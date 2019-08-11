متهمة بالاتجار في العملة: «ببيعها لجوز أختي»

تحرير:سماح عوض الله ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

ضبط متهمة- أرشيفية

فندق بمدينة نصر بالقاهرة أبلغ قوات الأمن بنشاط مريب لرجل وسيدة يقابلان عددا من النزلاء، ويتداخلان مع آخرين فى الحديث، ويتبادلون معًا الأموال، ما استدعى قيام رجال المباحث بمراقبة الرجل ومرافقته وتتبع نشاطهما، لتتضح محاولتهما الالتقاء مع وافدين أجانب، وشراء العملة الأجنبية منهم نظير العملات المحلية، بعيدا عن السوق المصرفية الرسمية، فتم القبض عليهما وبحوزتهما 10 آلاف ريال سعودي وأموال بالعملة المصرية، وبسؤالهما تبين أن الرجل يمتلك مكتب استيراد وتصدير، وأن مرافقته هى شقيقة زوجته، وأفشت الأخيرة سر جريمتهما.

أنكر الرجل الاتهام المنسوب إليه بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية، مؤكدا أنه يعمل فى الاستيراد والتصدير، وأن الأموال المضبوطة بحوزته ما هي إلا حصيلة تعاملاته التجارية، بينما أقرت زوجة شقيقته بالأمر، مؤكدة أنه طلب معاونتها فى الاتجار في العملة، عن طريق شراء عملات أجنبية واستبدال أخرى محلية

أنكر الرجل الاتهام المنسوب إليه بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية، مؤكدا أنه يعمل فى الاستيراد والتصدير، وأن الأموال المضبوطة بحوزته ما هي إلا حصيلة تعاملاته التجارية، بينما أقرت زوجة شقيقته بالأمر، مؤكدة أنه طلب معاونتها فى الاتجار في العملة، عن طريق شراء عملات أجنبية واستبدال أخرى محلية بها لمن يرغب، والعكس، نظير التربح من فارق السعر خارج السوق المصرفية، وأكدت أن زوج شقيقتها طلب منها بيع العملات المحلية للوافدين غير المصريين، مطالبا إياها بالتعامل مع السيدات.



تم القبض على المتهمين بمعرفة قوة أمنية معينة لتأمين أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وكان بحوزتهما 10 آلاف ريال سعودى، و6 آلاف جنيه مصرى، و4 هواتف محمولة.



