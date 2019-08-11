جوجل تحذر 1.5 مليار مستخدم من برمجيات ضارة بأندرويد

لم يكشف الفريق البحثي لجوجل عن أي تفاصيل بشأن ماركات الهواتف المعنية لكن أكثر من 200 من مصنعي الأجهزة قد وضعوا تحت الاختبار إذ هجمت البرمجيات الخبيثة على الأجهزة

تحرير:مي فؤاد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

أندرويد

يتم الآن شراء ملايين الهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد بواسطة برامج ضارة وخبيثة مثبتة في المتجر، وفقًا لفريق الأبحاث الأمنية الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية. أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أنه كانت هناك العديد من الشائعات حول وجود ملايين التطبيقات الضارة والخبيثة، التي يتم تحميلها من متجر التطبيقات "بلاي ستور"، ولكن المختلف هذه المرة هو أن التطبيقات تأتي محملة مسبقًا على الهواتف الذكية لشركات بعينها، وتستطيع تحميل برمجيات خبيثة أخرى.

فنظام التشغيل أندرويد هو مجتمع مزدهر مفتوح المصدر، وهو ساحة واسعة للابتكار وساحة أوسع عندما يغتنم ممثلو التهديد الفرصة لإخفاء البرامج الضارة بداخل البرامج الأساسية التي تأتي محملة على أجهزة. يمكن أن تحتوي الهواتف الجديدة على ما يصل إلى 400 تطبيق مثبت في المتجر، وكثير من المستخدمين يتجاهلون تلك النقطة. البرمجيات