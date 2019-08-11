رياضة

حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي واطلع بره

تحرير:أحمد سعيد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
جمهور الأهلي
جمهور الأهلي
شهدت مدرجات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الذي سيستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره اطلع بره، بطل جنوب السودان، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، حضورا جماهيريا ضعيفًا في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب. وكان الأمن قد سمح لمسؤولي الأهلي بحضور عشرة آلاف مشجع، في الوقت الذي لم يحضر فيه إلى الملعب، حتى الآن، ما يقرب من نصف الرقم، كما حرص عدد من جماهير فريق اطلع بره السوداني على مؤازرة ودعم اللاعبين من مدرجات الملعب.
ووصل فريق اطلع بره متأخرا بعض الشيء، عقب وصول الأهلي بقرابة نصف ساعة، بسبب تأخر تحرك رئيس البعثة من فندق إقامة الفريق الجنوب السوداني. يذكر أن ملعب برج العرب بالإسكندرية سيحتضن مواجهتي الذهاب والإياب بعد اتفاق الفريقين. ويخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: علي لطفي. خط الدفاع: محمد
اقرأ المزيد
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

في مباراة سهلة.. الأهلي يضرب اطلع بره برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. المباراة في المجمل كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي الأهلي، نظرا للفوارق الفردية والفنية والبدنية بين لاعبي القلعة الحمراء وبطل جنوب السودان، المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب الأهلي، لكن خبرات الأحمر كانت فارقة في المباراة.
فرانك لامبارد (6)

لامبارد يكشف أسباب الهزيمة القاسية من مانشستر

علق فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، على خسارة اليوم برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فى أولى مبارياته مع البلوز فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "هناك 4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا العارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة على مستوى الدفاع". وأكمل لاعب تشيلسى السابق: "مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمات المرتدة، يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".
هاري ماجواير (2)

ماجواير يتحدث عن الفوز على تشيلسي ورغبته في المباراة

أعرب الإنجليزي هاري ماجواير، عن سعادته البالغة بعد أن حقق فريقه الفوز في مواجهة تشيلسي، مشيدًا بأداء زملائه في الفريق وأنهم كانوا سببا رئيسيًا في الفوز على البلوز والخروج بشباك نظيفة في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وتحدث المدافع البالغ 26 عاما لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا عقب نهاية المباراة: "إنها بداية رائعة بالنسبة لي وللفريق، استفدنا من التوفيق بعض الشيء في الشوط الأول لكننا في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وأعتقد أننا نستحق الثلاث نقاط".
اقرأ المزيد من الأخبار
فرحة-الاهلى‎ (3)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي (الـ64) من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا التي يريد المارد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرًا فنيًا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (3)

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لموقعة إطلع بره

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إطلع بره، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد فى ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وتحركت حافلة الفريق متجهة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مُغلق، عقب انتهاء المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا وأحمد حمدي

تحدث سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اختيارات القائمة الإفريقية للفريق، والتي يخوض بها النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فريق «إطلع بره» السوداني بعد أيام. وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، عبر قناة الأهلي، إلى أن القائمة الإفريقية لفريقه شهدت تواجد جميع الصفقات الجديدة للنادي، محمود متولي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية.
مران-الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org