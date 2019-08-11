إنتر يخطط لخطف أرتورو فيدال من برشلونة

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

برشلونة

تعاقد برشلونة، الصيف الماضي، مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال، قاطعا الطريق حينها أمام إنتر الإيطالي الذي أراد الظفر بخدماته، مثلما فعل العملاق الكتالوني تماما مع روما بخطف البرازيلي مالكوم، ومع ذلك يبدو أنه من الصعب على النجم التشيلي حجز مكان له في التشكيل الأساسي للبارسا، الموسم المقبل، مع قدوم الهولندي فرينكي دي يونج، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية رحيله عن قلعة الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بحسب ما أفاده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وقال إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، بشأن فيدال: "كوتينيو وفيدال! أفكر فيهما مثلما أفكر في باقي اللاعبين، انضما إلى الفريق متأخرا، بسبب مشاركتهما مع منتخبات بلادهما في كوبا أمريكا الأخيرة، ومن ثم يحتاجان لمزيد من الوقت للراحة، للعودة إلى أفضل شكل بدني ممكن قبل بداية الموسم". وأضاف فالفيردي: "العام

وقال إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، بشأن فيدال: "كوتينيو وفيدال! أفكر فيهما مثلما أفكر في باقي اللاعبين، انضما إلى الفريق متأخرا، بسبب مشاركتهما مع منتخبات بلادهما في كوبا أمريكا الأخيرة، ومن ثم يحتاجان لمزيد من الوقت للراحة، للعودة إلى أفضل شكل بدني ممكن قبل بداية الموسم".



وأضاف فالفيردي: "العام الماضي، كان وجود كوتينيو وفيدال مهما للغاية بالنسبة لنا، أما الآن فهناك مزيد من المنافسة في الفريق، وعليهما القتال بصورة أكبر لحجز مكان لهما في التشكيل الأساسي".



ولا تخفى على أحد رغبة برشلونة في التخلص من خدمات فيليبي كوتينيو، وبدوره يرغب فالفيردي أيضا في التخلص من فيدال معه، إذ لا يرى أن التشيلي سيجد له مكانا في التشكيل الأساسي للفريق.



ويبدو أن إنتر سيحاول من جديد خطف فيدال، رغبةً من إدارة النيراتزوري في تدعيم صفوف الفريق.