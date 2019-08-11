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تشابك بالأيدي.. 1340 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
عاودت مجموعات من المستوطنين، مساء الأحد، اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة؛ ليصل عدد المقتحمين منذ صباح اليوم نحو 1340 مستوطنا، فيما صدحت تكبيرات المصلين الذين تصدوا لهم بالأيدي. وكان عشرات المصلين قد أصيبوا صباح أول أيام العيد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذى أطلقته قوات الاحتلال بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات الأقصى. يشار إلى أن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك فى رحاب المسجد الأقصى، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لاقتحامه.
وكان مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أعلن قبل يومين تأخير صلاة العيد فى المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بدلا من الساعة 6:30، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتدت مساء أمس على المشاركين فى مسيرة منددة باقتحام
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عبدالفتاح-البرهان

البرهان: «المدنية» هي الحل.. ولا مكان لخطابات الفتن

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، خلال «كلمة ألقاها لتهنئة الشعب السوداني بعيد الأضحى»، إن السودان بحاجة ماسة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد هذه الأمة. وأكد أن "التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري «الإعلان الدستوري»، ويُنتظر أن يوقع نهائيا يوم السبت المقبل"، مضيفًا «لا مكان اليوم بيننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية» .
ليبيا (3)

خرق هدنة العيد في ليبيا وسط تبادل للاتهامات

اتهم الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الأحد، القوات الموالية للوفاق، بخرق الهدنة التى اتفق عليها الجانبان في وقت سابق، بعد حدوث مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، ودخل الجانبان في تبادل الاتهمات حول مصادر إطلاق النيران في طريق المطار.. يأتى هذا بعدما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى المبارك، وطالبت البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.
الانفصاليون جنوب اليمن (2)

قوات الانتقالي الجنوبي تنسحب من محيط قصر المعاشيق

أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرًا في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق، مؤكدًا "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي سيطر عليها" وذلك بحسب موقع العربية. وجاء ذلك قبل استهدف تحالف دعم الشرعية إحدى المناطق في عدن التي تشكل تهديدًا مباشرًا على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية.?
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تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف الانفصاليين في عدن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدًا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. وقال التحالف وفقًا لموقع "العربية" إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين. وأكد التحالف، أنه لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن.
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المسجد-الأقصى (2)

الفلسطينيون يستقبلون عيد الأضحى بالزحف إلى الأقصى

لا تتوقف معاناة الفلسطينيين حتى في أوقات الأفراح والأعياد، فمع حلول عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة خرجت دعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد الأقصى في شرق القدس بشكل جماعي العيد، كما واصلت قوات الاحتلال حملاتها القمعية على الفلسطينيين في عدد مناطق الضفة الغربية، لتعكر فرحتهم بهذه الأيام المباركة. وجاءت دعوات اقتحام الأقصى في الوقت الذي يتزامن عيد الأضحى المبارك هذا العام، مع ما يسمى بـ"صوم التاسع من آب" لدى اليهود الذي يؤرخ لذكرى خراب الهيكل المزعوم حيث يخطط آلاف المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى.
قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 8 مواطنين من مدينة القدس المحتلة. وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في مدينة القدس، شملت رأس العمود، وسلوان، والعيسوية، ومخيم شعفاط، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اعتقلت بعد منتصف الليلة الماضية، القاصر جمال علي الغول من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
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قوات الاحتلال تفرق مظاهرة مُنددة بهدم منازل في القدس

اشتبك عدد من الشباب والمتظاهرين الفلسطينيين مع القوات الإسرائيلية، أمس الجمعة، في قرية وادي حمص بموقع هدم المنازل في القدس الشرقية، بحسب فضائية "يورونيوز عربية". واقتحمت القوات الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضي بأعداد كبيرة حي وادي الحمص لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بزعم قربها من الجدار الأمني في المنطقة، حيث تمركزت جرافات يرافقها مئات من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين. وأفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية.
غزة (9)

الاحتلال يواصل بطشه.. 36 مصابا في غزة وضرب مخيم بخان يونس

واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها الغاشمة على الفلسطينيين، إذ أصاب الرصاص الإسرائيلي اليوم الجمعة، 36 مواطنا فلسطينيا على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 36 إصابة مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، كما أفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال بادر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين وصولوا للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة.
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