التنمية المحلية: «صوتك مسموع» حلت 97.7% من شكاوى المواطنين

تحرير:أ.ش.أ ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن عدد الرسائل التي تلقتها من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها نهاية أكتوبر 2018 وحتى الآن، 62 ألفا و323 رسالة منها 16 ألفا و149 شكوى، تم حل 15 ألفا و778 شكوى بنسبة تجاوزت 97,7% وجار حل باقي الشكاوى وعددها 371 شكوى. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن عدد الرسائل التي تلقتها خلال شهر يوليو الماضي بلغت 5159 رسالة منها 1235 شكوى تم حل 1011 شكوى بنسبة 82 %، مشيرة إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو هي القمامة وبلغ عددها 742 شكوى، والإشغالات 327 شكوى.

ولفتت إلى أن الرسائل الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغت 65 شكوى، منها 57 شكوى مخالفات البناء، و44 شكوى خاصة بالفساد. وتابعت أن عدد الرسائل التي تلقتها خدمة (الواتس آب) بالمبادرة خلال شهر يوليو الماضي بلغت 4215 رسالة منها 1014 شكوى مستوفاة، إذ تم الرد على 841 شكوى بنسبة 82%،