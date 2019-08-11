حفر وقطع وتزوير.. سقوط عصابة لسرقة كابلات الاتصالات

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

كابلات- صورة أرشيفية

باشرت نيابة أول مدينة نصر، تحقيقاتها في واقعة تكوين 10 عاطلين، تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة كابلات شركات الاتصالات، وانتحالهم صفة عمال بإحدى هيئات وقطاعات الاتصالات، والحفر بالطرق، وأمرت النيابة بتحريز عدد من الأدوات والأوراق التي ضبطت بحوزة المتهمين، وقررت حجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وأمرت النيابة بسرعة استعجال التحريات حول ظروف وملابسات ضبط المتهمين، وكذا بيان النشاط الإجرامي لهم على وجه التحديد، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بتحريات المباحث.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الكابلات الخاصة بشركة الاتصالات، بأسلوب «القطع»، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقر أحدهم باستعارته السيارة من مالكها دون علمه لاستخدامها في السرقة. ونجح رجال مباحث مدينة نصر،