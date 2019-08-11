أرسنال يتخطى نيوكاسل بصعوبة في الدوري الإنجليزي

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

أرسنال

افتتح فريق أرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بفوز صعب على نظيره نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على استاد "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة "البريميرليج"، جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال في الدقيقة 58 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة يحصد الجانرز أول 3 نقاط له في المسابقة، بينما يبقى نيوكاسل دون رصيد من النقاط.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها حسم التعادل السلبي مواجهة وولفرهامبتون مع نظيره ليستر سيتي التي أقيمت عصر اليوم أيضًا، على ملعب "ووكرز"، ليحصد كل فريق نقطة واحدة. ويعد هذا اللقاء هو ثالث لقاء ينتهي بالتعادل، حيث تعادل كريستال بالاس مع إيفرتون بدون أهداف وتعادل شيفيلد يونايتد مع بورنموث بهدف لكل فريق. وتختتم