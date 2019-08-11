جريمة

1634 سجينا يودعون أسوار «طرة» في أول أيام العيد

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
الإفراج عن بعض المساجين- صورة أرشيفية
الإفراج عن بعض المساجين- صورة أرشيفية
نفذت مصلحة السجون، اليوم الأحد، القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الشرطي عن 1634 سجينًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وودع السجناء المطلق سراحهم أسوار السجن، ينتظرهم ذووهم وأقاربهم على أبواب مصلحة السجون بمنطقة طرة، وسط مشاعر من البهجة والسعادة، نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق، قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو الشرطي عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. وأضاف بيان الداخلية أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق شروط الإفراج عن 1634 سجينا، يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، في الوقت الذي باشرت فيه اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

3 طلاب يحرقون مدرسة بقنا لرسوبهم في الامتحانات

أشعل 3 طلاب في الصف الأول الثانوى النار في مدرستهم بمركز شرطة نقادة في محافظة قنا، بسبب رسوبهم في الامتحانات. تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بلاغا يفيد بنشوب حريق في غرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، ما نتج عنه احتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلى"، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات. بالفحص تبين قيام 3 طلاب في الصف الأول الثانوى بالمدرسة المشار إليها بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار.
الرياح-تسقط كابل كهرباء-بمنطقة محربك في الإسكندرية

حفر وقطع وتزوير.. سقوط عصابة لسرقة كابلات الاتصالات

باشرت نيابة أول مدينة نصر، تحقيقاتها في واقعة تكوين 10 عاطلين، تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة كابلات شركات الاتصالات، وانتحالهم صفة عمال بإحدى هيئات وقطاعات الاتصالات، والحفر بالطرق، وأمرت النيابة بتحريز عدد من الأدوات والأوراق التي ضبطت بحوزة المتهمين، وقررت حجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وأمرت النيابة بسرعة استعجال التحريات حول ظروف وملابسات ضبط المتهمين، وكذا بيان النشاط الإجرامي لهم على وجه التحديد، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بتحريات المباحث.
مشاجرة - أرشيفية

عيال وضرب نار.. 6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين

أصيب ستة أشخاص، جميعهم من أبناء عائلة «عيد» قي المنطقة المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر نشوب خلافات بينهم وبين أفرد من عائلة «أبو شعير» بالعزبة، فيما تبين نشوب الخلاف بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين، قبل أن يتطور الأمر مشاجرة بالأسلحة النارية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «مشتول السوق» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.
انهيار-شرفة-عقار-بالإسكندرية (3)

إصابة سيدة واحتجاز 2 آخرين بانهيار عقار بالإسكندرية

أصيبت سيدة مسنة في العقد الثامن من العمر واحتجز شخصين آخرين بمنطقة اللبان بوسط بالإسكندرية اليوم الأحد، عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين، تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بشارع الباب الأخضر، بمنطقة اللبان، بجمرك الإسكندرية، ما أدى لإصابة سيدة مسنة تدعى "س. ر."، 74 عاما، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم اللبان وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها وسيارة الإسعاف ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحادث.
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تحرش (4)

في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.
المستشار-حسن-فريد

لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
الإفراج عن سجناء

الإفراج عن 513 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 351/2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وسياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى حسن تأهيل السجناء وإعادة دمجهم بالمجتمع، والتخفيف عن مستوفي شروط العفو، أخلت مصلحة السجون سبيل 513 متهما، كانوا محبوسين على ذمة قضايا جنائية مختلفة، وجاء إخلاء السبيل استكمالا لعدد المعفو عنهم احتفالا بثورة 23 يوليو المجيدة، وكذلك الدفعة الأولى من المعفو عنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاء تنفيذ العفو وسط فرحة عارمة بين أهالي السجناء.
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