3 طلاب يحرقون مدرسة بقنا لرسوبهم في الامتحانات

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

حريق - صورة أرشيفية

أشعل 3 طلاب في الصف الأول الثانوى النار في مدرستهم بمركز شرطة نقادة في محافظة قنا، بسبب رسوبهم في الامتحانات. تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بلاغا يفيد بنشوب حريق في غرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، ما نتج عنه احتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلى"، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات. بالفحص تبين قيام 3 طلاب في الصف الأول الثانوى بالمدرسة المشار إليها بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار.

كما تبين سكب مادة "البنزين" في الغرفتين وإشعال النيران بهما لتضررهم من رسوبهم في الامتحانات، وضُبط الطلاب واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم. وبدأت امتحانات الصف الأول الثانوي (الدور الثاني) في 21 يوليو الماضي، وانتهت في 4 أغسطس الجاري، بالنظام الورقي، فيما ظهرت النتيجة خلال الساعات الماضية، في عدد من