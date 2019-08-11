عيال وضرب نار.. 6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين

تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م

مشاجرة - أرشيفية

أصيب ستة أشخاص، جميعهم من أبناء عائلة «عيد» قي المنطقة المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر نشوب خلافات بينهم وبين أفرد من عائلة «أبو شعير» بالعزبة، فيما تبين نشوب الخلاف بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين، قبل أن يتطور الأمر مشاجرة بالأسلحة النارية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «مشتول السوق» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.

البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من أهالي عزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة المركز، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط ستة مصابين. بالانتقال والفحص وسؤال