في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

بينما تنتشر عناصر الشرطة النسائية في الشوارع والميادين وحول دور السينما لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى، يقدِم عدد من الشباب المراهق على التحرش بالفتيات
انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.
بين الحين والآخر، يعقد المجلس القومي للمرأة وعدد من الجمعيات النسوية والحقوقية، مبادرات لمناهضة التحرش الجنسي، ويكثفون من استعداداتهم لحماية الفتيات من الاعتداءات الجنسية التي قد تطولهن خلال أيام العيد، ودربت المنظمات الحقوقية عددا من متطوعيها على سبل مواجهة التحرش في الشوارع والميادين المكتظة خلال
بين الحين والآخر، يعقد المجلس القومي للمرأة وعدد من الجمعيات النسوية والحقوقية، مبادرات لمناهضة التحرش الجنسي، ويكثفون من استعداداتهم لحماية الفتيات من الاعتداءات الجنسية التي قد تطولهن خلال أيام العيد، ودربت المنظمات الحقوقية عددا من متطوعيها على سبل مواجهة التحرش في الشوارع والميادين المكتظة خلال أيام العيد، وأعلن «القومى للمرأة» عن تخصيص أرقام «خط ساخن» لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم القانوني للناجيات من حوادث التحرش.
خصص مكتب شكاوى «القومى للمرأة» ثلاثة أرقام، لتلقي شكاوى النساء والفتيات، وهى: 01205575331 ــ 01121997477ــ 01007525600
المحامي الحقوقي والخبير القانوني، علاء علم الدين، قدم في تصريحات لـ«التحرير» عددا من الخطوات على المرأة فعلها حال تعرضها لحالة تحرش في الشارع، وجاءت كالتالي:
1- حاولى الإمساك بالمتحرش واصرخي بأعلى صوت في الشارع (الناس هتيجي تساعدك وتقبض على الجاني).
2- اطلبي من الناس الذين حضروا الواقعة أن يكونوا شهودا معكِ في المحضر الذى ستحررينه.
3- إذا لم تستطيعى الإمساك بالمتحرش، اطلبي من الموجودين في المكان دعمك بشهادتهم (وجودهم مهم جدا في محضر الشرطة).
4- سواء تم الإمساك بالمتحرش أو هروبه، اطلبي شرطة النجدة، وقدمي بلاغا اتهميه فيه بشكل واضح وصريح بأنه تحرش بكِ.
5- لا تخجلي من شرح ما بدر من المتحرش تجاهك على نحو الدقة (هذا لا يعيبك، سيدتي).
6- في حال تعذر الاتصال بشرطة النجدة، اتصلي بالخط الساخن لمجموعة "نظرة" النسوية على رقم (01011910917).
7- صفي الطريقة التي قام بها المتحرش تجاهك (اطلبي كتابة ما تعرضتِ له تحديدا بدلا من القول إذا شعرتِ بالخجل).
8- يجب على الشهود ذكر أسمائهم كاملة، وأعمارهم، وسبب وجودهم في مكان وقوع الحادث.
9- اطلبي بعد تحرير المحضر منحك فرصة لقراءة ومراجعة ما ذكرتِه قبل التوقيع عليه، ويجب أن تأخذي رقم المحضر.
10- سيتم اصطحابك أنت والمتحرش والشهود إلى النيابة العامة عقب تحرير المحضر.
ولفت المحامي بالنقض في حديثه إلى أنه وفقا للوقت الذي حررت فيه السيدة بلاغها، سيجرى تحقيق النيابة سواء في ذات اليوم أو اليوم التالي، كما سيتم احتجاز المتحرش وحبسه، لحين إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
واختتم مشيرا إلى أنه إذا أثبتت تحريات المباحث وأقوال الشهود وكاميرات المراقبة صحة الواقعة، ستتم إحالة المتهم بالتحرش إلى المحاكمة في وقت عاجل.
انتشرت الشرطة النسائية، اليوم الأحد، في شوارع وميادين العاصمة، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، في أول أيامه، لتأمين خروج المصريين إلى المتنزهات وأماكن التجمعات، والتصدي لأى حالة تحرش.
ويأتي انتشار عناصر الشرطة النسائية وضابطات قسم مكافحة العنف تنفيذا لخطة وزارة الداخلية لمواجهة أي حالات تحرش وضبط المتحرشين، لمنع تعكير صفو المحتفلين وطمأنة الأسر المصرية بعدم تعرض أي من الشباب المراهقين لأفرادها في محيط الحدائق والمتنزهات العامة ودور العبادة والمسارح بالقاهرة، ومنع حالات التحرش وضبط المخالفين.
كما كثفت الشرطة النسائية من وجودها الفعال في محيط دور السينما، ومناطق وسط البلد، حفاظا على الأمن والنظام العام في هذه الأماكن، في أثناء الاحتفالات.