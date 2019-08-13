6 خطوات لتحسين صحتك العقلية أثناء فترات العمل

وجدت دراسة حديثة أن قلة الثناء، وعدم الاعتراف بالمجهود، وعدم الاحترام، وعدم وجود مجال للترقية في العمل؛ هي بعض الأسباب الرئيسة التي يعانى منها الموظفون داخل مكان العمل

تحرير:مي فؤاد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

العمل

يؤدي الاضطرار إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية وحياتك العملية مع الاستمرار في تأدية نفس النشاطات كل يوم في العمل، يمكن أن يفرض عليك الكثير من الضغوطات على الصحة العقلية، حتى لو كنت تحب العمل. في كثير من الأحيان، نميل إلى إيلاء القليل من الاهتمام، لتأثير ضغوطات العمل على الصحة العقلية، والذي يمكن أن يكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على النشاط اليومي. كشفت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن العمل يمكن أن يكون في الواقع مفيدًا للصحة العقلية، ولكن يمكن أن تؤدي بيئة العمل السلبية إلى مشاكل جسدية وصحية.

وجدت دراسة حديثة -حسب موقع health24- أن قلة الثناء، وعدم الاعتراف بالمجهود، وعدم الاحترام، وعدم وجود مجال للترقية في العمل، هي بعض الأسباب الرئيسة التي يعانى منها الموظفون من التعاسة داخل مكان العمل. سردت منظمة الصحة العالمية بعض عوامل الخطر الأكثر شيوعًا للصحة النفسية المتوترة في العمل: سوء الاتصال