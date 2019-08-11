غرق شابين في نهر النيل بالقناطر بأول أيام العيد

تحرير:هيثم بطاح ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

غرق - أرشيفية

لقى شابان مصرعهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، نزلا للاستحمام في مياه النيل هربا من الحر أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مختار شداد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بغرق شابين نزلا للاستحمام بناحية المسجد القديم بالمدينة، واختفيا ولم يعثر عليهما، وانتقل على الفور مأمور المركز برفقة قوات الإنقاذ النهري، التي تكثف جهودها للبحث عنهما وانتشال جثتيهما.

وشهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية، إقبالا ضعيفا للغاية، وبدت خالية من الزائرين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، على خلاف ما تشهده من إقبال ملحوظ في الأعياد والمناسبات العامة، حيث تعد قبلة المواطنين من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، للاحتفال والتمتع بالحدائق والرحلات النيلية. ويرجع عدم