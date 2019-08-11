1634 سجينا يودعون أسوار «طرة» في أول أيام العيد

تحرير:تهامى البندارى ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

الإفراج عن بعض المساجين- صورة أرشيفية

نفذت مصلحة السجون، اليوم الأحد، القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الشرطي عن 1634 سجينًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وودع السجناء المطلق سراحهم أسوار السجن، ينتظرهم ذووهم وأقاربهم على أبواب مصلحة السجون بمنطقة طرة، وسط مشاعر من البهجة والسعادة، نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق، قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو الشرطي عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. وأضاف بيان الداخلية أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق شروط الإفراج عن 1634 سجينا، يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، في الوقت الذي باشرت فيه اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض