عيد وبحر وشمسية.. الهروب من الحر إلى شواطئ مطروح

تحرير:محمد العمدة ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

شاطئ بمطروح في أول أيام العيد

شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح، ظهر اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحي المبارك، إقبالا كبيرا من المصطافين والأهالي وزوار المدينة، للاستمتاع بمصايف مطروح والهروب من الأجواء الحارة، خلال عطلة عيد الأضحي المبارك، جاء ذلك بالتزامن مع ازدياد توافد المصطافين على مدينة مرسى مطروح، حيث وصلت نسبة الإشغالات حتى ظهر اليوم إلى 100% فى الفنادق مع توقعات بزيادتها غدا واتجاه المصطافين للشقق المصيفية والشاليهات للاستمتاع بأجواء مطروح الساحرة الرئعة خلال إجازة عيد الأضحى.

وشهد شاطئ مطروح العام، إقبالا كبيرا من المصطافين وزوار المدينة للاستمتاع بجمال المياه الفيروزية، كما شهد شاطئ عجيبة إقبالا كبيرا لالتقاط الصور التذكارية، فيما ازداد الإقبال على شواطئ روميل والغرام والأبيض، حيث قام الأهالي بالتوافد على الشواطئ للاستجمام هربا من حرارة الطقس. وأعلن اللواء مجدى الغرابلى