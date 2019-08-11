مفاجأت فى تشكيل تشيلسى أمام مانشستر يوناتيد

تحرير:محمد جمال ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

تشيلسى

أعلن جونار سولشاير عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم فى قمة الجولة الحالية من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى سيواجه خلال فريق تشيلسى بقيادة المدير الفنى الجديد فرانك لامباراد، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الأول من البريميرليج/ والتى ستقام على استاد أولد ترافلود معقل الشياطين الحمر فى تمام الساعة الخامسة والنصف . وجاءت تشكيلة أولاد سولسكاير على النحو التالى.. حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: هارى ماجواير، ليندلوف-لوك شو-وان بيساكا خط الوسط: بوجبا- مكتوميناى - بيريرا الهجوم: لينجارد- مرسيال-راشفورد

بينما جاءت تشكيلة البلوز على النحو التالى.. حراسى المرمى: كيبا الدفاع: ازبليكوتا- كريستنسن- زوما-إيمرسون خط الوسط: جوريجينو- كوفازيتش-باركلى الهجوم: بيدرو- مونت -ابرهام وشهدت التشكيلة العديد من المفجأت حيت بدأ لامباراد بأبراهم المهاجم المنضم حديثا للبلوز، أبراهام أثبت أنه لاعب