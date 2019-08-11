حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي واطلع بره

تحرير:أحمد سعيد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

جمهور الأهلي

شهدت مدرجات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الذي سيستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره اطلع بره، بطل جنوب السودان، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، حضورا جماهيريا ضعيفًا في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب. وكان الأمن قد سمح لمسؤولي الأهلي بحضور عشرة آلاف مشجع، في الوقت الذي لم يحضر فيه إلى الملعب، حتى الآن، ما يقرب من نصف الرقم، كما حرص عدد من جماهير فريق اطلع بره السوداني على مؤازرة ودعم اللاعبين من مدرجات الملعب.

ووصل فريق اطلع بره متأخرا بعض الشيء، عقب وصول الأهلي بقرابة نصف ساعة، بسبب تأخر تحرك رئيس البعثة من فندق إقامة الفريق الجنوب السوداني. يذكر أن ملعب برج العرب بالإسكندرية سيحتضن مواجهتي الذهاب والإياب بعد اتفاق الفريقين. ويخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: علي لطفي. خط الدفاع: محمد

ووصل فريق اطلع بره متأخرا بعض الشيء، عقب وصول الأهلي بقرابة نصف ساعة، بسبب تأخر تحرك رئيس البعثة من فندق إقامة الفريق الجنوب السوداني.



يذكر أن ملعب برج العرب بالإسكندرية سيحتضن مواجهتي الذهاب والإياب بعد اتفاق الفريقين.



ويخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمي: علي لطفي.



خط الدفاع: محمد هاني، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وعلي معلول.



خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، وصالح جمعة.



خط الهجوم: رمضان صبحي، ووليد أزارو.



ويأتي على مقاعد البدلاء كل من:



محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ.