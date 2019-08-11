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إيرادات ضعيفة لفيلم الكنز 2 في أول أيام عرضه

تحرير:التحرير ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الكنز 2
الكنز 2
لم يتمكن الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي يحمل اسم "الحب والمصير"، من تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي، في أول أيام عرضه، وذلك في يوم الوقفة أمس السبت، إذ إن الفيلم حصد 212 ألفا و904 جنيهات، وهي إيرادات ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بالأعمال الأخرى المنافسة، التي تعرض أيضا في موسم عيد الأضحى المبارك. "الكنز- الحب والمصير" تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة "محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين"، وإخراج شريف عرفة.
ويستكمل الجزء الثاني من الفيلم أحداث ‏الجزء الأول عن حكايات "حتشبسوت" في العصر الفرعوني، و"علي الزيبق" في الحقبة العثمانية، و"بشر الكتاتني" رئيس جهاز ‏تحقيقات أمن الدولة، الذي يسجل وصيته لإرشاد ابنه "حسن" للكنز.‏ وفي سياق متصل، يظل الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" محافظا على صدارته، وذلك منذ
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السعدني ناعيًا طليقته: «اتعلمت الدرس بعد ما اتحرمت منك»

نعى الفنان أحمد السعدني، فجر اليوم الأحد، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طليقته أمل سليمان وأم ابنائه (ياسين وعبدالله)، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة. قائلًا: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".
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بعد هجوم شديد.. محمد رمضان يتعاون مع أمير طعيمة(صور)

نشر الفنان محمد رمضان صورًا له برفقة المخرج ياسر سامي، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وعلق محمد رمضان على الصور قائلا: "ترقّبوا القادم، المخرج ياسر سامي والشاعر أمير طعيمة، ثقة في الله نجاح". ويشارك الفنان محمد رمضان في سباق عيد الأضحى بالجزء الثاني من فيلم "الكنز"، ويخرج الفيلم شريف عرفة، تأليف وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وقصة سينمائية لشريف عرفة، ويشارك في الفيلم محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق.
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قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
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إيرادات «الفيل الأزرق 2» في طريقها إلى رقم تاريخي

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ47 مليون جنيه، بعد مرور أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء، مليونين و401 ألف و83 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها.. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
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هند صبري بـ3 وجوه في عيد الأضحى.. أحدها ملكة فرعونية

تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، على صعيد السينما التي فضلت أن تركز فيها خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض قبل عامين فى رمضان، وتظهر (هند) خلال موسم أفلام عيد الأضحى بثلاثة وجوه مختلفة، الشخصية الأولي (فريدة عبيد) الزوجة التي قامت بقتل زوجها وابنتها الوحيدة، وعلى أثرها تدخل مستشفى العباسية، وذلك بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني، والشخصية الثانية خلال الفيلم نفسه وهي (لوليا) عرافة الغجر، والتي سيرها الفنان كريم عبد العزيز، فى أحلامه.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق2» يتخطى حاجز الـ40 مليونا في 11 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ40 مليون جنيه في نحو 11 يوم فقط من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد 2 مليون و837 ألفا و96 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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