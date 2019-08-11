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انتحار إبستين.. شائعات حول علاقته بكلينتون وترامب

كان إبستين البالغ من العمر 66 عاما، يواجه أحكاما بالسجن لمدة 45 عاما، في قضايا متعلقة بالاتجار في الجنس والتآمر، وهي الاتهامات التي نفاها، وينتظر محاكمته العام المقبل
تحرير:أحمد سليمان ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
جيفري إبستين
جيفري إبستين
أطلق انتحار جيفري إبستين، رجل الأعمال صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السجن، السبت، سلسلة من الشائعات ونظريات المؤامرة على الإنترنت، فنظرا لعلاقات إبستين مع الأمراء والسياسيين وغيرهم من الأشخاص ذوي النفوذ والأقوياء حول العالم، سارع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم تكهنات لا أساس لها، وهو ما شارك فيه ترامب نفسه بعد أن أعاد نشر تغريدة تقول إن موت إبستين لم يكن انتحارا، أو أنه ليس حقيقيا. وكانت هذه الشائعات قد بدأت في الانتشار بعد سجنه في 6 يوليو الماضي، عقب اتهامه بإدارة عصابة للاتجار في الجنس، والمشاركة في تهريب فتيات مراهقات.
وأشارت صحيفة "التليجراف" البريطانية إلى أن بعض من اتهموه قالوا إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل أصدقاء ومعارف رجل الأعمال الأثرياء. وخلقت هذه المجموعة من الاتهامات أرضًا خصبة لنظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة للتكاثر على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان إبستين البالغ من العمر 66 عاما، يواجه أحكاما
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جيفري إيبستين

بعد اتهامه بالاتجار الجنسي.. انتحار صديق ترامب

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، انتحار جيفري إبستاين الملياردير الأمريكي صديق الرئيس دونالد ترامب، خلال وجوده في أحد السجون الأمريكية. وقال مصدر مطلع إن "الملياردير الأمريكي جيفري إبستاين انتحر في زنزانته"، مشيرا إلى أنه توفي عن عمر يناهز 66 عامًا. كانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت إبستاين المقرب من المشاهير والسياسيين وخصوصا ترامب، لدى عودته من باريس على متن طائرته الخاصة، على خلفية اتهامات بـ"تجارة الجنس". وأضاف المصدر أن "إبستاين" كان متهما قبل 10 سنوات لإجباره عشرات القاصرات على العمل في منزله بولاية فلوريدا بشكل مهين.
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

أمريكا تهاجم الصين مجددا: تصرفها سافلًا

في تصعيد جديد للخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم، نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالأساليب الخطيرة، التي تستخدمها وسائل الإعلام الصينية، غداة انتقادات بكين بشأن لقاء عقدته دبلوماسية أمريكية في هونج كونج، مع ناشطين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاجوس، أن مقالات وسائل الإعلام الصينية الرسمية بشأن دبلوماسية أمريكية في هونج كونج انتقلت من كونها غير مسؤولة إلى خطيرة. وتابعت: "هذا الأمر يجب أن يتوقف.. السلطات الصينية تعرف ذلك جيدا، موظفونا القنصليون المعتمدون يقومون بعملهم فقط مثل دبلوماسيي كل الدول".
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ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".
ترامب (2)

سياسات متناقضة لحملة ترامب الانتخابية الجديدة

بعد أقل من 48 ساعة من مقتل 22 شخصًا في ما يُعتقد أنه هجوم إرهابي محلي ضد المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أطلقت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب مجموعة جديدة من إعلانات فيسبوك تشير إلى المدينة الحدودية الحزينة. وخلال الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول فريق الرئيس الأمريكي جذب مزيد من الدعم لمشروع دونالد ترامب لبناء جدار حدودي عازل مع المكسيك، وهو المشروع الذي مر بمراحل متكررة من الخلافات والأزمات بين البيت الأبيض والكونجرس.
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ترامب-وجونسون

بعد فوزه.. هل يصبح جونسون «ترامب البريطاني»؟

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوريس جونسون بعد فوزه في انتخابات حزب المحافظين، ووصوله لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس الثلاثاء، مشيدا بالرجل الذي يشار إليه باسم "ترامب البريطاني". ودائما ما يصف ترامب جونسون بأنه صديق، ووصفه بأنه رئيس وزراء محتمل حتى أثناء تولي تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة المنصب، كما أشار الرجلان إلى رغبتهما في العمل مع بعضهما البعض في حالة فوز جونسون في الانتخابات. ويبدو أن ترامب كان محقا في الإشارة إلى جونسون بأنه النسخة البريطانية منه، حيث يرى كاس مودي أستاذ العلاقات الدولية، أن أوجه التشابه بينهما مذهلة حقا.
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هواوي تسرح 70% من موظفيها بأمريكا بسبب العقوبات

أعلنت شركة هواوي الصينية عن تسريح أكثر من 70% من موظفيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مركز وحدة الأبحاث التابع لها، الذي يقع مقره في ولاية تكساس الأمريكية، قائلة إنها ستسرح 600 موظف من أصل 850 أي ما يعادل 70% من موظفيها في الولايات المتحدة، موضحة أنها قررت تسريح الموظفين، بسبب إيقاف أعمالها في عدد من المراكز الموزعة في "كاليفورنيا، سياتل، شيكاجو، دالاس"، كما أبلغت الشركة الصينية الموظفين التي ستسرحهم، وذلك بحسب بيان نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه.
مايك-بومبيو

أمريكا: نسعى لبناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم، إذ أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف ينفذ دوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، وذلك بحسب تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية" الإخبارية. من ناحية أخرى، قال قائد البحرية الإيرانية، في تصريح له، اليوم، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر مياه الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل.
حسن-روحانى

إيران: نراقب كل سفن أمريكا التي تعبر مياه الخليج

قال قائد البحرية الإيرانية، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر مياه الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الآليات التي تراقب إيران بها السفن. من ناحية أخرى، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا.
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