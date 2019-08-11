رياضة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
الأهلي
الأهلي
أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق اطلع بره بطل جوب السودان، التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي (الـ64) من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا التي يريد المارد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرًا فنيًا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
وشهد تشكيل الأهلي مفاجأت عديدة حيث دفع لاسارتي بعلي لطفي في حراسة المرمى بدلا من محمد الشناوي، واستبعد لاسارتي الصفقات الجديدة من مباراة اليوم. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- في حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع : رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة،
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أرسنال يتخطى نيوكاسل بصعوبة في الدوري الإنجليزي

افتتح فريق أرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بفوز صعب على نظيره نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على استاد "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة "البريميرليج"، جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال في الدقيقة 58 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة يحصد الجانرز أول 3 نقاط له في المسابقة، بينما يبقى نيوكاسل دون رصيد من النقاط.
تشيلسي

مفاجأت فى تشكيل تشيلسى أمام مانشستر يوناتيد

أعلن جونار سولشاير عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم فى قمة الجولة الحالية من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى سيواجه خلال فريق تشيلسى بقيادة المدير الفنى الجديد فرانك لامباراد، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الأول من البريميرليج/ والتى ستقام على استاد أولد ترافلود معقل الشياطين الحمر فى تمام الساعة الخامسة والنصف . وجاءت تشكيلة أولاد سولسكاير على النحو التالى.. حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: هارى ماجواير، ليندلوف-لوك شو-وان بيساكا خط الوسط: بوجبا- مكتوميناى - بيريرا الهجوم: لينجارد- مرسيال-راشفورد
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الجونة يوقع اتفاقية شراكة مع كمبالا سيتي الأوغندي

أعلن نادي الجونة عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي كمبالا سيتي، أحد أكبر أندية الكرة الأوغندية، اليوم الأحد، وتتضمن اتفاقية الشراكة التي وقعها نادي الجونة مع كمبالا سيتي رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيا عن طريق الانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين الناديين، كما تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات التدريبية عن طريق استضافة مدربين من كمبالا سيتي للمعايشة مع الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وكذلك استضافة معسكرات للفريق الأوغندي في الجونة.
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تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد «اطلع بره»

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري، في مصر أيضا؛ بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة «اطلع بره»

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري في مصر أيضا بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (3)

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لموقعة إطلع بره

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إطلع بره، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد فى ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وتحركت حافلة الفريق متجهة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مُغلق، عقب انتهاء المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
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مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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