جوجل تحذر 1.5 مليار مستخدم من برمجيات ضارة بأندرويد

لم يكشف الفريق البحثي لجوجل عن أي تفاصيل بشأن ماركات الهواتف المعنية لكن أكثر من 200 من مصنعي الأجهزة قد وضعوا تحت الاختبار إذ هجمت البرمجيات الخبيثة على الأجهزة
يتم الآن شراء ملايين الهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد بواسطة برامج ضارة وخبيثة مثبتة في المتجر، وفقًا لفريق الأبحاث الأمنية الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية.
أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أنه كانت هناك العديد من الشائعات حول وجود ملايين التطبيقات الضارة والخبيثة، التي يتم تحميلها من متجر التطبيقات "بلاي ستور"، ولكن المختلف هذه المرة هو أن التطبيقات تأتي محملة مسبقًا على الهواتف الذكية لشركات بعينها، وتستطيع تحميل برمجيات خبيثة أخرى.
فنظام التشغيل أندرويد هو مجتمع مزدهر مفتوح المصدر، وهو ساحة واسعة للابتكار وساحة أوسع عندما يغتنم ممثلو التهديد الفرصة لإخفاء البرامج الضارة بداخل البرامج الأساسية التي تأتي محملة على أجهزة.
يمكن أن تحتوي الهواتف الجديدة على ما يصل إلى 400 تطبيق مثبت في المتجر، وكثير من المستخدمين يتجاهلون تلك النقطة.
البرمجيات
فنظام التشغيل أندرويد هو مجتمع مزدهر مفتوح المصدر، وهو ساحة واسعة للابتكار وساحة أوسع عندما يغتنم ممثلو التهديد الفرصة لإخفاء البرامج الضارة بداخل البرامج الأساسية التي تأتي محملة على أجهزة.
يمكن أن تحتوي الهواتف الجديدة على ما يصل إلى 400 تطبيق مثبت في المتجر، وكثير من المستخدمين يتجاهلون تلك النقطة.
البرمجيات الخبيثة
قالت ماجي ستون، العضوة في برنامج الأبحاث الأمنية "بروجكت زيرو" في جوجل، إنه إذا كانت البرمجيات الخبيثة أو المسائل الأمنية تأتي كتطبيقات محملة مسبقًا، فالضرر الذي يمكن أن تحدثه أكبر؛ ولذلك نحن بحاجة إلى كثير من المراجعة والتدقيق والتحليل.
وتؤثر المخاطر على نظام تشغيل أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، وهو بديل منخفض التكلفة عن الإصدار الكامل من نسخة أندرويد الأساسية.
ويتم تثبيت AOSP على الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، إذ تساعد بدائل البرامج الأقل تكلفة على خفض سعر الهاتف نفسه.
ويعد مالكو الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد الأساسي من أمثال سامسونج وجوجل نفسها في مأمن من هذا الخطر.
لم يكشف الفريق البحثي لجوجل عن أي تفاصيل حول ماركات الهواتف المعنية، لكن أكثر من 200 من مصنعي الأجهزة قد وضعوا تحت الاختبار، إذ هجمت البرمجيات الخبيثة على الأجهزة عن بُعد.
كان هناك اهتمام خاص بحملتي برامج ضارة بشكل خاص: Chamois وTriada.
وحققت شركة Chamois عددًا مذهلاً من التثبيتات بلغت 199 مليونًا عبر التطبيقات الجانبية التي أعلن عنها كأداة لتطوير البرمجيات، كما تستخدم Chamois مجموعة متنوعة من آليات التوزيع بما في ذلك التثبيت المسبق، وإضافتها إلى مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) الإعلانية، وإدخالها في التطبيقات التي يتم تحميلها على نطاق واسع".
تم العثور على برامج Chamois الخبيثة وحدها على 7.4 مليون جهاز، و"Triada" هو أحد أقدم البرامج الضارة، وهو أيضًا يعرض الإعلانات ويقوم بتثبيت التطبيقات.
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كشف الثغرات
تعمل جوجل لمساعدة الشركات المصنعة للأجهزة المحمولة في الكشف عن هذه الثغرات، وبين مارس 2018 ومارس 2019، قالت ستون إن مثل هذا الفحص ساعد في تقليل حالات الأجهزة المصابة بتلك البرمجيات الخبيثة من 7.4 مليون جهاز إلى 700 ألف جهاز.
من ناحية أخرى، لا تعمل تلك الثغرة مع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام أندرويد، خاصةً في تطبيقات واتس آب ويوتيوب وماسنجر؛ لأن تلك التطبيقات تقوم بخفض دقة الفيديو وتكتشف الحمولة الخبيثة بالتالي تمنع إرساله.
أكدت ستون أن هناك ما يقرب من 58% (نحو 1.5 مليار) من مستخدمي هواتف أندرويد عرضة لهذه الثغرة الأمنية، بسبب عدم وصول التحديث الأمني الذي أطلقته جوجل مطلع الشهر الجاري إليهم حتى الآن.
في غضون تلك الأحداث، وبما أنه لا توجد هناك ضمانات كافية لضمان الحد الأقصى من مستوى الأمان بهواتف أندرويد، تنطبق النصيحة المعتادة فيما يتعلق بتنزيل وتثبيت التطبيقات من متجر بلاي ستور؛ حول عدم تنزيل أي تطبيق من مصدر غير معروف.
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