الملك سلمان: أدينا واجبنا تجاه الحجاج ولم نستثن أحدا

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

الملك سلمان

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج. وأضاف الملك سلمان أنه "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول".

وأوضح خادم الحرمين أنه "لقد حبا الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة". وقال إن ذلك لم يتحقق "إلا