ماذا حدث في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «فوري»؟

طرحت شركة فوري 254.6 مليون سهم للبيع بسعر 6.46 جنيه، وذلك بهدف جمع دعم مالي قدره 1.6 مليار جنيه، أو ما يعادل 100 مليون دولار، وحقق سعر السهم ارتفاعا بنحو 31% بعد طرحه

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

البورصة

حققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عقب تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة على عدد 254.629 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 14.180.44 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.84%. بينما سجل مؤشر إيجى إكس 70 نحو 1.67% ارتفاعا صعودا مغلقا الفترة عند 530.85 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 5.16% مغلقا الفترة عند 2.184.35 نقطة. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 5.67% مغلقا