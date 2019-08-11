رياضة

صن داونز يسقط أمام بطل الكونغو في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م
صن داونز
صن داونز
حقق فريق أوتوهو دويو الكونغولى الفوز اليوم على نظيره ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف واحد، فى مفاجأة من العيار الثقيل، وجاءت المباراة فى إطار ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم 23 أغسطس الجاري. وفي إطار منافسات الدور ذاته تعادل فريق الهلال السوداني مع رايون سبورت الرواندي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في رواندا، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل على ملعب الهلال.
وكانت لجنة بطولات الأندية بـ"كاف"، قد قررت إعفاء ثلاثة أندية فقط من المشاركة في الدور التمهيدي، وهي أندية مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي، الترجي التونسي. وجاء ذلك القرار بناء على عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال، حيث يشارك 61 فريقًا، ما ألزم الكاف بإعفاء 3 أندية فقط ليتبقى 58 فريقًا يخوضون مباريات
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الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

في مباراة سهلة.. الأهلي يضرب اطلع بره برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. المباراة في المجمل كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي الأهلي، نظرا للفوارق الفردية والفنية والبدنية بين لاعبي القلعة الحمراء وبطل جنوب السودان، المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب الأهلي، لكن خبرات الأحمر كانت فارقة في المباراة.
فرانك لامبارد (6)

لامبارد يكشف أسباب الهزيمة القاسية من مانشستر

علق فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، على خسارة اليوم برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فى أولى مبارياته مع البلوز فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "هناك 4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا العارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة على مستوى الدفاع". وأكمل لاعب تشيلسى السابق: "مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمات المرتدة، يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".
هاري ماجواير (2)

ماجواير يتحدث عن الفوز على تشيلسي ورغبته في المباراة

أعرب الإنجليزي هاري ماجواير، عن سعادته البالغة بعد أن حقق فريقه الفوز في مواجهة تشيلسي، مشيدًا بأداء زملائه في الفريق وأنهم كانوا سببا رئيسيًا في الفوز على البلوز والخروج بشباك نظيفة في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وتحدث المدافع البالغ 26 عاما لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا عقب نهاية المباراة: "إنها بداية رائعة بالنسبة لي وللفريق، استفدنا من التوفيق بعض الشيء في الشوط الأول لكننا في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وأعتقد أننا نستحق الثلاث نقاط".
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محمد اوناجم مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (6)

قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية للموسم الجديد

انتهت أزمة محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيده في قائمة الفريق الإفريقية للموسم الجديد، حيث جاء تأخير عملية قيده بسبب خلل فنى في السيستم الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، علمًا بأن الخطأ الفني كان من جانب نظام "كاف"، متعلقا بنقل أوناجم من الوداد المغربي إلى الزمالك، وتم إرسال اسم اللاعب في الوقت المحدد. وقيد نادي الزمالك 29 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الهارب إلى البرتغال، الذي انضم لفريق أفيش البرتغالي.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن موافقة هيئة استاد القاهرة الدولي على استضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المحلية والإفريقية في الموسم المقبل، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك الخطاب الذي أرسله اللواء أركان حرب علي علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي ويفيد بالموافقة على استضافة مواجهات الزمالك المحلية والإفريقية خلال الموسم الجديد، وكان ذلك بعدما أرسلت إدارة القلعة البيضاء خطابًا يفيد برغبة النادي في أن يكون ملعب استاد القاهرة هو ملعب الفريق في المرحلة المقبلة بعد تجديده واستضافته مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

بيان جديد من «كاف» بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي "كاف" بيانا رسميا حول لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إلغاء إعادة المباراة، وأكد كاف في بيانه أن اللجنة التأديبية ستجتمع في أقرب فرصة، لاتخاذ قرار نهائي حول الأزمة، ومناقشة الأمر بكل تفاصيله. وكان الوداد قد توقف عن اللعب، حتى يتم تشغيل تقنية الفيديو، وذلك بعد إلغاء هدف لصالحه في مباراة إياب النهائي، أمام مضيفه الترجي، الذي قرر كاف حينها تتويجه باللقب، قبل أن يتراجع ويطالبه بتسليم الكأس والميداليات، ويعلن عن إعادة اللقاء على ملعب محايد.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

«كاف» يقرر إقامة نهائي أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة، وعلم «التحرير»، أن مسؤولو الكاف أعلنوا إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا شهد مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.
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