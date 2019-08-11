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انتخابات مبكرة محتملة.. 9 أسئلة تكشف مصير إيطاليا

من المتوقع أن يشهد البرلمان الإيطالي تصويتا لسحب الثقة من الحكومة في 12 أغسطس الجاري، فستكون أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا الفرصة لحل البرلمان أواخر أغسطس
تحرير:أحمد سليمان ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
سالفيني
سالفيني
في أعوام 1994، و1996، و2008، تسببت الأزمات السياسية التي عصفت بإيطاليا في الدعوة لعقد انتخابات مبكرة، والآن يبدو أن هناك أزمة أخرى على وشك الاندلاع، حيث وصل التنافس شبه المستمر بين الحليفين السابقين، ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، نائبي رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى ذروته. وذلك بعد أن اتخذ سالفيني خطوات نحو إسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في الوقت الذي يسعى فيه كونتي للحصول على تصويت في البرلمان قبل الاستقالة، وهذا له آثار كبيرة فى ميزانية إيطاليا، الأمر الذي يعد مصدر قلق للاتحاد الأوروبي بالكامل.
كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ أشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إلى أن سالفيني، رئيس حزب "الرابطة" المعادي للمهاجرين، اشتبك مع لويجي دي مايو، زعيم حركة "فايف ستار" المعارضة، حول كل شيء تقريبا خلال ما يزيد قليلا على عام قضياه معًا في الحكومة، ونأى كونتي بنفسه عن الصراع، بعد أن حاول التوسط بين الشريكين في
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بوريس جونسون

جونسون يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: «شكرا لإسهاماتكم»

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين في بريطانيا وجميع أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمون اليوم الأحد. وقال جونسون في كلمة مصورة نُشرت عبر الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هناك 3.3 مليون مسلم بريطاني، ونحو مليار آخرين حول العالم، يحتفلون بعيد الأضحى هذا الأسبوع". وأضاف: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتمنى لكم عيدا مباركا جميعا"، مشيرا إلى أن "الاحتفال بعيد الأضحى قائم على فكرة التضحية، والقيام بما هو صحيح، وهو ما نراه من المسلمين يوميا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
كيم-جونج-أون

رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
طائرة-ايرانية

قتلى وجرحى في هجوم بالحجارة على قاعدة جوية بإيران

قتل شخصان وأصيب عدد آخر من بينهم جنود في قاعدة جوية بمدينة محمود آباد في محافظة مازندران شمال إيران، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت. وأوردت "روسيا اليوم، عن الوكالة، أن نحو 50 مواطنا هاجموا القاعدة الجوية بالحجارة والسلاح الأبيض أثر خلاف مع القاعدة حول أراض محيطة بها، مؤكدين امتلاكها. وأضافت الوكالة أن المهاجمين اقتربوا من مدرج القاعدة الجوية ورموا الحجارة والسلاسل وقطعا من الخشب باتجاه الجنود، ما أدى إلى جرح عدد منهم، واضطر الجنود لإطلاق النار تجاههم، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين وجرح أربعة منهم.
اسعاف مصاب

قتيل في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

قتل شخص، اليوم السبت، جراء إطلاق نار داخل مسجد النور في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو. ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته. كما لم يكشف الموقع النرويجي عن مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، الذي كان متواجدا بـ"مركز النور الإسلامي". شهود عيان أفادوا، بأن منفذ الهجوم شخص أبيض يرتدي قبعة.
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شرطة-ميلانو (1)

طعنات في رقبته.. تفاصيل مقتل مواطن مصري بإيطاليا

أصدر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي في ميلانو، التابع للوزارة، بمتابعة حادث مقتل الشاب المصري ،«ميلاد شاكر كامل جرجس"، وعمره 30 عاما، وترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، إذ لقي حتفه في مدينة ميلانو الإيطالية، والتى يقيم بها، حيث يعمل في مجال التشييد والبناء. ووجه سعفان المكتب بمتابعة سير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية، بالتعاون مع القنصلية المصرية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله.
بوريس-جونسون (2)

مخاوف من نقص الأغذية لشهور في بريطانيا

حذر اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا من احتمال أن تواجه بريطانيا نقصا في بعض الأغذية الطازجة على مدى أسابيع أو شهور، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، حذرت سلاسل متاجر للتجزئة مثل تيسكو من أن الخروج من الاتحاد، المقرر في 31 أكتوبر، بدون اتفاق، سيمثل مشكلة، إذ أن كثيرًا من المنتجات الطازجة يتم استيرادها، كما يجري ملء المستودعات قبل موسم عطلات عيد الميلاد. ونقلت وكالة «رويترز» عن تيم ريكروفت، رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات قوله: «لن نجوع لكن سيحدث نقص في الأغذية الطازجة وبعض المكونات».
بوريس جونسون

الدواعي الأمنية تهدد خروج بريطانيا من أوروبا بلا اتفاق

على مدى السنوات القليلة الماضية، حاولت حكومة تيريزا ماي في بريطانيا الابتعاد عن أي اتجاه قد يقودها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الملف الذي يعرف عالميا بالبريكست، دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف المعنية، وعلى رأسها مجلس العموم البريطاني.. الخروج بلا اتفاق، وإن لم يكن خيارًا مطروحًا لدى الحكومة البريطانية السابقة، بات الآن شبحا يهدد العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية في بريطانيا، خاصة أن بوريس جونسون رئيس الحكومة الجديدة يُصر على الخروج في الموعد النهائي للبريكست بنهاية أكتوبر المقبل.
دونالد ترامب

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح عناصر داعش

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإطلاق سراح مسلحي داعش المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، مضيفا: "نحتجز الآلاف من مسلحي داعش، ونريد أن تأخذهم أوروبا. سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم، وإذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا". أوضح ترامب أن واشنطن ستضطر على الأرجح لإطلاقهم إلى أوروبا إذا لم يأخذهم الأوروبيون، لأنهم كانوا عائدين إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى، حسب تعبيره.
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