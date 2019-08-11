رياضة

بعد إصابة أليسون.. فان ديك يدعم أدريان

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
فيرجيل فان ديك
فيرجيل فان ديك
دعم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، حارس المرمى أدريان، لتعويض غياب الحارس البرازيلي أليسون، الذي تعرض للإصابة في فوز الريدز على نورويتش سيتي بنتيجة 4-1 في مستهل مشوار الفريق في البريميرليج، وخاض أدريان البالغ من العمر 32 عاما، 5 مباريات مع وست هام الموسم الماضي، وليس من بينها أي مباراة في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك يثق فان ديك بقدرة أدريان على تعويض أليسون، قائلا: "أعتقد أنه في مرحلة من العمر سيتمكن من الاندماج مع الفريق بسهولة"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
وأضاف فان ديك: "مرور أدريان بالكثير من الخبرات في الدوري الإنجليزي سيساعده على التمتع بالثقة في المباريات". ويغيب أليسون عن مباراة تشيلسي في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، وحافظ أليسون على نظافة شباكه في 27 مباراة من أصل 51 مباراة خاضها في جميع المسابقات. وعن تلك الإصابة قال فان ديك: "أليسون
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ريال مدريد - خيتافي‎

تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة لقاء الريال وروما

أعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها ستبث مواجهة ريال مدريد وروما، في المباراة الودية المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، في إطار استعدادات الأندية للموسم الجديد (2019- 2020)، وسبق أن أذاعت قناة الشارقة الرياضية مواجهة برشلونة مع نابولي، في المباراة الودية أيضا التي أقيمت فجر اليوم، وحقق فيها الفريق الإسباني فوزا عريضا على نظيره الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة ودية جمعتهما في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
برشلونة‎

إنتر يخطط لخطف أرتورو فيدال من برشلونة

تعاقد برشلونة، الصيف الماضي، مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال، قاطعا الطريق حينها أمام إنتر الإيطالي الذي أراد الظفر بخدماته، مثلما فعل العملاق الكتالوني تماما مع روما بخطف البرازيلي مالكوم، ومع ذلك يبدو أنه من الصعب على النجم التشيلي حجز مكان له في التشكيل الأساسي للبارسا، الموسم المقبل، مع قدوم الهولندي فرينكي دي يونج، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية رحيله عن قلعة الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بحسب ما أفاده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
جواو-فيليكس‎ (4)

سيميوني يتغنى بجواو فيليكس بعد التغلب على يوفنتوس

تألق النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مرة أخرى، في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وديا، أمس السبت، على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وذلك بعد أن سجل هدف الروخيبلانكوس الثاني في المباراة. وعن المستويات التي يقدمها جواو المنضم إلى الفريق الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، قال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني: "لعب جواو فيليكس مباراة جيدة للغاية، وهو يتأقلم معنا بسرعة كبيرة ويملك قدرات عالية، ففي أي مكان أضعه فيه أجده يبلي البلاء الحسن".
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محمد-صلاح

موقف إنساني من صلاح بعد كسر أنف طفل صغير

يتمنى الكثير من عشاق كرة القدم مقابلة أبطالهم تحت أي ظرف، إلا أن الفتى الصغير لويس فاولر، البالغ من العمر 11 عاما، قبّل معشوقه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بأنف مكسور، وذلك بعد ركض فاولر رفقة شقيقه إسحاق البالغ من العمر 10 أعوام تجاه سيارة صلاح، قبل أن يصطدم بعمود إضاءة ويسقط مصابا، أمس السبت، ولاحظ صلاح ذلك الموقف وعاد للتأكد من سلامة الفتى الصغير، وقال والد لويس: "عندما اتصلنا بالإسعاف، وجدنا صلاح يعود بالسيارة للتأكد من سلامته، وحينها صرخ ابني من الفرحة، ليتجه إليه إسحاق مسرعا ويعانقه".
محمد-صلاح

أرقام من فوز ليفربول على نوريتش سيتي

استهل ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي أمس الجمعة، بالتغلب على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1، ليحقق بالتالي الريدز الانتصار العاشر على التوالي في الدوري للمرة الخامسة في تاريخه أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة، كما حقق ليفربول بالتالي الانتصار الـ12 تواليًا على الفرق الصاعدة حديثًا، مسجلا في تلك المباريات 35 هدفًا وإهتزت شباكه بأربعة أهداف، وبمشاركة أونيل هرنانديز مع نوريتش سيتي أمس، أصبح أول كوبي يشارك في البريميرليج والجنسية رقم 114 التي تشارك في البطولة.
كلوب (1)

كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون ويعلق على أداء نوريتش

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على المواجهة التي خاضها الريدز، الجمعة، أمام نوريتش. وأشار كلوب إلى ان إصابة أليسون ستجعله يغيب عن مباراة تشيلسى وليفربول، التى ستقام، الأربعاء المقبل، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية اسطنبول. وفاز الريدز اليوم فى انطلاق البريميرليج على نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، ما منحه أول 3 نقاط له فى الدورى الإنجليزى للموسم الجديد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الريدز أولى أهدافه فى البطولة الإنجليزية.
ليفربول - برشلونة (3)

ليفربول يكتسح نوريتش سيتي و«صلاح» يقص شريط أهدافه

حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على فريق نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وسجل لصالح ليفربول كل من جرانت هينلى(هدف فى مرماه بالخطأ ) ، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأوريجى، بينما على الجانب الآخر سجل لصالح الفريق الكنارى تيمو بوكى مهاجم نوريتش. الفوز منح الصدارة لفريق ليفربول في جدول الدورى بصفة مؤقتة، بعدما حصد الريدز أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من البريميرليج.
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