انتحار إبستين.. شائعات حول علاقته بكلينتون وترامب

كان إبستين البالغ من العمر 66 عاما، يواجه أحكاما بالسجن لمدة 45 عاما، في قضايا متعلقة بالاتجار في الجنس والتآمر، وهي الاتهامات التي نفاها، وينتظر محاكمته العام المقبل

تحرير:أحمد سليمان ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

جيفري إبستين

أطلق انتحار جيفري إبستين، رجل الأعمال صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السجن، السبت، سلسلة من الشائعات ونظريات المؤامرة على الإنترنت، فنظرا لعلاقات إبستين مع الأمراء والسياسيين وغيرهم من الأشخاص ذوي النفوذ والأقوياء حول العالم، سارع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم تكهنات لا أساس لها، وهو ما شارك فيه ترامب نفسه بعد أن أعاد نشر تغريدة تقول إن موت إبستين لم يكن انتحارا، أو أنه ليس حقيقيا. وكانت هذه الشائعات قد بدأت في الانتشار بعد سجنه في 6 يوليو الماضي، عقب اتهامه بإدارة عصابة للاتجار في الجنس، والمشاركة في تهريب فتيات مراهقات.

وأشارت صحيفة "التليجراف" البريطانية إلى أن بعض من اتهموه قالوا إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل أصدقاء ومعارف رجل الأعمال الأثرياء. وخلقت هذه المجموعة من الاتهامات أرضًا خصبة لنظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة للتكاثر على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان إبستين البالغ من العمر 66 عاما، يواجه أحكاما