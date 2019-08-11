انتخابات مبكرة محتملة.. 9 أسئلة تكشف مصير إيطاليا

من المتوقع أن يشهد البرلمان الإيطالي تصويتا لسحب الثقة من الحكومة في 12 أغسطس الجاري، فستكون أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا الفرصة لحل البرلمان أواخر أغسطس

تحرير:أحمد سليمان ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

في أعوام 1994، و1996، و2008، تسببت الأزمات السياسية التي عصفت بإيطاليا في الدعوة لعقد انتخابات مبكرة، والآن يبدو أن هناك أزمة أخرى على وشك الاندلاع، حيث وصل التنافس شبه المستمر بين الحليفين السابقين، ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، نائبي رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى ذروته. وذلك بعد أن اتخذ سالفيني خطوات نحو إسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في الوقت الذي يسعى فيه كونتي للحصول على تصويت في البرلمان قبل الاستقالة، وهذا له آثار كبيرة فى ميزانية إيطاليا، الأمر الذي يعد مصدر قلق للاتحاد الأوروبي بالكامل.

كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ أشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إلى أن سالفيني، رئيس حزب "الرابطة" المعادي للمهاجرين، اشتبك مع لويجي دي مايو، زعيم حركة "فايف ستار" المعارضة، حول كل شيء تقريبا خلال ما يزيد قليلا على عام قضياه معًا في الحكومة، ونأى كونتي بنفسه عن الصراع، بعد أن حاول التوسط بين الشريكين في

كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟

أشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إلى أن سالفيني، رئيس حزب "الرابطة" المعادي للمهاجرين، اشتبك مع لويجي دي مايو، زعيم حركة "فايف ستار" المعارضة، حول كل شيء تقريبا خلال ما يزيد قليلا على عام قضياه معًا في الحكومة، ونأى كونتي بنفسه عن الصراع، بعد أن حاول التوسط بين الشريكين في الائتلاف.

وبرز سالفيني كقوة سياسية أقوى، خاصة بعد أن تغلب حزب "الرابطة" على حركة "فايف ستار" في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو الماضي، وأصبح ينظر إليه على نحو متزايد كزعيم فعلي لإيطاليا.

ماذا بعد؟

غالبا ما يكون شهر أغسطس هو الشهر الذي يأخذ فيه السياسيون الطليان عطلتهم، إلا أن أعضاء البرلمان قد يضطرون إلى قطعها قريبا، فمن المحتمل أن تتسبب هذه الأزمة في عودة البرلمان من العطلة الصيفية.

ومن المتوقع أن يشهد البرلمان تصويتا لسحب الثقة من الحكومة في 12 أغسطس الجاري، أو الأسبوع التالي له، وإذا خسر كونتي هذا التصويت، فستكون الكرة في ملعب الرئيس سيرجيو ماتاريلا، فبعد المشاورات، يمكن لماتاريلا حل البرلمان في وقت ما في أواخر أغسطس.

هل يمكن للحكومة الحالية النجاة من تصويت على سحب الثقة؟

ترى الشبكة الأمريكية أن هناك احتمالا ضئيلا لقيام ائتلاف من أحزاب المعارضة اليمينية واليسارية، بالإضافة إلى حركة "فايف ستار"، بدعم كونتي في الاستمرار في الحكم.

وإذا حدث ذلك، يمكن لحكومة مؤقتة إدارة عملية الانتقال إلى انتخابات جديدة وربما تمرير ميزانية عام 2020 في الوقت نفسه، وهو أمر مهم، لأن وعود سالفيني المالية، الممثلة في التخفيضات الضريبية الثقيلة، وبرنامج الأشغال العامة الهائل، وبعض التخفيض الإضافي في سن التقاعد، تبدو غير متوافقة مع الميزانية التي تطلبها المفوضية الأوروبية ويتوقعها المستثمرون.

لماذا يشارك الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة؟

وفقا لشروط الاتحاد الأوروبي، يجب على الدول الأعضاء التعهد بالحفاظ على حد معقول من الإنفاق الحكومي، من أجل البقاء في اليورو.

