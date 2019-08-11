جريمة

حفر وقطع وتزوير.. سقوط عصابة لسرقة كابلات الاتصالات

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
كابلات- صورة أرشيفية
كابلات- صورة أرشيفية
باشرت نيابة أول مدينة نصر، تحقيقاتها في واقعة تكوين 10 عاطلين، تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة كابلات شركات الاتصالات، وانتحالهم صفة عمال بإحدى هيئات وقطاعات الاتصالات، والحفر بالطرق، وأمرت النيابة بتحريز عدد من الأدوات والأوراق التي ضبطت بحوزة المتهمين، وقررت حجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وأمرت النيابة بسرعة استعجال التحريات حول ظروف وملابسات ضبط المتهمين، وكذا بيان النشاط الإجرامي لهم على وجه التحديد، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بتحريات المباحث.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الكابلات الخاصة بشركة الاتصالات، بأسلوب «القطع»، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقر أحدهم باستعارته السيارة من مالكها دون علمه لاستخدامها في السرقة. ونجح رجال مباحث مدينة نصر،
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1634 سجينا يودعون أسوار «طرة» في أول أيام العيد

نفذت مصلحة السجون، اليوم الأحد، القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الشرطي عن 1634 سجينًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وودع السجناء المطلق سراحهم أسوار السجن، ينتظرهم ذووهم وأقاربهم على أبواب مصلحة السجون بمنطقة طرة، وسط مشاعر من البهجة والسعادة، نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق، قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو الشرطي عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
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3 طلاب يحرقون مدرسة بقنا لرسوبهم في الامتحانات

أشعل 3 طلاب في الصف الأول الثانوى النار في مدرستهم بمركز شرطة نقادة في محافظة قنا، بسبب رسوبهم في الامتحانات. تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بلاغا يفيد بنشوب حريق في غرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، ما نتج عنه احتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلى"، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات. بالفحص تبين قيام 3 طلاب في الصف الأول الثانوى بالمدرسة المشار إليها بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار.
مشاجرة - أرشيفية

عيال وضرب نار.. 6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين

أصيب ستة أشخاص، جميعهم من أبناء عائلة «عيد» قي المنطقة المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر نشوب خلافات بينهم وبين أفرد من عائلة «أبو شعير» بالعزبة، فيما تبين نشوب الخلاف بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين، قبل أن يتطور الأمر مشاجرة بالأسلحة النارية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «مشتول السوق» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.
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إصابة سيدة واحتجاز 2 آخرين بانهيار عقار بالإسكندرية

أصيبت سيدة مسنة في العقد الثامن من العمر واحتجز شخصين آخرين بمنطقة اللبان بوسط بالإسكندرية اليوم الأحد، عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين، تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بشارع الباب الأخضر، بمنطقة اللبان، بجمرك الإسكندرية، ما أدى لإصابة سيدة مسنة تدعى "س. ر."، 74 عاما، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم اللبان وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها وسيارة الإسعاف ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحادث.
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المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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دماء وجثة.. كشف تفاصيل الهجوم على مزرعة «أبو غالب»

جهود مضنية تبذلها إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة، للقبض على المتهمين في واقعة الهجوم علي مزرعة «رمان وزيتون» بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر، والذي نتج عنه مقتل "سامح ح."، 25 عاما، مزارع، يقيم بمركز البداري في أسيوط، متأثرا بإصابته بطلق نارى بمنطقة الصدر، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث الجيزة، لتحديد هوية المتهمين، وتمكن فريق البحث من تتبع خطوط سيرهم في المنطقة الجبلية، في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول تفاصيل وأسباب الحادث.
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قتيلة ليلة الدخلة.. ماذا جرى في شقة «عروس الباجور»؟

الله وحده يعلم لماذا قتل «عريس الباجور» زوجته في ليلة الدخلة؟ ماذا جنت هذه الفتاة لتلقى مصيرها بهذه الطريقة؟ ما الدافع الذي تهور معه الزوج لارتكاب جريمة بشعة بتلك الطريقة؟ أسئلة لم تكشف عنها التحقيقات الأولية في الجريمة التي هزت أرجاء محافظة المنوفية، بعدما توجهت أسرة «منار» لمباركة ابنتهم الزوجة الشابة في يوم الصباحية، فوجدوها مذبوحة، وقد سدد إليها عدة طعنات قاتلة، وجدت الزوجة الشابة وحيدة داخل الشقة غارقة في دمائها، بينما لم يعثروا على الزوج، دوت سيارات شرطة النجدة مصحوبة برجال البحث الجنائي لكشف غموض الجريمة البشعة.
المراكب-النيلية

القبض على ملاك مركب في رأس البر بسبب «الرقص الخليع»

ألقت قوة من مباحث قسم شرطة رأس البر في دمياط، يوم الثلاثاء، القبض على اثنين يمتلكان مركب نيلي، وذلك على خلفية المحضر المحرر برقم 4126 لعام 2019 إداري رأس البر، بشأن اتهامهما بالتحريض على ممارسة الفسق والفجور والفعل الفاضح، على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بعض الرقصات التي يمارسها بعض الشباب وصفها متدالو الفيديو بـ"ألخليعة"، وأمرت النيابة بضبط وإحضار "محمود" صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقيم بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
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