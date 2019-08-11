إيرادات ضعيفة لفيلم الكنز 2 في أول أيام عرضه

تحرير:التحرير ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الكنز 2

لم يتمكن الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي يحمل اسم "الحب والمصير"، من تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي، في أول أيام عرضه، وذلك في يوم الوقفة أمس السبت، إذ إن الفيلم حصد 212 ألفا و904 جنيهات، وهي إيرادات ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بالأعمال الأخرى المنافسة، التي تعرض أيضا في موسم عيد الأضحى المبارك. "الكنز- الحب والمصير" تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة "محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين"، وإخراج شريف عرفة.

ويستكمل الجزء الثاني من الفيلم أحداث ‏الجزء الأول عن حكايات "حتشبسوت" في العصر الفرعوني، و"علي الزيبق" في الحقبة العثمانية، و"بشر الكتاتني" رئيس جهاز ‏تحقيقات أمن الدولة، الذي يسجل وصيته لإرشاد ابنه "حسن" للكنز.‏ وفي سياق متصل، يظل الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" محافظا على صدارته، وذلك منذ