فكرة إلغاء التقنية، خاصة مع صعوبة تطبيق تقنية الفيديو، جاء بسبب ارتفاع التكلفة المادية، وذلك بعدما كان يدرس اتحاد الكرة اقتراحا بإلغاء خاصية الحكم الخامس في الدوري المصري، لعدم جدواها وتسببها في إثارة المشكلات في المباريات.
وكانت تتجه النية بين مسؤولي اتحاد الكرة لإلغاء الحكم الخامس في الموسم المقبل (2019- 2020) لعدم تحقيق التجربة الهدف المرجو منها، وهو إنهاء أخطاء الحكام، إلى جانب توفير المستحقات الخاصة بالحكم الخامس في ظل رغبة مسؤولي الاتحاد زيادة بدلات الحكام في الموسم المقبل. وانتظر مسؤولو اتحاد الكرة القرار النهائي
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برشلونة‎

إنتر يخطط لخطف أرتورو فيدال من برشلونة

تعاقد برشلونة، الصيف الماضي، مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال، قاطعا الطريق حينها أمام إنتر الإيطالي الذي أراد الظفر بخدماته، مثلما فعل العملاق الكتالوني تماما مع روما بخطف البرازيلي مالكوم، ومع ذلك يبدو أنه من الصعب على النجم التشيلي حجز مكان له في التشكيل الأساسي للبارسا، الموسم المقبل، مع قدوم الهولندي فرينكي دي يونج، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية رحيله عن قلعة الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بحسب ما أفاده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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سيميوني يتغنى بجواو فيليكس بعد التغلب على يوفنتوس

تألق النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مرة أخرى، في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وديا، أمس السبت، على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وذلك بعد أن سجل هدف الروخيبلانكوس الثاني في المباراة. وعن المستويات التي يقدمها جواو المنضم إلى الفريق الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، قال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني: "لعب جواو فيليكس مباراة جيدة للغاية، وهو يتأقلم معنا بسرعة كبيرة ويملك قدرات عالية، ففي أي مكان أضعه فيه أجده يبلي البلاء الحسن".
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تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد «اطلع بره»

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري، في مصر أيضا؛ بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
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اتحاد-الكرة

قرار صادم من اتحاد الكرة ضد مدربي الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعض القرارات بخصوص تنظيم العمل الخاص بالمدربين في المسابقات المختلفة، أبرزها بند يمنع المدرب في حال فسخ عقده مع ناديه من العمل مع أي ناد آخر بنفس الموسم بالمسابقة ذاتها، إذ قال الاتحاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم السماح للمدرب فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.
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لاعبو شمال إفريقيا يثيرون أزمة داخل اتحاد الكرة

نشب خلاف بين مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حول اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين بداية من الموسم المقبل، وعلم «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الأربعاء، أن الخلاف جاء بسبب رغبة البعض في الاكتفاء بتطبيق القرار على لاعب واحد فقط، فيما يرغب البعض في تطبيقه على لاعبين اثنين، بحيث يكون في الملعب 6 لاعبين أجانب 4 أفارقة و2 من شمال إفريقيا، وكان الموسم الجاري للدوري المصري قد شهد السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.
كهربا

اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد «كهربا»

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كما تردد خلال الأيام الماضية، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، إن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح مطلقا ولم يحدث أن تلقى اتحاد الكرة أي شكاوى، ويوجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالتوقيع الرسمي أو العودة إلى ناديه الأبيض.
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نجم الأهلي: لدينا خبرات التعامل مع المراحل الحاسمة

عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدوري، خاصة أن لديهم دوافع كثيرة وإصرارا قويا لتحقيق ذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وفقا لظروفها ومعطياتها، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم.
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