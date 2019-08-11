ماذا حدث في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «فوري»؟
طرحت شركة فوري 254.6 مليون سهم للبيع بسعر 6.46 جنيه، وذلك بهدف جمع دعم مالي قدره 1.6 مليار جنيه، أو ما يعادل 100 مليون دولار، وحقق سعر السهم ارتفاعا بنحو 31% بعد طرحه
تحرير:أحمد البرماوي
١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
البورصة
حققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%.
وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عقب تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة على عدد 254.629 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 14.180.44 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.84%. بينما سجل مؤشر إيجى إكس 70 نحو 1.67% ارتفاعا صعودا مغلقا الفترة عند 530.85 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 5.16% مغلقا الفترة عند 2.184.35 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 5.67% مغلقا
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 14.180.44 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.84%. بينما سجل مؤشر إيجى إكس 70 نحو 1.67% ارتفاعا صعودا مغلقا الفترة عند 530.85 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 5.16% مغلقا الفترة عند 2.184.35 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 5.67% مغلقا عند 17.409.41 نقطة. بينما سجل مؤشر إيجى إكس 100 ارتفاعا بنحو 3.26% مغلقا الفترة عند 1.404.23 نقطة.
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 25.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.371 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 733 مليون ورقة منفذة، على 78 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، وقد استحوذت الأسهم على 68.8% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.1% والعرب على 11.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 356.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.2% وسجل العرب 9.1%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 931.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 811.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وطرحت "فوري" 254.6 مليون سهم للبيع بسعر 6.46 جنيه، وذلك بهدف جمع دعم مالي قدره 1.6 مليار جنيه، أو ما يعادل 100 مليون دولار، وحقق سعر السهم ارتفاعا في اليوم الأول من الطرح بـ31% ووصل سعره إلى 8.48 جنيه، وبذلك ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 366 مليون دولار، ما يعادل 6 مليارات جنيه.
وبلغ عدد أسهم الطرح العام 33.3 مليون سهم، تمثل 14% من عدد الأسهم المعروضة للبيع و5% تقريبا من أسهم رأسمال الشركة، بينما بلغ عدد أسهم الطرح الخاص 219.2 مليون سهم، تمثل 86% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع و31% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر، وتم تغطية الطرح العام 30 مرة، والخاص للمؤسسات نحو 16 مرة.
وبلغ نصيب المصريين من الطرح العام نحو 80.3% ومن الخاص نحو 50%، بينما بلغ نصيب العرب والأجانب من الطرح العام 19.7% و49.3% من الطرح الخاص.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو عبر سوق الأوراق المالية في مختلف القطاعات، دعمًا منها لخطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي احتوائي على نحو مستدام.
وأضاف فريد، فى تصريحات صحفية، أن "فورى" تعد أول طرح عام تشهده البورصة خلال عام 2019، مؤكدا أن التنوع الذي تتمتع به بورصة الأوراق المالية في مصر يعزز من صلابة دورها في دعم عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
وأعرب عن ترحيبه بكل الشركات في مختلف القطاعات للقيد بالبورصة للحصول على التمويل اللازم لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل على تحسين بيئة التداول وتبسيط الإجراءات لتعزيز السيولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالية.