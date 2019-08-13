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6 خطوات لتحسين صحتك العقلية أثناء فترات العمل

وجدت دراسة حديثة أن قلة الثناء، وعدم الاعتراف بالمجهود، وعدم الاحترام، وعدم وجود مجال للترقية في العمل؛ هي بعض الأسباب الرئيسة التي يعانى منها الموظفون داخل مكان العمل
تحرير:مي فؤاد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
العمل
العمل
يؤدي الاضطرار إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية وحياتك العملية مع الاستمرار في تأدية نفس النشاطات كل يوم في العمل، يمكن أن يفرض عليك الكثير من الضغوطات على الصحة العقلية، حتى لو كنت تحب العمل. في كثير من الأحيان، نميل إلى إيلاء القليل من الاهتمام، لتأثير ضغوطات العمل على الصحة العقلية، والذي يمكن أن يكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على النشاط اليومي. كشفت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن العمل يمكن أن يكون في الواقع مفيدًا للصحة العقلية، ولكن يمكن أن تؤدي بيئة العمل السلبية إلى مشاكل جسدية وصحية.
وجدت دراسة حديثة -حسب موقع health24- أن قلة الثناء، وعدم الاعتراف بالمجهود، وعدم الاحترام، وعدم وجود مجال للترقية في العمل، هي بعض الأسباب الرئيسة التي يعانى منها الموظفون من التعاسة داخل مكان العمل. سردت منظمة الصحة العالمية بعض عوامل الخطر الأكثر شيوعًا للصحة النفسية المتوترة في العمل: سوء الاتصال
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انفجار-جنوبي-بغداد (2)

بعد حادث روسيا| كيف يؤثر الإشعاع النووي على أجسامنا؟

من المعروف جيدًا أن الأسلحة النووية والحوادث النووية كتلك التي وقعت في تشيرنوبيل وفوكوشيما، ومؤخرًا أحداث روسيا النووية والإشعاعات النووية، بإمكانها الفتك بالإنسان. لكن، هناك الكثير من التساؤلات، حول كيفية تأثير الإشعاع على أجسامنا؟ ولماذا يتسبب الإشعاع أحيانًا في الإصابة بالسرطان، وفي أحيان أخرى يصعب علاج الأمراض الناتجة عن تلك الإشعاعات؟ الإشعاع النووي، هو الطاقة التي تطلقها جميع العناصر المشعة عندما تتحلل إلى ذرات، في الهواء الذي تتنفسه أو عن طريق التلامس، حسب موقع abc.
غسيل-الخضروات

للحفاظ على صحتك..اغسل الخضراوات والفواكه جيدًا

الخضراوات والفواكه مهمة بشكل كبير للحصول على قدر كافٍ من المياه إضافة إلى العناصر الغذائية الهامة والمعادن والفيتامينات، فالبرتقال غني بفيتامين C، والرومان مصدر جيد لفيتايمن K، كما إن التوت من أفضل الفواكه التي تمدك بفيتامين C، والخضراوات أيضًا غنية بالمعادن الضرورية لزيادة الدم في الجسم مثل الحديد، ولكن عليك بتنظيفها جيدًا وغسلها بشكل ملائم قبل التناول، للتخلص من المبيدات الحشرية المتراكمة عليها أو الأتربة العالقة، وذلك حسبما ذكر الموقع الهندي "timesofindia".
تتبيل اللحمة

بعد الأضحية.. تخلصي من رائحة اللحمة داخل مطبخك

تنظيف المطبخ من المهام الصعبة على كل ربة منزل، خاصة أنه يحتاج الكثير من الأمور بداية من تنظيف الثلاجة والبوتاجاز والفرن أو الميكروويف، إلى تلميع السيراميك للتخلص من الدهون على الحائط، وغسل المواعين وتنظيف الحوض وأرضية السيراميك، ومع اقتراب عيد الأضحى تستعد كل ربة منزل لتجهيز منزلها لذبح الأضحية، ومن أكبر المشاكل التي تواجه ربات البيوت هي رائحة اللحمة التي تنتشر في أنحاء المنزل نتيجة ذبح الأضحية وتقطيع اللحمة وتوزيعها على الفقراء، في السطور التالية نساعدك في التعرف على حيل بسيطة تخلصك من رائحة اللحمة في منزلك.
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