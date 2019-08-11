«الموسيقيين» تطارد المهرجانات.. إلغاء حفل لحمو بيكا

تحرير:التحرير ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

حمو بيكا

قال الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل بها، إنه تم أيضا إلغاء حفل لمغني المهرجانات "حمو بيكا"، الذي كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بإحدى القرى السياحية. وأوضحت النقابة، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنها فعّلت قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات «شواحة» و«كزبرة وحنجرة» و«مجدي شطا» خلال اليومين الماضيين.

وكانت النقابة أصدرت قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات، من التعامل مع كل من "حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالى، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي" وجميع فرق المهرجانات وكل من لا

وكانت النقابة أصدرت قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات، من التعامل مع كل من "حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالى، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي" وجميع فرق المهرجانات وكل من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.



وجاء هذا القرار طبقا للمادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978، والتي تنص على معاقبة كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح طبقا للمادة 5 فقرة رابعة، من هذا القانون وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 2003، ويتعين على جميع المنشآت الحكومية وغير الحكومية تنفيذ ذلك القرار.

