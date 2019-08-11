بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

الرئيس السيسي يتفقد مشروع الصوب الزراعية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.

واطلع الرئيس السيسي على سير وتطور العملية الإنشائية وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيه الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، وأكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت. جاء ذلك بعدما أدي الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت شعائر الصلاة