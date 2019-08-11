هواوي تكشف عن أول شاشة تعمل بنظام هارموني الجديد

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

شاشة هواوي

كشفت شركة هونر المملوكة لشركة هواوي عن أول شاشة ذكية باسم Vision والتي تأتي بحجم 55 بوصة، وتأتي بتصميم معدني نحيف ودقة عرض 4K HDR، كما يأتي نموذج Vision TV Pro بكاميرا منبثقة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتعمل الشاشات بنظام تشغيل HarmonyOS، وتقدم HONOR شاشة Vision الذكية اليوم بحجم 55 إنش، ودقة 4K، مع دعم محتوى HDR، كما تشغل الشاشة نسبة 94% من الإطار، وذلك بفضل الإطار المعدني النحيف المميز بسماكة 6.9مم، ويدعم الشاشة معالج HONGHU 818 المميز بأربع من الأنوية. جاء ذلك خلال مؤتمر هواوي للمطورين، الذي تقيمه في الصين حاليا.

وكشفت شركة هواوي منذ يومين خلال مؤتمر المطورين الذي تقدمه في الصين عن نظام تشغيل جديد للهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء باسم Harmony OS. كما يعمل نظام تشغيل هواوي الجديد HarmonyOS، على دعم اقتران الشاشة مع عدة أجهزة، والتحكم في الشاشة من واجهة Magic، لمشاركة المحتوى من الهاتف إلى الشاشة بتجربة