جريمة

إصابة سيدة واحتجاز 2 آخرين بانهيار عقار بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيبت سيدة مسنة في العقد الثامن من العمر واحتجز شخصين آخرين بمنطقة اللبان بوسط بالإسكندرية اليوم الأحد، عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين، تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بشارع الباب الأخضر، بمنطقة اللبان، بجمرك الإسكندرية، ما أدى لإصابة سيدة مسنة تدعى "س. ر."، 74 عاما، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم اللبان وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها وسيارة الإسعاف ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحادث.
وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، إن المعاينة الهندسية المبدئية أوضحت أن سبب الانهيار الجزئي للعقار هو سقوط أجزاء من الداخل في الطابقين الأول والثاني، مؤكدة بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت رئيس حي الجمرك، أنه تبين إصابة السيدة المسنة، بكسور في الوجه والفك، إثر انهيار العقار
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مشاجرة - أرشيفية

عيال وضرب نار.. 6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين

أصيب ستة أشخاص، جميعهم من أبناء عائلة «عيد» قي المنطقة المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر نشوب خلافات بينهم وبين أفرد من عائلة «أبو شعير» بالعزبة، فيما تبين نشوب الخلاف بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين، قبل أن يتطور الأمر مشاجرة بالأسلحة النارية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «مشتول السوق» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.
تحرش (4)

في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.
حبس-متهمه

متهمة بالاتجار في العملة: «ببيعها لجوز أختي»

فندق بمدينة نصر بالقاهرة أبلغ قوات الأمن بنشاط مريب لرجل وسيدة يقابلان عددا من النزلاء، ويتداخلان مع آخرين فى الحديث، ويتبادلون معًا الأموال، ما استدعى قيام رجال المباحث بمراقبة الرجل ومرافقته وتتبع نشاطهما، لتتضح محاولتهما الالتقاء مع وافدين أجانب، وشراء العملة الأجنبية منهم نظير العملات المحلية، بعيدا عن السوق المصرفية الرسمية، فتم القبض عليهما وبحوزتهما 10 آلاف ريال سعودي وأموال بالعملة المصرية، وبسؤالهما تبين أن الرجل يمتلك مكتب استيراد وتصدير، وأن مرافقته هى شقيقة زوجته، وأفشت الأخيرة سر جريمتهما.
اقراص-مخدرة

سقوط شحنة «إكستاسي» مخدر بـ2.5 مليون جنيه بالمطار

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية، محاولة تهريب راكبة أجنبية 4 آلاف قرص إكستاسي مخدر، إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، عقب تحريات أمنية مسبقة، وعُثر بحوزتها على 4 لفافات مخبأة حول جسدها، وزنت 2 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأقرت الراكبة المتهمة خلال التحقيقات بجلبها المخدر المضبوط لداخل البلاد بغرض تسليمه لأحد العملاء، بينما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليونين و400 ألف جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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السجون (2)

الإفراج عن 1563 سجينا بمناسبة ذكرى يوليو وعيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1563 سجينًا، تنفيذًا لقرار العفو الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك، وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك، عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
سجن

السجن 15 عاما لصاحب شركة استورد «نفايات طبية»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 15 عاما للمدعو "ص. ح. ع" صاحب شركة استيراد؛ لاتهامه باستيراد نفايات طبية. تعود الواقعة في القضية رقم 192 لسنة 2019 جنايات ميناء الإسكندرية والمقيدة برقم 20 غرب، إلى تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الميناء بضبط رسالة مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنطقة اللوجيستية داخل الدائرة الجمركية.
اقراص-مخدرة

في «كمر البنطلون».. إحباط تهريب 550 قرص مخدر بالمحكمة

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط "ع. م. ع." عاطل ومسجل خطر، أثناء محاولته تهريب 550 قرصا من مخدر الابترال، مخبأة داخل كمر بنطلونه عقب تفتيشية عبر البوابة الإلكترونية للمحكمة. وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر أقراص الابتريل قبل تهريبها إلى أحد أقاربه داخل حجز المحكمة العمومي.
انهيار-عقار-فى الوزية (1)

السكان تمكنوا من الهرب.. انهيار عقار في السيدة زينب

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة عقار منطقة السيدة زينب، المنهار اليوم السبت، فى حارة الشيخ بمنطقة بيرم التونسى، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين. تبين من المعاينة الأولية أن العقار قديم ومتهالك وتم إجلاء السكان منه قبل ذلك لخطورته على حياتهم، وأن العقار تداعى اليوم، دون أن يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات بين المارة أو سكان العقارات المجاورة. انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ تحسبا لوقوع ضحايا، وأخطرت أجهزة محافظة القاهرة المعنية بالأمر.
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