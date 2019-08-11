جريمة

عيال وضرب نار.. 6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين

تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
أصيب ستة أشخاص، جميعهم من أبناء عائلة «عيد» قي المنطقة المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر نشوب خلافات بينهم وبين أفرد من عائلة «أبو شعير» بالعزبة، فيما تبين نشوب الخلاف بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين، قبل أن يتطور الأمر مشاجرة بالأسلحة النارية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «مشتول السوق» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.
البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من أهالي عزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة المركز، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط ستة مصابين. بالانتقال والفحص وسؤال
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انهيار-شرفة-عقار-بالإسكندرية (3)

إصابة سيدة واحتجاز 2 آخرين بانهيار عقار بالإسكندرية

أصيبت سيدة مسنة في العقد الثامن من العمر واحتجز شخصين آخرين بمنطقة اللبان بوسط بالإسكندرية اليوم الأحد، عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين، تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بشارع الباب الأخضر، بمنطقة اللبان، بجمرك الإسكندرية، ما أدى لإصابة سيدة مسنة تدعى "س. ر."، 74 عاما، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم اللبان وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها وسيارة الإسعاف ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحادث.
تحرش (4)

في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.
حبس-متهمه

متهمة بالاتجار في العملة: «ببيعها لجوز أختي»

فندق بمدينة نصر بالقاهرة أبلغ قوات الأمن بنشاط مريب لرجل وسيدة يقابلان عددا من النزلاء، ويتداخلان مع آخرين فى الحديث، ويتبادلون معًا الأموال، ما استدعى قيام رجال المباحث بمراقبة الرجل ومرافقته وتتبع نشاطهما، لتتضح محاولتهما الالتقاء مع وافدين أجانب، وشراء العملة الأجنبية منهم نظير العملات المحلية، بعيدا عن السوق المصرفية الرسمية، فتم القبض عليهما وبحوزتهما 10 آلاف ريال سعودي وأموال بالعملة المصرية، وبسؤالهما تبين أن الرجل يمتلك مكتب استيراد وتصدير، وأن مرافقته هى شقيقة زوجته، وأفشت الأخيرة سر جريمتهما.
اقراص-مخدرة

سقوط شحنة «إكستاسي» مخدر بـ2.5 مليون جنيه بالمطار

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية، محاولة تهريب راكبة أجنبية 4 آلاف قرص إكستاسي مخدر، إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، عقب تحريات أمنية مسبقة، وعُثر بحوزتها على 4 لفافات مخبأة حول جسدها، وزنت 2 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأقرت الراكبة المتهمة خلال التحقيقات بجلبها المخدر المضبوط لداخل البلاد بغرض تسليمه لأحد العملاء، بينما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليونين و400 ألف جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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جثة طفل

«وقع بين الأسانسير والحيطة».. مصرع طفل رضيع بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر عاما، مصرعه اليوم، أثر سقوطه من مصعد عقار بناحية مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود وسط تزاحم كبير من قبل أسرته وأقاربه، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاي البارود لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها للمعاينة، وجارٍ انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، في انتظار استخراج تصريح الدفن لتشييعه في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن والانهيار من قبل أقاربه، وتم فرض كردون أمني بقيادة ضباط مباحث مركز الشرطة وقوات الحماية المدنية، بمحيط العقار لمعرفة سبب سقوط المصعد والمعاينة.
محكمة-ارشفية

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
حريق

خناقة وقتيل.. أهل شاب يشعلون النار في منزل قاتله

حالة من الشد والجذب تشهدها قرية «أنشاص الرمل»، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية؛ بعدما تواجه عدد من أفراد أسرة وعائلة شاب يُدعى «تامر حلمي»، والذي لقي مصرعه على يد أحد أبناء عائلة «أبو العيش» بالقرية، وبدأوا إشعال النيران في المنزل انتقامًا لمقتل نجلهم على يد أحد أبناء العائلة الشهيرة بالقرية، فيما انتقلت قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد الحريق وضبط جميع المتورطين، وأخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
مشاجرة - أرشيفية

دماء واتهامات.. 5 مصابين في «معركة جيرة» بطوخ

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بطوخ، حيث تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى، بوصول طرف أول "رضا ع. ا." 27 عامًا، عامل بمقلة، مصابا بجرح طعنى نافذ بالعنق وشقيقه "علي" 31 عامًا، عامل، مصابا بجرح قطعى بالرأس طوله حوالى 10 سم، وطرف ثاني "محمد م. ر." 40 عامًا، صاحب مقلة، مصابا بكدمات وسحجات، وشقيقيه "السيد" 46 عامًا، حاصل على بكالوريوس علوم، مصابا بجرح قطعي باليد اليمنى، و"سعيد" 42 عامًا، مدير صيانة بإحدى الشركات، مصابا بكدمات وسحجات.
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