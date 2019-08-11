رياضة

مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية

تحرير:محمد جمال ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
اكتسح فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي برباعية نظيفة، فى قمة الجولة الحالية من مواجهات بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الأول من عمر البريميرليج، وسجل لصالح الشياطين الحمر كل من ماركوس راشفورد هدفين وهدف لكل من مارسيال ودانيال جيمس. وبهذا الفوز يحصد اليونايتد بقيادة المدير الفنى أوله جونار سولشاير أول ثلاث نقاط مستحقة فى أولى مبارياته فى البريميرليج، بينما يظل تشيلسى بقيادة الإنجليزى فرانك لامبارد لاعب البلوز السابق بدون نقاط.
بدأ الشوط الأول من المباراة بمواجهة قوية بين الفريقين إلا أن أبناء فرانك لامبارد لم يستطيعوا الصمود أمام ضغط الشياطين الحمر، ليهدى زوما مدافع البلوز ركلة جزاء لليونايتد فى الدقيقة 18 من عمر المباراة أسكنها راشفورد فى شباك كيبا حارس مرمى تشيلسى، وانتهت الدقائق الأخيرة من الشوط بمحاولات من البلوز للوصول
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الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

في مباراة سهلة.. الأهلي يضرب اطلع بره برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. المباراة في المجمل كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي الأهلي، نظرا للفوارق الفردية والفنية والبدنية بين لاعبي القلعة الحمراء وبطل جنوب السودان، المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب الأهلي، لكن خبرات الأحمر كانت فارقة في المباراة.
فرانك لامبارد (6)

لامبارد يكشف أسباب الهزيمة القاسية من مانشستر

علق فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، على خسارة اليوم برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فى أولى مبارياته مع البلوز فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "هناك 4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا العارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة على مستوى الدفاع". وأكمل لاعب تشيلسى السابق: "مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمات المرتدة، يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".
هاري ماجواير (2)

ماجواير يتحدث عن الفوز على تشيلسي ورغبته في المباراة

أعرب الإنجليزي هاري ماجواير، عن سعادته البالغة بعد أن حقق فريقه الفوز في مواجهة تشيلسي، مشيدًا بأداء زملائه في الفريق وأنهم كانوا سببا رئيسيًا في الفوز على البلوز والخروج بشباك نظيفة في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وتحدث المدافع البالغ 26 عاما لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا عقب نهاية المباراة: "إنها بداية رائعة بالنسبة لي وللفريق، استفدنا من التوفيق بعض الشيء في الشوط الأول لكننا في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وأعتقد أننا نستحق الثلاث نقاط".
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تشيلسي

مفاجأت فى تشكيل تشيلسى أمام مانشستر يوناتيد

أعلن جونار سولشاير عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم فى قمة الجولة الحالية من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى سيواجه خلال فريق تشيلسى بقيادة المدير الفنى الجديد فرانك لامباراد، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الأول من البريميرليج/ والتى ستقام على استاد أولد ترافلود معقل الشياطين الحمر فى تمام الساعة الخامسة والنصف . وجاءت تشكيلة أولاد سولسكاير على النحو التالى.. حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: هارى ماجواير، ليندلوف-لوك شو-وان بيساكا خط الوسط: بوجبا- مكتوميناى - بيريرا الهجوم: لينجارد- مرسيال-راشفورد
تشيلسي - مانشستر يونايتد 2018

مانشستر يبحث عن فك عقدته أمام تشيلسي بالبريميرليج

يحتضن ملعب الأولد ترافورد، اليوم الأحد، في تمام الساعة 5:30 عصرًا، قمة مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في اليوم الأول من الموسم، منذ أن حقق جوزيه مورينيو أول انتصار له في البريميرليج في موسم 2004- 2005، ولم يستقبل اليونايتد نظيره تشيلسي في بداية الدوري منذ عام 1958، وحينها فاز الشياطين الحمر بنتيجة 5-2، ولم يحقق اليونايتد الانتصار على تشيلسي في آخر 13 مباراة في الدوري سوى في لقاءين فقط.
لوكاكو (1)

سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".
بوجبا‎

سولسكاير يتحدث عن رحيل سانشيز وجاهزية بوجبا وماجواير

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، جاهزية نجمي الفريق بول بوجبا وهاري ماجواير، للمشاركة مع الفريق أمام تشيلسي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، على استاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال سولسكاير: "بول بوجبا كان رائعًا لقد قلت دائماً في كل مرة يتم سؤالي عن بول، عندما يحضر ليلعب، فإنه يكون رائعاً للغاية، بوجبا كما هو دائمًا، تعامله كان وما زال عظيمًا عند دخوله، عندما يلعب، عندما يتدرب، إنه رائع بأتم معنى الكلمة".
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