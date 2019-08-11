رياضة

إنتر يخطط لخطف أرتورو فيدال من برشلونة

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
برشلونة
برشلونة
تعاقد برشلونة، الصيف الماضي، مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال، قاطعا الطريق حينها أمام إنتر الإيطالي الذي أراد الظفر بخدماته، مثلما فعل العملاق الكتالوني تماما مع روما بخطف البرازيلي مالكوم، ومع ذلك يبدو أنه من الصعب على النجم التشيلي حجز مكان له في التشكيل الأساسي للبارسا، الموسم المقبل، مع قدوم الهولندي فرينكي دي يونج، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية رحيله عن قلعة الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بحسب ما أفاده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
وقال إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، بشأن فيدال: "كوتينيو وفيدال! أفكر فيهما مثلما أفكر في باقي اللاعبين، انضما إلى الفريق متأخرا، بسبب مشاركتهما مع منتخبات بلادهما في كوبا أمريكا الأخيرة، ومن ثم يحتاجان لمزيد من الوقت للراحة، للعودة إلى أفضل شكل بدني ممكن قبل بداية الموسم". وأضاف فالفيردي: "العام
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سيميوني يتغنى بجواو فيليكس بعد التغلب على يوفنتوس

تألق النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مرة أخرى، في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وديا، أمس السبت، على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وذلك بعد أن سجل هدف الروخيبلانكوس الثاني في المباراة. وعن المستويات التي يقدمها جواو المنضم إلى الفريق الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، قال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني: "لعب جواو فيليكس مباراة جيدة للغاية، وهو يتأقلم معنا بسرعة كبيرة ويملك قدرات عالية، ففي أي مكان أضعه فيه أجده يبلي البلاء الحسن".
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اتحاد الكرة يقرر استمرار الحكم الخامس في الدوري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تطبيق تقنية الحكم الإضافي (الخامس) خلال الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، ووفقا لمصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، فإن رفض مسؤولي اتحاد الكرة فكرة إلغاء التقنية، خاصة مع صعوبة تطبيق تقنية الفيديو، جاء بسبب ارتفاع التكلفة المادية، وذلك بعدما كان يدرس اتحاد الكرة اقتراحا بإلغاء خاصية الحكم الخامس في الدوري المصري، لعدم جدواها وتسببها في إثارة المشكلات في المباريات.
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تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد «اطلع بره»

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري، في مصر أيضا؛ بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
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فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبل راكيتيتش

قلل المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي من التقارير التي تربط اسم النجم البرازيلي نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك قبل مواجهة نابولي الإيطالي وديًّا اليوم السبت، ويعد نيمار مركز اهتمام كل من البرسا وريال مدريد الساعيين للتعاقد معه بحسب العديد من التقارير الإسبانية، وعن ذلك الأمر قال فالفيردي عن إمكانية تسبب نيمار في إحداث خلل بتوازن البرسا إن إنضم إلى الفريق: "الأمر ليس أكثر من تكهنات، سنرى ماذا سيحدث، أنتم تعرفون الإجابة المعتادة على هذا السؤال، لن نتحدث عن لاعب يتواجد في صفوف فريق آخر".
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راكيتيتش يرفض الرحيل عن برشلونة ويرحب بالمنافسة

ارتبط اسم متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش بالرحيل عن صفوف برشلونة بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو أمر ممتد من السنوات الماضية، إذ كان قريبًا الصيف الماضي من الانتقال إلى إنتر الإيطالي، وذلك بعدما توجه النيراتزوري للتعاقد معه بعد فشل المفاوضات لضم نجم ريال مدريد حينها لوكا مودريتش، وأعرب راكيتيتش الصيف الماضي عن رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة، ويبدو أن الأمر لم يختلف هذا الصيف أيضا، على الرغم من الشائعات العديدة التي تحيط بمستقبله في الوقت الحالي، بحسب ما نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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أرسنال ينفي تواصله مع برشلونة لضم كوتينيو

لا يزال الغموض الشديد يحيط بمستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فمنذ أن انتقل إلى برشلونة من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 في صفقة قاربت 140 مليون يورو، فشل كوتينيو في تقديم نفس المستويات المميزة التي كان يقدمها مع الريدز، وخرج من حسابات المدرب الإسباني للبرسا إيرنيستو فالفيردي في الكثير من المباريات الموسم الماضي، وتعرض للكثير من صافرات الاستهجان من قبل جماهير العملاق الكتالوني، لتنتشر العديد من التقارير منذ بداية الميركاتو الجاري، بشأن رغبة برشلونة في التخلص من خدماته أو إدخاله في صفقة تبادلية مع نجم باريس سان جيرمان نيمار.
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برشلونة يعرض كوتينيو على الأندية الإنجليزية

بدأ برشلونة التحرك من أجل التخلص من خدمات نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، حيث أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عرض العملاق الكتالوني، خدمالت كوتينيو على الأندية الإنجليزية مقابل 27 مليون جنيه إسترليني على سبيل الإعارة، ويعاني برشلونة من ديون تصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني، ويرى بأن لاعب ليفربول السابق لن يتواجد في التشكيل الأساسي للفريق الموسم المقبل، خاصة بعد وصول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتليتكو مدريد مقابل 108 ملايين جنيه إسترليني.
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