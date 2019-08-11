رياضة

الجونة يوقع اتفاقية شراكة مع كمبالا سيتي الأوغندي

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
الجونة يوقع اتفافية شراكة مع كمبالا سيتي
الجونة يوقع اتفافية شراكة مع كمبالا سيتي
أعلن نادي الجونة عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي كمبالا سيتي، أحد أكبر أندية الكرة الأوغندية، اليوم الأحد، وتتضمن اتفاقية الشراكة التي وقعها نادي الجونة مع كمبالا سيتي رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيا عن طريق الانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين الناديين، كما تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات التدريبية عن طريق استضافة مدربين من كمبالا سيتي للمعايشة مع الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وكذلك استضافة معسكرات للفريق الأوغندي في الجونة.
وسبق أن عقد نادي الجونة اتفاقية للشراكة والتعاون مع نادي لوتسيرن السويسري، في إطار سعي منظومة الجونة لتبادل الخبرات والانفتاح على مختلف المدارس وتسهيل سبل التعاون بين الأندية. وأعلن نادي كمبالا سيتي الأوغندي عن انتقال لاعبه آلان كيامبادي، نجم وسط الفريق، لنادي الجونة، حيث كتب الحساب الرسمي للنادي الأوغندي
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ريال مدريد - خيتافي‎

تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة لقاء الريال وروما

أعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها ستبث مواجهة ريال مدريد وروما، في المباراة الودية المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، في إطار استعدادات الأندية للموسم الجديد (2019- 2020)، وسبق أن أذاعت قناة الشارقة الرياضية مواجهة برشلونة مع نابولي، في المباراة الودية أيضا التي أقيمت فجر اليوم، وحقق فيها الفريق الإسباني فوزا عريضا على نظيره الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة ودية جمعتهما في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
فان-دايك-محمد-صلاح

بعد إصابة أليسون.. فان ديك يدعم أدريان

دعم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، حارس المرمى أدريان، لتعويض غياب الحارس البرازيلي أليسون، الذي تعرض للإصابة في فوز الريدز على نورويتش سيتي بنتيجة 4-1 في مستهل مشوار الفريق في البريميرليج، وخاض أدريان البالغ من العمر 32 عاما، 5 مباريات مع وست هام الموسم الماضي، وليس من بينها أي مباراة في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك يثق فان ديك بقدرة أدريان على تعويض أليسون، قائلا: "أعتقد أنه في مرحلة من العمر سيتمكن من الاندماج مع الفريق بسهولة"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
برشلونة‎

إنتر يخطط لخطف أرتورو فيدال من برشلونة

تعاقد برشلونة، الصيف الماضي، مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال، قاطعا الطريق حينها أمام إنتر الإيطالي الذي أراد الظفر بخدماته، مثلما فعل العملاق الكتالوني تماما مع روما بخطف البرازيلي مالكوم، ومع ذلك يبدو أنه من الصعب على النجم التشيلي حجز مكان له في التشكيل الأساسي للبارسا، الموسم المقبل، مع قدوم الهولندي فرينكي دي يونج، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية رحيله عن قلعة الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بحسب ما أفاده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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أحمد حمدي‎

أحمد حمدي: البدري رفض عرض أودينيزي وأعادني للناشئين

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الإيطالي، موضحًا أن الاختلاف المادي كان عائق في انتقاله لنادي أودينيزي، كما أن حسام البدري أيضا رفض رحيله، وأنه ارتضى بما حدث. وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كان من الممكن أن أرحل للدوري الايطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع، وعقب عودتي للأهلي من فترة المعايشة لعبت مع الناشئين بفرمان من الكابتن حسام البدري».
أحمد حمدي

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
عماد-متعب

ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

ياسر ريان: عودة نجلي للأهلي بيد الإدارة

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، ووالد أحمد ريان مهاجم القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة، أن نجله لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد. وقال ياسر ريان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت الفضائية: "لاعبو الجونة تعودوا على الفوز وعدم الخسارة، ولعبوا أمام فرق الدوري جميعها بنفس الأداء، وليس أمام الزمالك فقط، والضغط في المباراة كان على لاعبي الزمالك لأنه يُنافس على بطولة الدوري، والجونة ساهم في إهداء الدوري للأهلي، ومباراته أمام المقاولون العرب مصيرية لأنها ستحسم الدوري له".
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