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الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد حار رطب.. و«7 مدن +40»

تحرير:أ.ش.أ ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
درجات الحرارة - صورة أرشيفية
درجات الحرارة - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، غدا الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 25 38شبين الكوم 26 37طنطا 24 37دمنهور 25 34الإسكندرية 21 32بلطيم 22 32مطروح 20 32السلوم 23 33سيوة 22 39بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 24 38الإسماعيلية 22 37السويس 23 38العريش 25 34 رفح 24 33رأس سدر 26 39 نخل
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غرق

غرق شابين في نهر النيل بالقناطر بأول أيام العيد

لقى شابان مصرعهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، نزلا للاستحمام في مياه النيل هربا من الحر أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مختار شداد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بغرق شابين نزلا للاستحمام بناحية المسجد القديم بالمدينة، واختفيا ولم يعثر عليهما، وانتقل على الفور مأمور المركز برفقة قوات الإنقاذ النهري، التي تكثف جهودها للبحث عنهما وانتشال جثتيهما.
الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
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عيد وبحر وشمسية.. الهروب من الحر إلى شواطئ مطروح

شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح، ظهر اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحي المبارك، إقبالا كبيرا من المصطافين والأهالي وزوار المدينة، للاستمتاع بمصايف مطروح والهروب من الأجواء الحارة، خلال عطلة عيد الأضحي المبارك، جاء ذلك بالتزامن مع ازدياد توافد المصطافين على مدينة مرسى مطروح، حيث وصلت نسبة الإشغالات حتى ظهر اليوم إلى 100% فى الفنادق مع توقعات بزيادتها غدا واتجاه المصطافين للشقق المصيفية والشاليهات للاستمتاع بأجواء مطروح الساحرة الرئعة خلال إجازة عيد الأضحى.
أعمال ترميم معهد الأورام 2

معهد الأورام يعود لقوته خلال أيام.. والخشت: مصر لن تنكسر

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أعمال الصيانة بمعهد الأورام، تجري على قدم وساق في جميع الاتجهات، ولم يتبق سوى أيام قليلة على بدأ العمل بالمعهد بكامل طاقته من جديد، موضحا: «يتبقى أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل الى إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالى لمعهد الأورام، وأكثر من أربعة أدوار يتم تجديدها»، مضيفا خلال كلمة هنأ فيها المصريين بعيد الأضحى المبارك، «عام وعيد وأنتم طيبين مجددا.. .مصر أبدا لن تنكسر».
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، ولطيف ليلاً. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس الأربعاء حار رطب على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس. وتوقع الخبراء ارتفاع الموج في البحر المتوسط ليتراوح من متر ونصف إلى مترين، وفي البحر الأحمر يرتفع الموج ليتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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