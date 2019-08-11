إصابة سيدة واحتجاز 2 آخرين بانهيار عقار بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

صورة أرشيفية

أصيبت سيدة مسنة في العقد الثامن من العمر واحتجز شخصين آخرين بمنطقة اللبان بوسط بالإسكندرية اليوم الأحد، عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين، تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بشارع الباب الأخضر، بمنطقة اللبان، بجمرك الإسكندرية، ما أدى لإصابة سيدة مسنة تدعى "س. ر."، 74 عاما، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم اللبان وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها وسيارة الإسعاف ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحادث.

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، إن المعاينة الهندسية المبدئية أوضحت أن سبب الانهيار الجزئي للعقار هو سقوط أجزاء من الداخل في الطابقين الأول والثاني، مؤكدة بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت رئيس حي الجمرك، أنه تبين إصابة السيدة المسنة، بكسور في الوجه والفك، إثر انهيار العقار