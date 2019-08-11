رياضة

تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة لقاء الريال وروما

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
ريال مدريد
ريال مدريد
أعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها ستبث مواجهة ريال مدريد وروما، في المباراة الودية المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، في إطار استعدادات الأندية للموسم الجديد (2019- 2020)، وسبق أن أذاعت قناة الشارقة الرياضية مواجهة برشلونة مع نابولي، في المباراة الودية أيضا التي أقيمت فجر اليوم، وحقق فيها الفريق الإسباني فوزا عريضا على نظيره الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة ودية جمعتهما في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
وفي ما يلي تردد قناة الشارقة الرياضية: معدل الترميز 27500. التصحيح 5/6. الاستقطاب عمودي. التردد 11012. الموقع المداري 7° غرب. وسجل الفريق الكتالوني رباعيته في غضون 15 دقيقة فقط، إذ افتتح له الأوروجوياني لويس سواريز، باب التسجيل بحلول الدقيقة 48، ثم ضاعف الفرنسي أنطوان جريزمان، النتيجة في الدقيقة
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فان-دايك-محمد-صلاح

بعد إصابة أليسون.. فان ديك يدعم أدريان

دعم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، حارس المرمى أدريان، لتعويض غياب الحارس البرازيلي أليسون، الذي تعرض للإصابة في فوز الريدز على نورويتش سيتي بنتيجة 4-1 في مستهل مشوار الفريق في البريميرليج، وخاض أدريان البالغ من العمر 32 عاما، 5 مباريات مع وست هام الموسم الماضي، وليس من بينها أي مباراة في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك يثق فان ديك بقدرة أدريان على تعويض أليسون، قائلا: "أعتقد أنه في مرحلة من العمر سيتمكن من الاندماج مع الفريق بسهولة"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
برشلونة‎

إنتر يخطط لخطف أرتورو فيدال من برشلونة

تعاقد برشلونة، الصيف الماضي، مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال، قاطعا الطريق حينها أمام إنتر الإيطالي الذي أراد الظفر بخدماته، مثلما فعل العملاق الكتالوني تماما مع روما بخطف البرازيلي مالكوم، ومع ذلك يبدو أنه من الصعب على النجم التشيلي حجز مكان له في التشكيل الأساسي للبارسا، الموسم المقبل، مع قدوم الهولندي فرينكي دي يونج، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية رحيله عن قلعة الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بحسب ما أفاده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
جواو-فيليكس‎ (4)

سيميوني يتغنى بجواو فيليكس بعد التغلب على يوفنتوس

تألق النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مرة أخرى، في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وديا، أمس السبت، على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وذلك بعد أن سجل هدف الروخيبلانكوس الثاني في المباراة. وعن المستويات التي يقدمها جواو المنضم إلى الفريق الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، قال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني: "لعب جواو فيليكس مباراة جيدة للغاية، وهو يتأقلم معنا بسرعة كبيرة ويملك قدرات عالية، ففي أي مكان أضعه فيه أجده يبلي البلاء الحسن".
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فيليب-كوتينيو (2)

هل يرحل كوتينيو عن برشلونة؟.. فالفيردي يجيب

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن مصير الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو مع البارسا، وذلك حسبما أفاد عقب الفوز على نابولي بهدفين مقابل هدف. وقال فالفيردي ملمحًا لبقاء اللاعب الموهوب مع البارسا: «نحن نعول على كوتينيو، فسوق الانتقالات الصيفية ما زالت مفتوحة، لكنني أتوقع بقاءه معنا هذا الموسم. كوتينيو معنا حتى الآن، وعدم مشاركته في مباراة نابولي تعود إلى أنه تدرب مرتين منذ انضمامه للفريق مثل مواطنه آرثر والتشيلي أرتورو فيدال، وسنرى إذا كان بمقدور هؤلاء الثلاثة اللعب يوم السبت لبعض الدقائق أمام نابولي، أم لا».
فالفيردي‎

«غياب ميسي والمشاركة الأولى لفيربو».. فالفيردي يتحدث

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه أمام نابولي، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين فجر الخميس، في ولاية ميامي، ضمن جولة الفريق الكتالوني الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بفوز البارسا بهدفين مقابل هدف. وأكد فالفيردي أنه يسعى للاعتماد على كل اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل الاستقرار على أفضل تشكيلة يخوض بها فريقه مباريات الموسم الجديد، مضيفا: «أحاول الاعتماد على جميع اللاعبين، من أجل تجربة الجميع قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا».
نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
تاكيفوسا-كوبو

ميسي اليابان.. قهره برشلونة وانتقم بإذلالهم

بقدم يسرى تملك الكثير من السحر، وتحكم مذهل للكرة وعين ثاقبة تعرف طريق المرمى جيدًا، لم يكن من الغريب أن يطلق على تاكيفوسا كوبو "ميسي اليابان"، هو شاب يافع من مواليد 4 يونيو من عام 2001 في المدينة الصناعية كاوازاكي، تشتهر تلك المدينة بالبيسبول وألعاب القوى والدراجات والفروسية وبالطبع بكرة القدم، ينحدر من أسرة من الطبقة الوسطى، لا يملك أي أشقاء، ولكنه تربي على عشق والده الشديد للرياضة، وعلى شغف جنوني من مدينته تجاه كرة القدم، وكان من الطبيعي أن يسحر هو الآخر بالجلد المدور، ومنذ نعومة أظافره تمتع بموهبة لا غبار عليها في التحكم بالكرة.
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