سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ماذا حدث في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «فوري»؟

طرحت شركة فوري 254.6 مليون سهم للبيع بسعر 6.46 جنيه، وذلك بهدف جمع دعم مالي قدره 1.6 مليار جنيه، أو ما يعادل 100 مليون دولار، وحقق سعر السهم ارتفاعا بنحو 31% بعد طرحه
تحرير:أحمد البرماوي ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
البورصة
البورصة
حققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عقب تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة على عدد 254.629 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 14.180.44 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.84%. بينما سجل مؤشر إيجى إكس 70 نحو 1.67% ارتفاعا صعودا مغلقا الفترة عند 530.85 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 5.16% مغلقا الفترة عند 2.184.35 نقطة. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 5.67% مغلقا
اقرأ المزيد
اسعار-الذهب-دهب (2)

أسعار الذهب اليوم 11 أغسطس.. عيار 21 يسجل 682 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم،في السوق المحلية، بعدما انخفض سعر الجرام امس بنحو جنيهان، وهو ما يعد تراجع بعد صعود سعر المعدن الأصفر عالميا منذ أيام، وسجلت سعر الأوقية وقتها نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار
خرده (1)

الحكومة تبدأ بيع «الخردة» في المزاد لترشيد النفقات

أكدت وزارة المالية حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى والإدارى. وأشارت وزارة المالية إلى حرصها على ترشيد الإنفاق الحكومى وتوحيد ضوابط التصرف فى المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية التى يُقرر الاستغناء عنها، وتعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها ومساعدة الجهات الحكومية فى الحصول على أفضل الأسعار العادلة، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصناف.
عيش-مخابز

التموين تحدد مصير عمل المخابز خلال فترة العيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمل المخابز البلدية فى مختلف المحافظات اليوم السبت وطوال أيام عيد الأضحى المبارك، لاستمرار إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توفير كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية فى كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، كما تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المخابز والأسواق للتأكد من توافر الخبز المدعم والمنتجات الغذائية للمواطنين. وبهذا القرار تمنع وزارة التموين استغلال بعض أصحاب المخابز السياحية.
لحوم-حمراء

اللحوم في التموين.. البلدي 110 جنيها والسوداني بـ85

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع. وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أنه يجرى طرح اللحوم البرازيلي الطازج 110 جنيهات والسوداني الطازج 85 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات.
اقرأ المزيد من الأخبار
البورصة

الحكومة تكشف حقيقة تعقيد إجراءات قيد الشركات بالبورصة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، ما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات . وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع ، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هي حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

11.4 % نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك

كشفت نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018، عن تصدر البنوك نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى 8.3%، موضحة الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارات بتلك القطاعات.
بورصة (2)

البورصة تخسر 41 مليار جنيه في يوليو

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري بخسائر بلغت نحو 41 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 715.1 مليار جنيه، مقابل 756.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق بانخفاض بلغت نسبته 5.4%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة، الصادر اليوم الأربعاء، انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.02% ليسجل مستوى13392.42 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 13.8% ليبلغ مستوى520.28 نقطة.
بورصة (1)

الرقابة المالية تصدر دليل تداول الصكوك بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الدليل الاسترشادى المعد من قبل الهيئة عن إصدار الصكوك، وهى الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة موضحا مفهوم آلية الصكوك وعملية التصكيك وأطرافها وشروط وقواعد وإجراءات إصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها. وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن إصدار هذا الدليل يمثل أحد جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال للتعريف بالأداة المالية الجديدة بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك بتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org