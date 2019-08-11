سيميوني يتغنى بجواو فيليكس بعد التغلب على يوفنتوس

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

جواو فيليكس

تألق النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مرة أخرى، في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وديا، أمس السبت، على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وذلك بعد أن سجل هدف الروخيبلانكوس الثاني في المباراة. وعن المستويات التي يقدمها جواو المنضم إلى الفريق الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، قال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني: "لعب جواو فيليكس مباراة جيدة للغاية، وهو يتأقلم معنا بسرعة كبيرة ويملك قدرات عالية، ففي أي مكان أضعه فيه أجده يبلي البلاء الحسن".

وأضاف سيميوني، بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أفضل أمر بالنسبة له هو رغبته الشديدة في التعلم، فعندما تملك تلك الرغبة، يكون وقت التأقلم قصيرا للغاية". ووصل فيليكس إلى أتلتيكو مدريد كلاعب يجيد في المركز الهجومي، ويلعب بصورة أكبر على الجناح، ويبقى من المثير معرفة المركز الذي سيشغله الموسم المقبل

وأضاف سيميوني، بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أفضل أمر بالنسبة له هو رغبته الشديدة في التعلم، فعندما تملك تلك الرغبة، يكون وقت التأقلم قصيرا للغاية".



ووصل فيليكس إلى أتلتيكو مدريد كلاعب يجيد في المركز الهجومي، ويلعب بصورة أكبر على الجناح، ويبقى من المثير معرفة المركز الذي سيشغله الموسم المقبل مع أتلتيكو مدريد.



وعن ذلك قال المدرب الأرجنتيني: "سيلعب معنا ما دام يستحق ذلك، فهو يعمل بصورة جيدة للغاية، ولا ننظر إلى سنه، بل إلى ما يقدمه في أرض الملعب".



وتابع سيميوني: "أكرر أن رغبته الشديدة في التعلم هي أكثر شيء باهر يتمتع به، فهو يتميز بقوة كبيرة وموهبة لا غبار عليها، ولكن دائما تسهل الرغبة كل شيء".