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الملك سلمان: أدينا واجبنا تجاه الحجاج ولم نستثن أحدا

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
الملك سلمان
الملك سلمان
قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج. وأضاف الملك سلمان أنه "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول".
وأوضح خادم الحرمين أنه "لقد حبا الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة". وقال إن ذلك لم يتحقق "إلا
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قصف-حوثي-في-اليمن

الأمم المتحدة: مقتل 40 شخصا وإصابة 260 في معارك بعدن

لقى 40 شخصا مصرعهم وأصيب 260 آخرون، في المعارك التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن منذ الخميس الماضي بين القوات الموالية للحكومة والانفصاليين الجنوبيين، وفق حصيلة أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، بحسب "فرانس 24". ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات يسيطر على عدن، اليوم الأحد، بدعوة الرياض للتفاوض وأكد "التزامه التام بوقف إطلاق النار". وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان أنه "قتل وجرح عدد من المدنيين منذ 8 أغسطس الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن، وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا".
المصلون-يفتحون-باب الرحمة-في-المسجد الأقصى-المغلق (3)

تشابك بالأيدي.. 1340 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

عاودت مجموعات من المستوطنين، مساء الأحد، اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة؛ ليصل عدد المقتحمين منذ صباح اليوم نحو 1340 مستوطنا، فيما صدحت تكبيرات المصلين الذين تصدوا لهم بالأيدي. وكان عشرات المصلين قد أصيبوا صباح أول أيام العيد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذى أطلقته قوات الاحتلال بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات الأقصى. يشار إلى أن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك فى رحاب المسجد الأقصى، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لاقتحامه.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: «المدنية» هي الحل.. ولا مكان لخطابات الفتن

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، خلال «كلمة ألقاها لتهنئة الشعب السوداني بعيد الأضحى»، إن السودان بحاجة ماسة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد هذه الأمة. وأكد أن "التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري «الإعلان الدستوري»، ويُنتظر أن يوقع نهائيا يوم السبت المقبل"، مضيفًا «لا مكان اليوم بيننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية» .
ليبيا (3)

خرق هدنة العيد في ليبيا وسط تبادل للاتهامات

اتهم الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الأحد، القوات الموالية للوفاق، بخرق الهدنة التى اتفق عليها الجانبان في وقت سابق، بعد حدوث مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، ودخل الجانبان في تبادل الاتهمات حول مصادر إطلاق النيران في طريق المطار.. يأتى هذا بعدما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى المبارك، وطالبت البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.
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حج-وعمرة (2)

بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام في مكة

بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات، اليوم الأحد، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد الوقوف على جبل عرفات الطاهر، وكانت المملكة العربية السعودية، استبدلت فجر اليوم، كسوة الكعبة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت، ويأتي ذلك بعد تقديم رجال الأمن والعاملين النصح والإرشاد للحجاج باستخدام الأدوار لجسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسراًفي الحركة. وتقدم لكم «التحرير» بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك، من المسجد الحرام في مكة المكرمة.
الحج

السعودية تعلن العدد الإجمالي لحجاج 2019

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 2019. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة). وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.
صحف

صحف السعودية: تصعيد إيران يربك الأوروبيين

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الاتفاق النووي والاستعداد لموسم الحج مانشيتات الصحف. نبدأ من إيران حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوح أمس، بتنفيذ ثالث خطوة للحد من التزامات بلاده في إطار خطة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. وقال ظريف إن بلاده عازمة على تنفيذ الخطوة الثالثة، لافتا إلى أن بعض دول مجموعة "4+1" الموقعة على الاتفاق النووي طالبت طهران بعدم تنفيذ الخطوة، لكنه أكد أن تنفيذ الاتفاق من عدمه هو قرار إيران.
سلمان-وأردوغان

الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن العاهل السعودي الملك سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته لوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان. يأتي اتصال الرئيس التركي بالعاهل السعودي وسط أشهر من توتر العلاقات بين البلدين وتبادل التصريحات الرسمية القوية. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأردوغان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الأمير الفقيد. وتُوفي مساء الأحد الماضي، الأمير بندر بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 96 عاما، وهو الشقيق الأكبر للملك سلمان، ووالد الأمير فيصل.
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