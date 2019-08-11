تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة لقاء الريال وروما

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

ريال مدريد

أعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها ستبث مواجهة ريال مدريد وروما، في المباراة الودية المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، في إطار استعدادات الأندية للموسم الجديد (2019- 2020)، وسبق أن أذاعت قناة الشارقة الرياضية مواجهة برشلونة مع نابولي، في المباراة الودية أيضا التي أقيمت فجر اليوم، وحقق فيها الفريق الإسباني فوزا عريضا على نظيره الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة ودية جمعتهما في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وفي ما يلي تردد قناة الشارقة الرياضية: معدل الترميز 27500. التصحيح 5/6. الاستقطاب عمودي. التردد 11012. الموقع المداري 7° غرب. وسجل الفريق الكتالوني رباعيته في غضون 15 دقيقة فقط، إذ افتتح له الأوروجوياني لويس سواريز، باب التسجيل بحلول الدقيقة 48، ثم ضاعف الفرنسي أنطوان جريزمان، النتيجة في الدقيقة