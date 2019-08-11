الأمم المتحدة: مقتل 40 شخصا وإصابة 260 في معارك بعدن
١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
الحرب في اليمن - صورة أرشيفية
لقى 40 شخصا مصرعهم وأصيب 260 آخرون، في المعارك التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن منذ الخميس الماضي بين القوات الموالية للحكومة والانفصاليين الجنوبيين، وفق حصيلة أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، بحسب "فرانس 24".
ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات يسيطر على عدن، اليوم الأحد، بدعوة الرياض للتفاوض وأكد "التزامه التام بوقف إطلاق النار".
وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان أنه "قتل وجرح عدد من المدنيين منذ 8 أغسطس الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن، وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا".
وأكدت منظمة أطباء بلا حدود في بيان أنها قدمت العلاج لـ119 مصابا في أقل من 24 ساعة في مستشفى تديره المنظمة في عدن.ودعت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي السلطات إلى "ضمان وصول المؤسسات الإنسانية دون عوائق" إلى عدن، مشيرة إلى أن هناك 34 منظمة إنسانية عاملة في عدن وتقدم مساعدات غذائية إلى نحو
وأكدت منظمة أطباء بلا حدود في بيان أنها قدمت العلاج لـ119 مصابا في أقل من 24 ساعة في مستشفى تديره المنظمة في عدن.
ودعت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي السلطات إلى "ضمان وصول المؤسسات الإنسانية دون عوائق" إلى عدن، مشيرة إلى أن هناك 34 منظمة إنسانية عاملة في عدن وتقدم مساعدات غذائية إلى نحو 1,9 مليون شخص.
وأشارت جراندي إلى أن ميناء عدن هو أحد المنافذ الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وساد الهدوء في شوارع مدينة عدن صباح الأحد، أول أيام عيد الأضحى. وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن عددا من السكان خرجوا مع عائلاتهم للاحتفال بالعيد.
ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي الأحد في بيان بدعوة السعودية للحوار مؤكدا أنه جاهز له.