الشرطة النرويجية: حادث المسجد هجوم إرهابي

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

مسجد النور

قالت الشرطة النرويجية اليوم الأحد، إن السلطات النرويجية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع أمس داخل مسجد قرب «أوسلو»، والذى نتجه عنه إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه «محاولة هجوم إرهابي»، لأن منفذ الهجوم أرداد أن ينشر الرعب خاصة وأن المعطيات التي جمعتها الشرطة تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة ومواقف معادية،.. وعثرت الشرطة على العديد من الأسلحة، كان المهاجم قد تركها داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن للقبض عليه، بحسب العربية.

وأعلنت السلطات النرويجية في مؤتمر صحفي لكشف غموض الحادث على لسان المسؤول في شرطة أوسلو رون سكولد، أن الشرطة عثرت على جثة امرأة شابة على صلة قرابة بالمهاجم في منزلهما، بعد ساعات من الاعتداء، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق في جريمة قتل وربطها بعملية إطلاق النار في المسجد. يذكر أن العاصمة النرويجية أوسلو، قد