رياضة

مفاجأت فى تشكيل تشيلسى أمام مانشستر يوناتيد

تحرير:محمد جمال ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
تشيلسى
تشيلسى
أعلن جونار سولشاير عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم فى قمة الجولة الحالية من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى سيواجه خلال فريق تشيلسى بقيادة المدير الفنى الجديد فرانك لامباراد، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الأول من البريميرليج/ والتى ستقام على استاد أولد ترافلود معقل الشياطين الحمر فى تمام الساعة الخامسة والنصف . وجاءت تشكيلة أولاد سولسكاير على النحو التالى.. حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: هارى ماجواير، ليندلوف-لوك شو-وان بيساكا خط الوسط: بوجبا- مكتوميناى - بيريرا الهجوم: لينجارد- مرسيال-راشفورد
بينما جاءت تشكيلة البلوز على النحو التالى.. حراسى المرمى: كيبا  الدفاع: ازبليكوتا- كريستنسن- زوما-إيمرسون  خط الوسط: جوريجينو- كوفازيتش-باركلى الهجوم: بيدرو- مونت -ابرهام  وشهدت التشكيلة العديد من المفجأت حيت بدأ لامباراد بأبراهم المهاجم المنضم حديثا للبلوز، أبراهام أثبت أنه لاعب
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فرحة-الاهلى‎ (3)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي (الـ64) من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا التي يريد المارد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرًا فنيًا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
ارسنال

أرسنال يتخطى نيوكاسل بصعوبة في الدوري الإنجليزي

افتتح فريق أرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بفوز صعب على نظيره نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على استاد "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة "البريميرليج"، جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال في الدقيقة 58 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة يحصد الجانرز أول 3 نقاط له في المسابقة، بينما يبقى نيوكاسل دون رصيد من النقاط.
الجونة-يوقع-اتفاقية-شراكة-مع-كمبالا-سيتى-الاوغندى (2)

الجونة يوقع اتفاقية شراكة مع كمبالا سيتي الأوغندي

أعلن نادي الجونة عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي كمبالا سيتي، أحد أكبر أندية الكرة الأوغندية، اليوم الأحد، وتتضمن اتفاقية الشراكة التي وقعها نادي الجونة مع كمبالا سيتي رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيا عن طريق الانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين الناديين، كما تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات التدريبية عن طريق استضافة مدربين من كمبالا سيتي للمعايشة مع الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وكذلك استضافة معسكرات للفريق الأوغندي في الجونة.
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تشيلسي - مانشستر يونايتد 2018

مانشستر يبحث عن فك عقدته أمام تشيلسي بالبريميرليج

يحتضن ملعب الأولد ترافورد، اليوم الأحد، في تمام الساعة 5:30 عصرًا، قمة مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في اليوم الأول من الموسم، منذ أن حقق جوزيه مورينيو أول انتصار له في البريميرليج في موسم 2004- 2005، ولم يستقبل اليونايتد نظيره تشيلسي في بداية الدوري منذ عام 1958، وحينها فاز الشياطين الحمر بنتيجة 5-2، ولم يحقق اليونايتد الانتصار على تشيلسي في آخر 13 مباراة في الدوري سوى في لقاءين فقط.
مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
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السيتي يطارد أرقاما قياسية جديدة في البريميرليج

حطم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ويعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من جديد الموسم المقبل، وهناك بعض الأرقام القياسية التي يبحث السيتي عن تحقيقها في الموسم الجديد، وهي التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يتحقق منذ مانشستر يونايتد في موسم 2008- 2009، ولم يسبق أن توج فريق بلقب الدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، ويعد اليونايتد الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين بين أعوام 1998- 2001 و2006- 2009.
مورينيو‎

مورينيو: مانشستر يونايتد لم يقدر نجاحاتي

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن عدم تقدير الجماهير بشكل كاف ما حققه مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عام 2017 وإنهاء الدوري في المركز الثاني في عام 2018 خلف مانشستر سيتي، وقال مورينيو عن اختلاف شخصيته داخل وخارج الملعب: "هذا خطئي، أنا شخص منعزل، أحب العمل وحيدًا، أحب التفكير وحدي واتخاذ القرار وحدي، نعم تملك جهازا معاونا وأشخاصا من حولك، ولكنك الشخص الوحيد المسؤول عن القرار، ولذلك أنا من قررت العزلة، وشكلي يختلف طوال المباراة عمن يراني بعدها في الشارع".
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