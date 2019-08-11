في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

بينما تنتشر عناصر الشرطة النسائية في الشوارع والميادين وحول دور السينما لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى، يقدِم عدد من الشباب المراهق على التحرش بالفتيات

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

تحرش- صورة أرشيفية

انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.

بين الحين والآخر، يعقد المجلس القومي للمرأة وعدد من الجمعيات النسوية والحقوقية، مبادرات لمناهضة التحرش الجنسي، ويكثفون من استعداداتهم لحماية الفتيات من الاعتداءات الجنسية التي قد تطولهن خلال أيام العيد، ودربت المنظمات الحقوقية عددا من متطوعيها على سبل مواجهة التحرش في الشوارع والميادين المكتظة خلال