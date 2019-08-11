جريمة

متهمة بالاتجار في العملة: «ببيعها لجوز أختي»

تحرير:سماح عوض الله ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
ضبط متهمة- أرشيفية
ضبط متهمة- أرشيفية
فندق بمدينة نصر بالقاهرة أبلغ قوات الأمن بنشاط مريب لرجل وسيدة يقابلان عددا من النزلاء، ويتداخلان مع آخرين فى الحديث، ويتبادلون معًا الأموال، ما استدعى قيام رجال المباحث بمراقبة الرجل ومرافقته وتتبع نشاطهما، لتتضح محاولتهما الالتقاء مع وافدين أجانب، وشراء العملة الأجنبية منهم نظير العملات المحلية، بعيدا عن السوق المصرفية الرسمية، فتم القبض عليهما وبحوزتهما 10 آلاف ريال سعودي وأموال بالعملة المصرية، وبسؤالهما تبين أن الرجل يمتلك مكتب استيراد وتصدير، وأن مرافقته هى شقيقة زوجته، وأفشت الأخيرة سر جريمتهما.
أنكر الرجل الاتهام المنسوب إليه بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية، مؤكدا أنه يعمل فى الاستيراد والتصدير، وأن الأموال المضبوطة بحوزته ما هي إلا حصيلة تعاملاته التجارية، بينما أقرت زوجة شقيقته بالأمر، مؤكدة أنه طلب معاونتها فى الاتجار في العملة، عن طريق شراء عملات أجنبية واستبدال أخرى محلية
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تحرش (4)

في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.
اقراص-مخدرة

سقوط شحنة «إكستاسي» مخدر بـ2.5 مليون جنيه بالمطار

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية، محاولة تهريب راكبة أجنبية 4 آلاف قرص إكستاسي مخدر، إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، عقب تحريات أمنية مسبقة، وعُثر بحوزتها على 4 لفافات مخبأة حول جسدها، وزنت 2 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأقرت الراكبة المتهمة خلال التحقيقات بجلبها المخدر المضبوط لداخل البلاد بغرض تسليمه لأحد العملاء، بينما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليونين و400 ألف جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
سيولة-مرورية -

سيولة مرورية وانتظام حركة السير في أول أيام «الأضحى»

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، سيولة مرورية ملحوظة، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، ورصدت «التحرير» انتظام حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
قوات-الداخلية (1)

قبضة أمنية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام العيد

رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد داخل كل القطاعات الشرطية، اليوم الأحد، للمرور باحتفالات عيد الأضحى بسلام، وعززت الأجهزة الأمنية من وجودها في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، ودفعت بعناصر قتالية للمرور بأيام الأعياد دون حدوث ما يعكر صفو الشارع المصري، ووجهت قيادات الوزارة مديري الأمن باتخاذ اللازم إجرائيا لبدء تنفيذ خطة الوزارة الموضوعة سلفا لتأمين احتفالات العيد، وحثتهم على توخي الحذر للحفاظ على الأمن والنظام بالشوارع والميادين خلال أيام العيد.
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توك-توك (2)

دفن قتيلي الرصاص بالسلام وأمر بضبط «العصابة»

أمرت نيابة السلام بسرعة إجراء تحريات تكميلية من رجال المباحث، لتحديد عناصر تشكيل عصابي، استهدف سائقي «توك توك» وقتلهما رميًا بالرصاص، بطريق الجبل الأصفر، بمنطقة النهضة، التالبعة لمركز شرطة السلام، وذلك بقصد الاستيلاء على المركبة التى كان يستقلها الشابان المجني عليهما، كما قام الجناة الجاري البحث عنهم، بسرقة أموال وأغراض المجني عليهما وهواتفهما المحمولة، فيما صرحت النيابة بدفن جثماني الشابين، بعد عرضهما على الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب وظروف الوفاة ووضع تصور جنائي لكيفية حدوثها.
حريق هائل في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (4)

دوي انفجار وأدخنة.. حريق مطعم ملحق بالحديقة الدولية

أدخنة كثيفة تلاها دوي انفجار هز أرجاء مدينة نصر بمحافظة القاهرة صباح اليوم الجمعة، مما أثار حالة من الفزع بين قاطني الحي الراقي، لا سيما ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار بمحيط الحديقة الدولية، فأسرع الأهالي إلى الاستغاثة بقوات الدفاع المدني من خلال رقم الطوارئ، ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلفيات بالحديقة، وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد المطاعم "كافتيريا" ملحقة بالحديقة، وأمكن السيطرة عليه.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

57357 تنعي عاملين بها استشهدا فى حريق معهد الأورام

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال 57375 على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نعيًا على صفحتها، يتضمن الآية 156 من سورة البقرة " الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" وصورة عامليّن بالمستشفى، لقيا حتفهما خلال تأدية عملهما فى انفجار الأمس، أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل، فى الحادث الذى شهد انفجار سيارة تسير عكس الاتجاه عقب اصطدامها بثلاث سيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين من العمال والأهالي أقارب المرضي الموجودين أمام المعهد.
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