مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

الأهلي

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق اطلع بره بطل جوب السودان، التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي (الـ64) من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا التي يريد المارد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرًا فنيًا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وشهد تشكيل الأهلي مفاجأت عديدة حيث دفع لاسارتي بعلي لطفي في حراسة المرمى بدلا من محمد الشناوي، واستبعد لاسارتي الصفقات الجديدة من مباراة اليوم. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- في حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع : رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة،