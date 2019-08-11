اتحاد الكرة يقرر استمرار الحكم الخامس في الدوري

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

جاهد جريشة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تطبيق تقنية الحكم الإضافي (الخامس) خلال الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، ووفقا لمصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، فإن رفض مسؤولي اتحاد الكرة فكرة إلغاء التقنية، خاصة مع صعوبة تطبيق تقنية الفيديو، جاء بسبب ارتفاع التكلفة المادية، وذلك بعدما كان يدرس اتحاد الكرة اقتراحا بإلغاء خاصية الحكم الخامس في الدوري المصري، لعدم جدواها وتسببها في إثارة المشكلات في المباريات.

وكانت تتجه النية بين مسؤولي اتحاد الكرة لإلغاء الحكم الخامس في الموسم المقبل (2019- 2020) لعدم تحقيق التجربة الهدف المرجو منها، وهو إنهاء أخطاء الحكام، إلى جانب توفير المستحقات الخاصة بالحكم الخامس في ظل رغبة مسؤولي الاتحاد زيادة بدلات الحكام في الموسم المقبل. وانتظر مسؤولو اتحاد الكرة القرار النهائي

وكانت تتجه النية بين مسؤولي اتحاد الكرة لإلغاء الحكم الخامس في الموسم المقبل (2019- 2020) لعدم تحقيق التجربة الهدف المرجو منها، وهو إنهاء أخطاء الحكام، إلى جانب توفير المستحقات الخاصة بالحكم الخامس في ظل رغبة مسؤولي الاتحاد زيادة بدلات الحكام في الموسم المقبل.



وانتظر مسؤولو اتحاد الكرة القرار النهائي من قبَل لجنة الحكام التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية، لمعرفة رأيهم النهائي فى إلغاء الحكم الخامس في ظل عدم الاتفاق النهائي على تطبيق تقنية الفيديو في الموسم المقبل، والتي كان قد بدأ المجلس في اتخاذ خطوات جادة لتطبيقها عقب مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.



