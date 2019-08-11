بعد إصابة أليسون.. فان ديك يدعم أدريان

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

فيرجيل فان ديك

دعم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، حارس المرمى أدريان، لتعويض غياب الحارس البرازيلي أليسون، الذي تعرض للإصابة في فوز الريدز على نورويتش سيتي بنتيجة 4-1 في مستهل مشوار الفريق في البريميرليج، وخاض أدريان البالغ من العمر 32 عاما، 5 مباريات مع وست هام الموسم الماضي، وليس من بينها أي مباراة في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك يثق فان ديك بقدرة أدريان على تعويض أليسون، قائلا: "أعتقد أنه في مرحلة من العمر سيتمكن من الاندماج مع الفريق بسهولة"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.

وأضاف فان ديك: "مرور أدريان بالكثير من الخبرات في الدوري الإنجليزي سيساعده على التمتع بالثقة في المباريات". ويغيب أليسون عن مباراة تشيلسي في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، وحافظ أليسون على نظافة شباكه في 27 مباراة من أصل 51 مباراة خاضها في جميع المسابقات. وعن تلك الإصابة قال فان ديك: "أليسون

وأضاف فان ديك: "مرور أدريان بالكثير من الخبرات في الدوري الإنجليزي سيساعده على التمتع بالثقة في المباريات".



ويغيب أليسون عن مباراة تشيلسي في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، وحافظ أليسون على نظافة شباكه في 27 مباراة من أصل 51 مباراة خاضها في جميع المسابقات.



وعن تلك الإصابة قال فان ديك: "أليسون لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ولا أعرف حجم إصابته، سنرى ماذا سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، وعلينا التعامل مع تلك الإصابة بشكل إيجابي".



ولعب فان ديك إلى جوار جو جوميز في الفوز على نورويتش سيتي، وتعرض مرمى الريدز لـ12 تسديدة في المباراة، وعن تلك الشراكة قال الهولندي: "أعتقد أن جوميز لعب بصورة جيدة، وهو لاعب رائع".