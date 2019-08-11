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جوجل تحذر 1.5 مليار مستخدم من برمجيات ضارة بأندرويد

لم يكشف الفريق البحثي لجوجل عن أي تفاصيل بشأن ماركات الهواتف المعنية لكن أكثر من 200 من مصنعي الأجهزة قد وضعوا تحت الاختبار إذ هجمت البرمجيات الخبيثة على الأجهزة
تحرير:مي فؤاد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
أندرويد
أندرويد
يتم الآن شراء ملايين الهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد بواسطة برامج ضارة وخبيثة مثبتة في المتجر، وفقًا لفريق الأبحاث الأمنية الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية. أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أنه كانت هناك العديد من الشائعات حول وجود ملايين التطبيقات الضارة والخبيثة، التي يتم تحميلها من متجر التطبيقات "بلاي ستور"، ولكن المختلف هذه المرة هو أن التطبيقات تأتي محملة مسبقًا على الهواتف الذكية لشركات بعينها، وتستطيع تحميل برمجيات خبيثة أخرى.
فنظام التشغيل أندرويد هو مجتمع مزدهر مفتوح المصدر، وهو ساحة واسعة للابتكار وساحة أوسع عندما يغتنم ممثلو التهديد الفرصة لإخفاء البرامج الضارة بداخل البرامج الأساسية التي تأتي محملة على أجهزة. يمكن أن تحتوي الهواتف الجديدة على ما يصل إلى 400 تطبيق مثبت في المتجر، وكثير من المستخدمين يتجاهلون تلك النقطة. البرمجيات
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هونر-الذكية (1)

هواوي تكشف عن أول شاشة تعمل بنظام هارموني الجديد

كشفت شركة هونر المملوكة لشركة هواوي عن أول شاشة ذكية باسم Vision والتي تأتي بحجم 55 بوصة، وتأتي بتصميم معدني نحيف ودقة عرض 4K HDR، كما يأتي نموذج Vision TV Pro بكاميرا منبثقة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتعمل الشاشات بنظام تشغيل HarmonyOS، وتقدم HONOR شاشة Vision الذكية اليوم بحجم 55 إنش، ودقة 4K، مع دعم محتوى HDR، كما تشغل الشاشة نسبة 94% من الإطار، وذلك بفضل الإطار المعدني النحيف المميز بسماكة 6.9مم، ويدعم الشاشة معالج HONGHU 818 المميز بأربع من الأنوية. جاء ذلك خلال مؤتمر هواوي للمطورين، الذي تقيمه في الصين حاليا.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

«فيسبوك» تدمج رسائل إنستجرام وماسنجر

كشفت وكالة أنباء بلومبيرج الأميركية، أن المهندسين و الخبراء في شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعملون على إعادة بناء ميزة الدردشة في إنستجرام باستخدام تقنية ماسينجر. نقلت الشبكة عن مصادر لم تفصح عنها، أن تلك الميزة ستسمح لمستخدمي إنستجرام بالتواصل مع مستخدمي فيسبوك ماسينجر. كما أن هذه الخطوة جزء من خطة فيسبوك للسماح لمستخدمي إنستجرام و ماسنجر و تطبيق التراسل الفوري واتساب بالتواصل عبر الأنظمة الأساسية. سيقوم فريق المراسلة المباشر في إنستجرام الآن بتقديم تقرير إلى موظفي ماسنجر، حيث يؤكد فيسبوك على المزيد من التحكم في مجموعة تطبيقاته.
نظام هارموني

رسميا هواوي تكشف عن نظام تشغيل هارموني بديل أندرويد

كشفت شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، عن أحدث أنظمة تشغيلها للهواتف المحمولة باسم "هارموني"، ومن المقرر أن يكون بديلًا لنظام تشغيل أندرويد على الهواتف الذكية، بل إن هواوي أعلنت أن نظامها الجديد هارموني يستهدف في المقام الأول منتجات IoT (مثل الشاشات الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، مكبرات الصوت الذكية، الأجهزة داخل السيارة) وهو نظام مفتوح المصدر ومن المقرر أن يتم طرحه نهاية العام الجاري على شاشات التليفزيون، وسيتم طرحه في الصين في البداية، على أن يتم تعميمه في باقي الدول لاحقا.
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galaxy book s (2)

سامسونج ومايكروسوفت.. ماتريد معرفته عن Galaxy book s

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن تعاونها الجديد والقوي مع شركة مايكروسوفت، وذلك خلال مؤتمرها الضخم الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية للكشف عن هاتف Galaxy Note 10. وأسفر هذا التعاون المثمر عن إطلاق جهاز Galaxy Book S الجديد، وهو حاسب محمول نحيف يضم بطارية يصل عمرها إلى 23 ساعة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، وذلك بسعر 999 دولارًا، ومن المنتظر أن يتم إتاحته بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل. ويضم جهاز Galaxy Book S شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مع معالج Snapdragon 8cx ثماني النواة بتقنية 7 نانومتر.
اندرويد

وصول 200 تطبيق ضار إلى ملايين المستخدمين خلال يوليو

تعرض متجر جوجل بلاي للعديد من الانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب الكشف عن العديد من البرامج والتطبيقات الضارة بالمتجر. من الواضح أنه حتى في الوقت الذي تقدم فيه المنصة مزيدا من الإجراءات الوقائية، فإن الجهات التي تهدد تلك التطبيقات ما زالت تبحث عن سبل ملتوية لإيجاد مساحة لها عبر هواتف أندرويد. على الرغم من زعم جوجل بلاي عدة مرات أنها ستتخذ كل الإجراءات الرادعة للتطبيقات الخبيثة، فعلى المستخدمين توخي الحذر الشديد قبل تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة وغير موثوقة، حسب صحيفة «فوربس» الأمريكية.
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