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هواوي تكشف عن أول شاشة تعمل بنظام هارموني الجديد

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
شاشة هواوي
شاشة هواوي
كشفت شركة هونر المملوكة لشركة هواوي عن أول شاشة ذكية باسم Vision والتي تأتي بحجم 55 بوصة، وتأتي بتصميم معدني نحيف ودقة عرض 4K HDR، كما يأتي نموذج Vision TV Pro بكاميرا منبثقة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتعمل الشاشات بنظام تشغيل HarmonyOS، وتقدم HONOR شاشة Vision الذكية اليوم بحجم 55 إنش، ودقة 4K، مع دعم محتوى HDR، كما تشغل الشاشة نسبة 94% من الإطار، وذلك بفضل الإطار المعدني النحيف المميز بسماكة 6.9مم، ويدعم الشاشة معالج HONGHU 818 المميز بأربع من الأنوية. جاء ذلك خلال مؤتمر هواوي للمطورين، الذي تقيمه في الصين حاليا.
وكشفت شركة هواوي منذ يومين خلال مؤتمر المطورين الذي تقدمه في الصين عن نظام تشغيل جديد للهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء باسم Harmony OS. كما يعمل نظام تشغيل هواوي الجديد HarmonyOS، على دعم اقتران الشاشة مع عدة أجهزة، والتحكم في الشاشة من واجهة Magic، لمشاركة المحتوى من الهاتف إلى الشاشة بتجربة
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فيسبوك وانستجرام وواتس آب

«فيسبوك» تدمج رسائل إنستجرام وماسنجر

كشفت وكالة أنباء بلومبيرج الأميركية، أن المهندسين و الخبراء في شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعملون على إعادة بناء ميزة الدردشة في إنستجرام باستخدام تقنية ماسينجر. نقلت الشبكة عن مصادر لم تفصح عنها، أن تلك الميزة ستسمح لمستخدمي إنستجرام بالتواصل مع مستخدمي فيسبوك ماسينجر. كما أن هذه الخطوة جزء من خطة فيسبوك للسماح لمستخدمي إنستجرام و ماسنجر و تطبيق التراسل الفوري واتساب بالتواصل عبر الأنظمة الأساسية. سيقوم فريق المراسلة المباشر في إنستجرام الآن بتقديم تقرير إلى موظفي ماسنجر، حيث يؤكد فيسبوك على المزيد من التحكم في مجموعة تطبيقاته.
نظام هارموني

رسميا هواوي تكشف عن نظام تشغيل هارموني بديل أندرويد

كشفت شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، عن أحدث أنظمة تشغيلها للهواتف المحمولة باسم "هارموني"، ومن المقرر أن يكون بديلًا لنظام تشغيل أندرويد على الهواتف الذكية، بل إن هواوي أعلنت أن نظامها الجديد هارموني يستهدف في المقام الأول منتجات IoT (مثل الشاشات الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، مكبرات الصوت الذكية، الأجهزة داخل السيارة) وهو نظام مفتوح المصدر ومن المقرر أن يتم طرحه نهاية العام الجاري على شاشات التليفزيون، وسيتم طرحه في الصين في البداية، على أن يتم تعميمه في باقي الدول لاحقا.
شعار النسخة الذهبية المزيفة من تطبيق واتساب

واتساب تعاني من خلل يسمح بالتلاعب بالرسائل

قال خبراء الأمن السيبراني الذين وجدوا طريقة لاختراق تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ومعالجة رسائل الدردشة، يوم الأربعاء الماضي، إن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" فشل في معالجة العيوب الخاصة بالمنصة الاجتماعية، بعد عام من تنبيه واتساب. قال الباحثون في شركة الأمن السيبراني تشيك بوينت، في أغسطس من العام الماضي، إنهم اكتشفوا ثغرات مميتة في التطبيق، يمكن للهاكرز من خلالها التلاعب برسائل واتساب في المحادثات الخاصة والجماعية، حسب صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.
اقرأ المزيد من الأخبار
نظام هارموني

رسميا هواوي تكشف عن نظام تشغيل هارموني بديل أندرويد

كشفت شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، عن أحدث أنظمة تشغيلها للهواتف المحمولة باسم "هارموني"، ومن المقرر أن يكون بديلًا لنظام تشغيل أندرويد على الهواتف الذكية، بل إن هواوي أعلنت أن نظامها الجديد هارموني يستهدف في المقام الأول منتجات IoT (مثل الشاشات الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، مكبرات الصوت الذكية، الأجهزة داخل السيارة) وهو نظام مفتوح المصدر ومن المقرر أن يتم طرحه نهاية العام الجاري على شاشات التليفزيون، وسيتم طرحه في الصين في البداية، على أن يتم تعميمه في باقي الدول لاحقا.
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