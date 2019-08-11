مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية

تحرير:محمد جمال ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

مانشستر يونايتد

اكتسح فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي برباعية نظيفة، فى قمة الجولة الحالية من مواجهات بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الأول من عمر البريميرليج، وسجل لصالح الشياطين الحمر كل من ماركوس راشفورد هدفين وهدف لكل من مارسيال ودانيال جيمس. وبهذا الفوز يحصد اليونايتد بقيادة المدير الفنى أوله جونار سولشاير أول ثلاث نقاط مستحقة فى أولى مبارياته فى البريميرليج، بينما يظل تشيلسى بقيادة الإنجليزى فرانك لامبارد لاعب البلوز السابق بدون نقاط.

بدأ الشوط الأول من المباراة بمواجهة قوية بين الفريقين إلا أن أبناء فرانك لامبارد لم يستطيعوا الصمود أمام ضغط الشياطين الحمر، ليهدى زوما مدافع البلوز ركلة جزاء لليونايتد فى الدقيقة 18 من عمر المباراة أسكنها راشفورد فى شباك كيبا حارس مرمى تشيلسى، وانتهت الدقائق الأخيرة من الشوط بمحاولات من البلوز للوصول

بدأ الشوط الأول من المباراة بمواجهة قوية بين الفريقين إلا أن أبناء فرانك لامبارد لم يستطيعوا الصمود أمام ضغط الشياطين الحمر، ليهدى زوما مدافع البلوز ركلة جزاء لليونايتد فى الدقيقة 18 من عمر المباراة أسكنها راشفورد فى شباك كيبا حارس مرمى تشيلسى، وانتهت الدقائق الأخيرة من الشوط بمحاولات من البلوز للوصول لمرمى دي خيا انتهت بتسديدتين منهم فى العارضة.



وفى بداية الشوط الثانى حاول هجوم البلوز الرجوع للمباراة، ولكن ظهور دفاع البلوز بشكل سيئ صعب عليهم المهمة، ليأتى الهدف الثاني بتوقيع راشفورد فى الدقيقة 67، ثم عاد أنطوني مارسيال بهدف فى الدقيقة 65، واختتم التسجيل دانيال جيمس فى الدقيقة 81، ليخرج البلوز بنتيجة قاسية، ويفوز الشياطين الحمر بنتيجة 4-0.



