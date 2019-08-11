تشابك بالأيدي.. 1340 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

المسجد الأقصى - صورة أرشيفية

عاودت مجموعات من المستوطنين، مساء الأحد، اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة؛ ليصل عدد المقتحمين منذ صباح اليوم نحو 1340 مستوطنا، فيما صدحت تكبيرات المصلين الذين تصدوا لهم بالأيدي. وكان عشرات المصلين قد أصيبوا صباح أول أيام العيد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذى أطلقته قوات الاحتلال بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات الأقصى. يشار إلى أن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك فى رحاب المسجد الأقصى، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لاقتحامه.

وكان مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أعلن قبل يومين تأخير صلاة العيد فى المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بدلا من الساعة 6:30، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتدت مساء أمس على المشاركين فى مسيرة منددة باقتحام