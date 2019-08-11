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«الموسيقيين» تطارد المهرجانات.. إلغاء حفل لحمو بيكا

تحرير:التحرير ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
حمو بيكا
حمو بيكا
قال الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل بها، إنه تم أيضا إلغاء حفل لمغني المهرجانات "حمو بيكا"، الذي كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بإحدى القرى السياحية. وأوضحت النقابة، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنها فعّلت قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات «شواحة» و«كزبرة وحنجرة» و«مجدي شطا» خلال اليومين الماضيين.
وكانت النقابة أصدرت قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات، من التعامل مع كل من "حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالى، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي" وجميع فرق المهرجانات وكل من لا
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مصطفي-قمر (2)

مصطفى قمر يطرح «باب موارب» من البوم «ضحكت ليا»

طرح المطرب مصطفى قمر اليوم السبت أغنية،"باب موارب" عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب" وهي من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، وتعد هذه هى الأغنية الثانية التي يطرحها قمر من ألبومه "ضحكت ليا"، إذ كن قد طرح خلالا الأيام الماضية أغنية "س من الناس"، من كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما . ويواصل حاليًا مصطفى قمر الترويج لألبومه الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، ويُعد هذا الألبوم عودة قوية لمصطفى قمر خاصة بعد غيابه عن الساحة منذ 5 سنوات منذ آخر ألبوماته الذى حمل اسم «أنا مطمن» فى عام 2014.
حمود-ناصر

وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر أثر أزمة قلبية

توفى صباح اليوم السبت، الفنان الكويتي حمود ناصر، أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 42 عاما، وأعلنت الخبر الإعلامية مي العيدان، حيث كتبت على حسابها بموقع «إنستجرام»: «‏توفى منذ قليل الفنان حمود ناصر بسبب أزمة قلبية.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم نسألك أن ترحمه برحمتك وتغفر له في هذه الليلة المباركة.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة»، وتفاعل مع المنشور، الجمهور الذى أخذ يدعو له بالرحمة، فيما لم تحدد أسرته بعد موعد صلاة الجنازة أو مكان تلقى العزاء.
- اصالة-ومصطفى حجاج - ولاد رزق 2‎

«لما تقول يا عوم» ديو جديد يجمع أصالة ومصطفى حجاج

نشرت الفنانة أصالة نصري، جزءا من «لما تقول يا عوم»، الأغنية الترويجية لفيلم «ولاد رزق 2» الذي انطلق عرضه فى السينمات يوم الخميس الماضي، ويشاركها في الغناء مصطفى حجاج، الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وتم طرحها على تطبيق «أنغامي» ومن المنتظر طرحها كاملة على موقع «يوتيوب» قريبًا.. الفنانة السورية لا تشارك في الغناء فقط بهذا الفيلم، ولكنه أيضا سيشهد أول ظهور سينمائي لها، وذلك بعد أن أقنعها زوجها المخرج طارق العريان بالظهور ضيف شرف بالفيلم.
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حمو-بيكا

بعد حمو بيكا.. «الموسيقيين» تمنع التعامل مع هؤلاء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، قرارا بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات، دون أن توضح حجم تلك التعاملات، وما إذا كانت تقصد إحياء الحفلات فقط، أم أيضًا إصدار الألبومات والمشاركة في الفعاليات الفنية الأخرى. وضمت قائمة "الممنوعين" أسماء سبق أن طرحت في قرار سابق، ومنهم: "حمو بيكا، مجدي شطة" إضافة إلى أشخاص جدد وهم: "كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتي، فريق الكعب العالي، شواحة، أبو ليلة".
جينيفر لوبيز

مطالبات بإلغاء حفل جينيفر لوبيز بعد زيارتها لإسرائيل

دعا الكثيرون إلى إلغاء حفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، المقرر إقامته في مصر قريبًا، وذلك بعدما أحيت حفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عدة أيام، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بإقامتها حفلا هناك، بل أيضا لرسائلها "الداعمة" للكيان الصهيوني، والتي استفزت الكثيرين. ويعد حفل مصر هو الأول لـ"جينيفر" الذي تحييه في بلد عربي، وقد حرصت على الترويج له، إذ ظهرت قبل ذلك في مقطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله عن الحفل، ودعت جمهورها في مصر إلى الحضور، بينما تخطت تذكرة الحفل الألف جنيه.
هاني-شاكر

هاني شاكر: ليس لدي وقت لعائلتي.. والنقابة قلعة الفن

الفنان هانى شاكر كمطرب له اسم كبير، ومسيرة تتحدث عنه، لكنه اتجه للعمل النقابى خلال الأربعة أعوام الماضية بعد تقلده منصب نقيب المهن الموسيقية، واستطاع أن يحقق عددا من الإنجازات لأعضاء النقابة، والتى يراها تصل إلى حد الإعجازات، وعلى الرغم من أن المنصب استهلكه كليا خلال الفترة الماضية، مما اضطره إلى اتخاذ قرار بعدم الترشح مرة أخرى، فإن أعضاء الجمعية العمومية أصروا على أن يستكمل مسيرة ما بدأه فى النقابة، وبالفعل قرر أمير الغناء العربى أن يخوض الانتخابات على مقعد النقيب مرة أخرى، وتنافس أمامه الفنان مصطفى كامل، واستطاع شاكر أن يحسم المواجهة.
مشروع ليلى (2)

جدل بعد إلغاء حفل «مشروع ليلى».. وكارول سماحة تدعمهم

بعد جدل وضغط كبير في لبنان، أفادت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، في بيان، أنه "في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة فرقة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض". وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتصدر الخبر عناوين الصحف، بينها "لوموند" التي نشرت تقريرا تحت عنوان "إلغاء حفلة لفرقة مشروع ليلى لمسّها بالرموز المسيحية"، وبنفس المعنى نشرت "نيويورك تايمز" خبرا بعنوان "مهرجان لبناني يمنع فرقة شعبية بعد ضغوط مسيحية".
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