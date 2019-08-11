صن داونز يسقط أمام بطل الكونغو في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

صن داونز

حقق فريق أوتوهو دويو الكونغولى الفوز اليوم على نظيره ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف واحد، فى مفاجأة من العيار الثقيل، وجاءت المباراة فى إطار ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم 23 أغسطس الجاري. وفي إطار منافسات الدور ذاته تعادل فريق الهلال السوداني مع رايون سبورت الرواندي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في رواندا، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل على ملعب الهلال.

وكانت لجنة بطولات الأندية بـ"كاف"، قد قررت إعفاء ثلاثة أندية فقط من المشاركة في الدور التمهيدي، وهي أندية مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي، الترجي التونسي. وجاء ذلك القرار بناء على عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال، حيث يشارك 61 فريقًا، ما ألزم الكاف بإعفاء 3 أندية فقط ليتبقى 58 فريقًا يخوضون مباريات

وكانت لجنة بطولات الأندية بـ"كاف"، قد قررت إعفاء ثلاثة أندية فقط من المشاركة في الدور التمهيدي، وهي أندية مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي، الترجي التونسي.



وجاء ذلك القرار بناء على عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال، حيث يشارك 61 فريقًا، ما ألزم الكاف بإعفاء 3 أندية فقط ليتبقى 58 فريقًا يخوضون مباريات ذهاب وإياب ليتأهل منهم 29 فريقًا إضافة إلى الثلاثي المعفى من الدور الأول ليصبح عدد الفرق 32 فريقًا.



ولم يحسم الكاف حتى الآن بطل النسخة الأخيرة بين الوداد الرياضي المغربي والترجى التونسى، حيث ينتظر الاستئناف على قرار "كاف"، بتتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، بعد الأزمة التي قد حدثت خلال المباراة بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو (VAR).