وتخضع إيطاليا لتدقيق خاص بسبب ديونها العامة الضخمة، وحصلت على تحذير رسمي في مايو الماضي من بروكسل بأنها قد تواجه عقوبات لتجاوز حدود الديون أو عجز ميزانيتها، إلا أن اللجنة قررت في نهاية المطاف التراجع عن التدابير التأديبية.

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من سيشرف على ميزانية 2020؟

حتى الآن، الأمر غير واضح، ويمكن أن يظل وزير المالية جيوفاني تريا في منصبه كوزير مؤقت إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، لكن ستكون له صلاحيات محدودة.

ويمكن أن يكون كلاوديو بورجي أو ألبرتو باجناي من المرشحين المختارين لسالفيني.

ماذا يعني هذا بالنسبة للأسواق؟

قد يكون المستثمرون الذين يتوقون إلى استقرار إيطاليا أكثر خيبة أمل، حيث انخفضت قيمة السندات الإيطالية في 9 أغسطس بسبب حالة التوتر السياسي، واحتمالات عقد انتخابات مبكرة.

ولم يبدِ سالفيني أي نية للالتزام بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي؛ لذا لا يمكن استبعاد حدوث صدام جديد مع بروكسل، خاصة مع معارضي الاتحاد الأوروبي داخل حزب "الرابطة"، الذين يدعون إلى إخراج إيطاليا من الكتلة.

متى يمكن إجراء انتخابات مبكرة؟

تقول "بلومبيرج" إن سالفيني يريد حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن، وسيكون الخيار الأول هو 13 أكتوبر المقبل، إذ يجب مرور من 60 إلى 70 يوما بعد حل البرلمان لتنظيم انتخابات عامة.

إلا أنه إذا كانت هناك حكومة مؤقتة لتمرير ميزانية عام 2020، التي يجب تقديمها إلى المفوضية الأوروبية بحلول 15 أكتوبر، فيمكن تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر أو حتى وقت لاحق في عام 2020.

وأدت عملية الموافقة على ميزانية العام الماضي إلى مواجهة استمرت أسابيع مع اللجنة.

من سيرشح نفسه؟

بالتأكيد سيقدم سالفيني أوراق ترشحه، فهو يخطط لأن يكون رئيس الوزراء المقبل، وكان يستعد لتنظيم الحملة الانتخابية منذ عدة أسابيع، وبدأ جولة في المواقع الساحلية في جميع أنحاء البلاد.

ومن غير الواضح من سيكون المتنافسون الآخرون، إذ تمر حركة "فايف ستار" بحالة من الفوضى بعد نتائجها الكارثية في انتخابات البرلمان الأوروبي، وقد يواجه دي مايو تمردا داخليا، ويمكن استبدال كونتي به.

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ويقود الآن الحزب الديمقراطي المعارض نيكولا زينجاريتي، لكن رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي قد يحاول العودة إلى منصبه مرة أخرى، كما أن هناك احتمالات لتقدّم سيلفيو بيرلسكوني، البالغ من العمر 82 عاما، والذي يبحث عن فرصة أخيرة، لكن حزبه "فورزا إيطاليا" منقسم بين الموالين له، وأولئك الذين يرغبون في استبعاده.

هل يمكن أن يفوز سالفيني بشكل مباشر؟

يجلس سالفيني الآن في مقعد السائق في الساحة السياسية بالبلاد، ويتصدر حزب "الرابطة" الذي يرأسه، استطلاعات الرأي بنسبة 40%، لكن في ظل النظام الانتخابي الهجين في إيطاليا، قد يكون ذلك كافيا لمنحه أغلبية مطلقة في كلا فرعي البرلمان.

وقد يمنحه التحالف مع جماعة "إخوان إيطاليا" اليمينية المتطرفة أغلبية أكثر أمانًا، وفي حالة انضمام حزب "فورزا إيطاليا" إلى الائتلاف، قد يملك سالفيني أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل دستور البلاد.