رياضة

تقارير: عبد الله جمعة على رادار أهلي جدة

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تسعى إدارة النادي السعودي لتدعيم هذا المركز بالفريق. وذكرت التقارير أن مسؤولي الأهلي مستعدون لتقديم عرض رسمي لإدارة القلعة البيضاء بقيمة 800 ألف دولار من أجل ضم اللاعب الذي قدم مستوى متميزا مع الزمالك خلال الموسم الماضي وكان من أفضل اللاعبين في هذا المركز رغم أنه ليس مركزه الأساسي، حيث يلعب جمعة في مركز الجناح الأيمن لكن السويسري كرستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك اكتشفه في مركز الظهير الأيسر.
وفي نفس الإطار كشفت مصادر بنادي الزمالك عدم وصول أي عروض رسمية من أجل عبد الله جمعة. وشددت المصادر على أن إدارة النادي سترفض أي عروض للاعب لأنه أحد الأعمدة الرئيسية بالفريق، كما كشفت المصادر عن رغبة رئيس النادي في تعديل عقد اللاعب. يذكر أن أهلي جدة السعودي أرسل عرضا رسميا خلال الأيام الماضية إلى الأهلي
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مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية

اكتسح فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي برباعية نظيفة، فى قمة الجولة الحالية من مواجهات بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الأول من عمر البريميرليج، وسجل لصالح الشياطين الحمر كل من ماركوس راشفورد هدفين وهدف لكل من مارسيال ودانيال جيمس. وبهذا الفوز يحصد اليونايتد بقيادة المدير الفنى أوله جونار سولشاير أول ثلاث نقاط مستحقة فى أولى مبارياته فى البريميرليج، بينما يظل تشيلسى بقيادة الإنجليزى فرانك لامبارد لاعب البلوز السابق بدون نقاط.
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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي (الـ64) من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا التي يريد المارد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرًا فنيًا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
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أرسنال يتخطى نيوكاسل بصعوبة في الدوري الإنجليزي

افتتح فريق أرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بفوز صعب على نظيره نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على استاد "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة "البريميرليج"، جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال في الدقيقة 58 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة يحصد الجانرز أول 3 نقاط له في المسابقة، بينما يبقى نيوكاسل دون رصيد من النقاط.
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معلول: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة

أعرب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ختام مشوار مسابقة الدوري الممتاز. أضاف: «التسجيل في ‘الديربي’ أمر مهم، وهدية للجماهير ولكن في النهاية حققنا الهدف الرئيسي بالفوز على الزمالك، اليوم، وتأكيد جدارتنا بحصد مسابقة الدوري للموسم الرابع على التوالي». وأوضح معلول أن شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة، مؤكدًا أن ‘روح الفانلة الحمراء’ كانت كلمة السر في الانتصارات الأخيرة والاحتفاظ بالدوري، وإحرازها للمرة رقم 41 في تاريخ النادي.
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نقل محمود علاء للمستشفى بعد الإصابة في لقاء القمة

قام الجهاز الطبي لنادي الزمالك بنقل محمود علاء مدافع الفريق إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد برج العرب لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة القمة 118 التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في ختام مباريات الدوري الممتاز، حيث اصطدم مدافع الزمالك بالرأس مع رامي ربيعة مدافع الأهلي في إحدى الهجمات خلال الشوط الأول من المباراة وخضع اللاعب للعلاج، ثم عاد مرة أخرى للملعب قبل أن يفقد الوعي مرة أخرى ويتم استبداله.
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«معلول» يواصل تألقه ويقود الأهلي للفوز على الزمالك

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف صاحب الـ72 نقطة، و10 نقاط عن بيراميدز الثالث.
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القمة 118.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك، التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
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