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التنمية المحلية: «صوتك مسموع» حلت 97.7% من شكاوى المواطنين

تحرير:أ.ش.أ ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن عدد الرسائل التي تلقتها من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها نهاية أكتوبر 2018 وحتى الآن، 62 ألفا و323 رسالة منها 16 ألفا و149 شكوى، تم حل 15 ألفا و778 شكوى بنسبة تجاوزت 97,7% وجار حل باقي الشكاوى وعددها 371 شكوى. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن عدد الرسائل التي تلقتها خلال شهر يوليو الماضي بلغت 5159 رسالة منها 1235 شكوى تم حل 1011 شكوى بنسبة 82 %، مشيرة إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو هي القمامة وبلغ عددها 742 شكوى، والإشغالات 327 شكوى.
ولفتت إلى أن الرسائل الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغت 65 شكوى، منها 57 شكوى مخالفات البناء، و44 شكوى خاصة بالفساد. وتابعت أن عدد الرسائل التي تلقتها خدمة (الواتس آب) بالمبادرة خلال شهر يوليو الماضي بلغت 4215 رسالة منها 1014 شكوى مستوفاة، إذ تم الرد على 841 شكوى بنسبة 82%،
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طقس-حار (5)

الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد حار رطب.. و«7 مدن +40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، غدا الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
غرق

غرق شابين في نهر النيل بالقناطر بأول أيام العيد

لقى شابان مصرعهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، نزلا للاستحمام في مياه النيل هربا من الحر أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مختار شداد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بغرق شابين نزلا للاستحمام بناحية المسجد القديم بالمدينة، واختفيا ولم يعثر عليهما، وانتقل على الفور مأمور المركز برفقة قوات الإنقاذ النهري، التي تكثف جهودها للبحث عنهما وانتشال جثتيهما.
الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
اول-ايام-عيد-الاضحي-بمطروح-والمصطافين (3)

عيد وبحر وشمسية.. الهروب من الحر إلى شواطئ مطروح

شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح، ظهر اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحي المبارك، إقبالا كبيرا من المصطافين والأهالي وزوار المدينة، للاستمتاع بمصايف مطروح والهروب من الأجواء الحارة، خلال عطلة عيد الأضحي المبارك، جاء ذلك بالتزامن مع ازدياد توافد المصطافين على مدينة مرسى مطروح، حيث وصلت نسبة الإشغالات حتى ظهر اليوم إلى 100% فى الفنادق مع توقعات بزيادتها غدا واتجاه المصطافين للشقق المصيفية والشاليهات للاستمتاع بأجواء مطروح الساحرة الرئعة خلال إجازة عيد الأضحى.
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اللواء محمود شعراوى

حركة تنقلات جديدة في المحليات.. 53 رئيس مدينة و9 سكرتير عموم

أعلنت اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات جديدة في قيادات الإدارة المحلية، والتي شملت نقل وندب 71 قيادة على مستوى المحافظات، وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان رسمي اليوم، إن الوزارة تجري تقييمًا ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافطات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
عمال النظافة (1)

«المحافظين» يطالب الحكومة بتحسين منظومة النظافة

طالب صفي الدين المنشاوي، رئيس لجنة البيئة بحزب المحافظين، وزارتى «البيئة والتنمية المحلية» باستعراض ودراسة حلول بديلة لمنظومة النظافة الفاشلة التي يستخدمونها، مشيرًا إلى أن تنفيذ نفس المنظومة بهيكل جديد سيؤدي حتمًا إلى فشلها وإهدار مليارات الجنيهات، بسبب نفس الأخطاء الفنية التي تسببت في فشل كل المبادرات والمنظومات من 2002 وحتى الآن. وقال «المنشاوي»، إن مشكلة القمامة والمخلفات هي مشكلة فنية في المقام الأول، وليست مشكلة شعب ولا إمكانيات لوجيستية، لافتا إلى أن أسلوب رفع القمامة من الصناديق ومواقع التراكمات ثبت خطأه بالتجارب المتعددة.
المحافظ عادل الغضبان يوجه بمتابعة إطلاق المشروع الرقمي لبورسعيد

محافظ بورسعيد يعتذر للمواطنين بسبب «ضعف المياه»

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، باعتذار إلى أهالي المحافظة، بسبب أزمة ضعف مياه الشرب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، إلى أنه رجل دولة وهذا الاعتذار من حق المواطنين علينا. وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لن تنجح بمفردها، وعلى المواطن دور هام في العمل على ترشيد استهلاك المياه، والإبلاغ عن أي مخالفات لإهدار المياه أو استهلاكها بطرق غير قانونية.
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