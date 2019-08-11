رياضة

سيميوني يتغنى بجواو فيليكس بعد التغلب على يوفنتوس

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
جواو فيليكس
جواو فيليكس
تألق النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مرة أخرى، في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وديا، أمس السبت، على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وذلك بعد أن سجل هدف الروخيبلانكوس الثاني في المباراة. وعن المستويات التي يقدمها جواو المنضم إلى الفريق الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، قال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني: "لعب جواو فيليكس مباراة جيدة للغاية، وهو يتأقلم معنا بسرعة كبيرة ويملك قدرات عالية، ففي أي مكان أضعه فيه أجده يبلي البلاء الحسن".
وأضاف سيميوني، بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أفضل أمر بالنسبة له هو رغبته الشديدة في التعلم، فعندما تملك تلك الرغبة، يكون وقت التأقلم قصيرا للغاية". ووصل فيليكس إلى أتلتيكو مدريد كلاعب يجيد في المركز الهجومي، ويلعب بصورة أكبر على الجناح، ويبقى من المثير معرفة المركز الذي سيشغله الموسم المقبل
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إنتر يخطط لخطف أرتورو فيدال من برشلونة

تعاقد برشلونة، الصيف الماضي، مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال، قاطعا الطريق حينها أمام إنتر الإيطالي الذي أراد الظفر بخدماته، مثلما فعل العملاق الكتالوني تماما مع روما بخطف البرازيلي مالكوم، ومع ذلك يبدو أنه من الصعب على النجم التشيلي حجز مكان له في التشكيل الأساسي للبارسا، الموسم المقبل، مع قدوم الهولندي فرينكي دي يونج، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية رحيله عن قلعة الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بحسب ما أفاده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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اتحاد الكرة يقرر استمرار الحكم الخامس في الدوري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تطبيق تقنية الحكم الإضافي (الخامس) خلال الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، ووفقا لمصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، فإن رفض مسؤولي اتحاد الكرة فكرة إلغاء التقنية، خاصة مع صعوبة تطبيق تقنية الفيديو، جاء بسبب ارتفاع التكلفة المادية، وذلك بعدما كان يدرس اتحاد الكرة اقتراحا بإلغاء خاصية الحكم الخامس في الدوري المصري، لعدم جدواها وتسببها في إثارة المشكلات في المباريات.
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تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد «اطلع بره»

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري، في مصر أيضا؛ بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
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ساؤول ينتقد طريقة رحيل جريزمان عن أتليتكو مدريد

يعمل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بقوة على إعادة بناء خط دفاع أتليتكو مدريد هذا الصيف، إلى جانب محاولة تعويض ريحل نجم الفريق أنطوان جريزمان، ويرى ساؤول لاعب الروخيبلانكوس أن أسلوب رحيل النجم الفرنسي لم يكن الأفضل، بعدما دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 120 مليون يورو، في الوقت الذي توجد فيه أزمة بين البرسا وأتليتكو حيث يصر الأخير أن العملاق الكتالوني تواصل مع جريزمان عندما كان الشرط الجزائي في عقده يبلغ 200 مليون يورو، وبالتالي يتوجب على البرسا دفع 80 مليون يورو إضافية.
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جودين يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشف أسطورة أتليتكو مدريد السابق، المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، عن سبب رفضه العرض المغري الذي تقدم به مانشستر يونايتد العام الماضي لضمه، وذلك بعد أن قرر الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم لصفوف إنتر واضعًا حدا لمسيرة مظفرة مع الروخيبلانكوس شهدت تتويجه بلقب الدوري الإسباني والوصول مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ورفض جودين البالغ من العمر 33 عامًا، العام الماضي العمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مفضلًا البقاء في قلعة واندا متروبوليتانو، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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زيدان بعد الهزيمة القاسية: سنحظى بموسم جيد

تعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية على يد غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3، فجر اليوم السبت، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية المقامة في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من تلك الخسارة الثقيلة واهتزاز شباك الفريق بـ4 أهداف في غضون 27 دقيقة، فإن مدرب الريال زين الدين يرى بأن فريقه سيحظى بموسم مميز، وعن ذلك قال المدرب الفرنسي: "سنتمتع بالحافز خلال الموسم، لا أشك في ذلك، سنحظى بموسم جيد، أنا مقتنع بذلك، لا يمكن الشعور بالسعادة بنتيجة اليوم، ولكن مع باقي العوامل الأخرى، أرى بأن الفريق قادر على المنافسة بشكل جيد".
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سيميوني يكشف عن موقفه من تدريب الأرجنتين

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه تحدث مع أنطوان جريزمان، الذي انتقل هذا الصيف من الأتلتي إلى برشلونة، مشيرا إلى أنه "ممتن" لما قدمه المهاجم الفرنسي خلال وجوده بين صفوف الروخيبلانكوس خلال السنوات الـ5 الماضية. وقال سيميوني: "أقدر كثيرا ما قدمه جريزمان على مدار 5 سنوات معنا. إنها لحظة مهمة في مسيرته، إذ انتقل إلى فريق استثنائي مثل برشلونة، وتحدثت معه كثيرا وممتن لكل من كانوا معنا، إنني أحبه كثيرا وتربطني به وبأسرته علاقة عظيمة. لقد انتقل لفريق كبير وإذا حافظ على نفس مستواه الذي وضعه بين أفضل اللاعبين، سيقدم موسما رائعا".
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