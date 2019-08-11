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غرق شابين في نهر النيل بالقناطر بأول أيام العيد

تحرير:هيثم بطاح ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
غرق - أرشيفية
غرق - أرشيفية
لقى شابان مصرعهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، نزلا للاستحمام في مياه النيل هربا من الحر أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مختار شداد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بغرق شابين نزلا للاستحمام بناحية المسجد القديم بالمدينة، واختفيا ولم يعثر عليهما، وانتقل على الفور مأمور المركز برفقة قوات الإنقاذ النهري، التي تكثف جهودها للبحث عنهما وانتشال جثتيهما.
وشهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية، إقبالا ضعيفا للغاية، وبدت خالية من الزائرين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، على خلاف ما تشهده من إقبال ملحوظ في الأعياد والمناسبات العامة، حيث تعد قبلة المواطنين من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، للاحتفال والتمتع بالحدائق والرحلات النيلية. ويرجع عدم
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طقس-حار (5)

الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد حار رطب.. و«7 مدن +40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، غدا الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
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عيد وبحر وشمسية.. الهروب من الحر إلى شواطئ مطروح

شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح، ظهر اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحي المبارك، إقبالا كبيرا من المصطافين والأهالي وزوار المدينة، للاستمتاع بمصايف مطروح والهروب من الأجواء الحارة، خلال عطلة عيد الأضحي المبارك، جاء ذلك بالتزامن مع ازدياد توافد المصطافين على مدينة مرسى مطروح، حيث وصلت نسبة الإشغالات حتى ظهر اليوم إلى 100% فى الفنادق مع توقعات بزيادتها غدا واتجاه المصطافين للشقق المصيفية والشاليهات للاستمتاع بأجواء مطروح الساحرة الرئعة خلال إجازة عيد الأضحى.
أعمال ترميم معهد الأورام 2

معهد الأورام يعود لقوته خلال أيام.. والخشت: مصر لن تنكسر

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أعمال الصيانة بمعهد الأورام، تجري على قدم وساق في جميع الاتجهات، ولم يتبق سوى أيام قليلة على بدأ العمل بالمعهد بكامل طاقته من جديد، موضحا: «يتبقى أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل الى إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالى لمعهد الأورام، وأكثر من أربعة أدوار يتم تجديدها»، مضيفا خلال كلمة هنأ فيها المصريين بعيد الأضحى المبارك، «عام وعيد وأنتم طيبين مجددا.. .مصر أبدا لن تنكسر».
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اجواء شم النسيم فى حديقة الفسطاط تصوير شيماء سيد (1)

الأرصاد: طقس أيام العيد حار رطب ويسمح بالخروج للمتنزهات

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على جميع الأنحاء. وحذّر عبدالعال، في بيان صحفي الثلاثاء، من حالة الطقس خلال الفترة من السبت المقبل (يوم عرفة) حتى الأربعاء 14 أغسطس الجاري (رابع أيام عيد الأضحى)، من الشبورة المائية التى تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.
حبس-متهمين-ارشيفية

السجن 5 سنوات لربة منزل وزوجها صورا مدرسا عاريا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السابعة والعشرون بمجمع الدخيلة غرب بالسجن 5 سنوات لكل من المدعوة "م. ع. إ" ربة منزل، وزوجها المدعو "ع. ح. ع" تاجر، والسجن 3 سنوات للمدعو "م. م. ع" تاجر؛ لاتهامهم بإكراه المجني عليه "أ. ع. ع" كبير مدرسين، على التوقيع على إيصالات أمانة وتصويره عاريا. تعود الواقعة في القضية رقم 7413 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة "كلي" برقم 619 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ من مدرس بقيام ربة منزل وزوجها وشخص آخر بإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة بدائرة القسم.
حقل-غاز-طبيعي (1)

اكتشاف حقل غاز جديد ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا

لا تزال أرض مصر تزخر بالخيرات، وباطنها لا يجف عن العطايا، وهو ما يؤكده الكشف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، لينضم إلى سلسلة الاكتشافات الأخيرة، إذ حققت شركة بترول بلاعيم "بتروبل"، كشفا للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، جاري العمل حاليا على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك وفقا للتقرير الصادر من الشركة حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل.
محمد-فارس-مدير-الكلية-الحربية

مدير الكلية الحربية للسيسي:تحملتم بإخلاص قيادة الوطن

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، هدية تذكارية من اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير الكلية الحربية، عبارة عن "المصحف الشريف"، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. حيث صدق السيسي على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019.
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