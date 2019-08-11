تقارير: عبد الله جمعة على رادار أهلي جدة

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

عبد الله جمعة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تسعى إدارة النادي السعودي لتدعيم هذا المركز بالفريق. وذكرت التقارير أن مسؤولي الأهلي مستعدون لتقديم عرض رسمي لإدارة القلعة البيضاء بقيمة 800 ألف دولار من أجل ضم اللاعب الذي قدم مستوى متميزا مع الزمالك خلال الموسم الماضي وكان من أفضل اللاعبين في هذا المركز رغم أنه ليس مركزه الأساسي، حيث يلعب جمعة في مركز الجناح الأيمن لكن السويسري كرستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك اكتشفه في مركز الظهير الأيسر.

وفي نفس الإطار كشفت مصادر بنادي الزمالك عدم وصول أي عروض رسمية من أجل عبد الله جمعة. وشددت المصادر على أن إدارة النادي سترفض أي عروض للاعب لأنه أحد الأعمدة الرئيسية بالفريق، كما كشفت المصادر عن رغبة رئيس النادي في تعديل عقد اللاعب. يذكر أن أهلي جدة السعودي أرسل عرضا رسميا خلال الأيام الماضية إلى الأهلي