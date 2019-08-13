6 خطوات لتحسين صحتك العقلية أثناء فترات العمل

وجدت دراسة حديثة أن قلة الثناء، وعدم الاعتراف بالمجهود، وعدم الاحترام، وعدم وجود مجال للترقية في العمل؛ هي بعض الأسباب الرئيسة التي يعانى منها الموظفون داخل مكان العمل
يؤدي الاضطرار إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية وحياتك العملية مع الاستمرار في تأدية نفس النشاطات كل يوم في العمل، يمكن أن يفرض عليك الكثير من الضغوطات على الصحة العقلية، حتى لو كنت تحب العمل.
في كثير من الأحيان، نميل إلى إيلاء القليل من الاهتمام، لتأثير ضغوطات العمل على الصحة العقلية، والذي يمكن أن يكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على النشاط اليومي.
كشفت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن العمل يمكن أن يكون في الواقع مفيدًا للصحة العقلية، ولكن يمكن أن تؤدي بيئة العمل السلبية إلى مشاكل جسدية وصحية.
وجدت دراسة حديثة -حسب موقع health24- أن قلة الثناء، وعدم الاعتراف بالمجهود، وعدم الاحترام، وعدم وجود مجال للترقية في العمل، هي بعض الأسباب الرئيسة التي يعانى منها الموظفون من التعاسة داخل مكان العمل.
سردت منظمة الصحة العالمية بعض عوامل الخطر الأكثر شيوعًا للصحة النفسية المتوترة في العمل:
سوء الاتصال
وجدت دراسة حديثة -حسب موقع health24- أن قلة الثناء، وعدم الاعتراف بالمجهود، وعدم الاحترام، وعدم وجود مجال للترقية في العمل، هي بعض الأسباب الرئيسة التي يعانى منها الموظفون من التعاسة داخل مكان العمل.
سردت منظمة الصحة العالمية بعض عوامل الخطر الأكثر شيوعًا للصحة النفسية المتوترة في العمل:
سوء الاتصال وممارسات الإدارة
المشاركة المحدودة في صنع القرار أو التحكم في مجال عمل الفرد
مستويات منخفضة من الدعم للموظفين
ساعات العمل غير المرنة
مهام غير واضحة أو أهداف تنظيمية
قد تكون غير سعيد في العمل، لكن قد لا يكون لديك دائمًا خيار كتابة خطاب استقالة ساخن ومغادرة.
في هذه المرحلة، يصبح من المهم إيجاد الأدوات والإستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحتك العقلية وحمايتها في بيئة العمل.
فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها أن تنال بعض الراحة النفسية في بيئة العمل:
التركيز
غالبًا ما تؤدي بيئة العمل غير الصحية إلى إحساس قوي بالقلق، وقد ثبت أن التركيز يقلل من هذه الأعراض، الذهن هو الذي حول تركيز انتباهك عمدا على اللحظة الحالية وقبولها دون حكم.
ترك العمل في وقت المغادرة بالضبط
في أي مكان تعمل به، هناك أيام معينة يتعين عليك فيها الوفاء بمواعيد المغادرة.
لا بأس في العمل أكثر قليلا والبقاء أطول في العمل، لكن من غير الصحي أن يكون كل يوم عاجلا، ويصبح الاستثناء هو القاعدة.
من المهم إنشاء حدود صحية في العمل وأهمها ترك العمل في الوقت المحدد، سوف يساعد ذلك في تقليل التوتر ويساعد في تحقيق التوازن بين حياتك الاجتماعية والشخصية والحياة المنزلية.
التحدث
إذا تم تشخيص موظف ما باضطراب الصحة العقلية الذي قد يؤثر بأي شكل من الأشكال على عملك، من المهم أن تكون صادقًا في هذا الأمر حتى يفهم مديرك أيضًا وجهة نظرك واحتياجاتك.
تتحمل المؤسسات المرموقة مسؤولية دعم الأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية سواء في الاستمرار أو العودة إلى العمل، حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.
أكدت منظمة الصحة العالمية: "على وجه الخصوص، يمكن أن تساعد ساعات العمل المرنة وإعادة تصميم الوظائف ومعالجة الجوانب السلبية في مكان العمل والتواصل الداعم مع الإدارة، الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية على مواصلة العمل أو العودة إليه".
الاسترخاء في العمل
تنقلاتك إلى العمل ومنه هي الفرصة المثالية للانخراط في تمارين الشعور بالراحة، قد يكون الاستماع إلى الشؤون الحالية أو الراديو الحديث في بعض الأحيان مزعجًا.
ممارسة الرياضة
درست العديد من الأبحاث العلاقة بين التمرين والإنتاجية في مكان العمل وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة بريستول في المملكة المتحدة أنه في الأيام التي مارس فيها الموظفون التمارين الرياضية، سجلوا أعلى بنسبة 21 % للتركيز، 22% أعلى لإنهاء أعمالهم في الوقت المحدد و41 % أعلى لشعورهم بدوافع للعمل.
كتبت الدراسة: "أظهرت الدراسة أن تمرين يوم العمل يمكن أن يحسن مزاج العمال، وأداء الموظفين نفسهم، فهناك تأثيرات واضحة ليس فقط على رفاهية الموظفين ولكن أيضًا على الميزة التنافسية والتحفيز من خلال زيادة فرص التمرين في العمل".