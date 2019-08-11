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عيد وبحر وشمسية.. الهروب من الحر إلى شواطئ مطروح

تحرير:محمد العمدة ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
شاطئ بمطروح في أول أيام العيد
شاطئ بمطروح في أول أيام العيد
شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح، ظهر اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحي المبارك، إقبالا كبيرا من المصطافين والأهالي وزوار المدينة، للاستمتاع بمصايف مطروح والهروب من الأجواء الحارة، خلال عطلة عيد الأضحي المبارك، جاء ذلك بالتزامن مع ازدياد توافد المصطافين على مدينة مرسى مطروح، حيث وصلت نسبة الإشغالات حتى ظهر اليوم إلى 100% فى الفنادق مع توقعات بزيادتها غدا واتجاه المصطافين للشقق المصيفية والشاليهات للاستمتاع بأجواء مطروح الساحرة الرئعة خلال إجازة عيد الأضحى.
وشهد شاطئ مطروح العام، إقبالا كبيرا من المصطافين وزوار المدينة للاستمتاع بجمال المياه الفيروزية، كما شهد شاطئ عجيبة إقبالا كبيرا لالتقاط الصور التذكارية، فيما ازداد الإقبال على شواطئ روميل والغرام والأبيض، حيث قام الأهالي بالتوافد على الشواطئ للاستجمام هربا من حرارة الطقس. وأعلن اللواء مجدى الغرابلى
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طقس-حار (5)

الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد حار رطب.. و«7 مدن +40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، غدا الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
غرق

غرق شابين في نهر النيل بالقناطر بأول أيام العيد

لقى شابان مصرعهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، نزلا للاستحمام في مياه النيل هربا من الحر أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مختار شداد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بغرق شابين نزلا للاستحمام بناحية المسجد القديم بالمدينة، واختفيا ولم يعثر عليهما، وانتقل على الفور مأمور المركز برفقة قوات الإنقاذ النهري، التي تكثف جهودها للبحث عنهما وانتشال جثتيهما.
الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
أعمال ترميم معهد الأورام 2

معهد الأورام يعود لقوته خلال أيام.. والخشت: مصر لن تنكسر

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أعمال الصيانة بمعهد الأورام، تجري على قدم وساق في جميع الاتجهات، ولم يتبق سوى أيام قليلة على بدأ العمل بالمعهد بكامل طاقته من جديد، موضحا: «يتبقى أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل الى إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالى لمعهد الأورام، وأكثر من أربعة أدوار يتم تجديدها»، مضيفا خلال كلمة هنأ فيها المصريين بعيد الأضحى المبارك، «عام وعيد وأنتم طيبين مجددا.. .مصر أبدا لن تنكسر».
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بهذه الطريقة تعرف على الماشية البلدي من المستوردة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهي تلك اللحظات الأخيرة التى يبحث فيها الأهالي عن أضحية جيدة، تصلح لإطعام الفقراء، وكذلك إطعام الأهل والأسرة منها، خاصة بعد أن انتشرت خلال السنوات الماضية رؤوس ماشية مستوردة، ذات رائحة كريهة، ومذاقها يختلف تماما عن الماشية البلدي. "التحرير" تواصلت مع عدد من المختصين لتقديم بعض النصائح والإرشادات للأهالي، لمعرفة كيفية اختيار أضحية العيد، والتعرف على ما إذا كانت بلدية أو مستوردة، وكذلك معرفة عمر الماشية، وهل هناك أي أضرار قد تلحق بمن يقومون بالذبح خارج السلخانة أم لا؟
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456 ساحة و912 إماما لـ«صلاة العيد» في الشرقية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى تجهيز 465 ساحة للصلاة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، فيما جرى الانتهاء كذلك من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 912 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد، بموجب إمام وخطيب أصلي، وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة، على أن يتواجد بكل ساحة ثلاثة مُكبرين للشعائر، بإجمالي 1368 مُكبر شعائر بجميع الساحات.
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3 أيام بأجر كامل إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص. وبحسب بيان اليوم الاثنين، قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل، مشيرًا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلي هذا الأجر.
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قبل العيد.. أسعار صكوك الأضحية في البنوك وطرق شرائها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقدم عدد من البنوك المحلية العاملة فى مصر بمجموعة من البرامج المتنوعة للعملاء، لشراء صكوك الأضحية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف. ويعد صك الأضحية نوعا من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأضحية وتوزيعها، كما أنه يعد بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، إذ يستطيع الفرد المساهمة مع آخرين في تحمل شراء الأضحية، كما أنه يوفر عليه عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.
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