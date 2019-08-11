الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد حار رطب.. و«7 مدن +40»

تحرير:أ.ش.أ ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

درجات الحرارة - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، غدا الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 25 38شبين الكوم 26 37طنطا 24 37دمنهور 25 34الإسكندرية 21 32بلطيم 22 32مطروح 20 32السلوم 23 33سيوة 22 39بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 24 38الإسماعيلية 22 37السويس 23 38العريش 25 34 رفح 24 33رأس سدر 26 39 نخل