ماجواير يتحدث عن الفوز على تشيلسي ورغبته في المباراة

تحرير:أحمد سعيد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

ماجواير

أعرب الإنجليزي هاري ماجواير، عن سعادته البالغة بعد أن حقق فريقه الفوز في مواجهة تشيلسي، مشيدًا بأداء زملائه في الفريق وأنهم كانوا سببا رئيسيًا في الفوز على البلوز والخروج بشباك نظيفة في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وتحدث المدافع البالغ 26 عاما لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا عقب نهاية المباراة: "إنها بداية رائعة بالنسبة لي وللفريق، استفدنا من التوفيق بعض الشيء في الشوط الأول لكننا في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وأعتقد أننا نستحق الثلاث نقاط".

وواصل: "لقد كنت مهتما على أرضية الملعب عندما صارت النتيجة 3-0 ثم 4-0 أن نخرج بشباك نظيفة". واختتم: "علينا أن نجعل منطقة جزائنا صعبة للمهاجمين والتسجيل". في المقابل أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو بأداء الإنجليزي في الاستوديو التحليلي في قنوات سكاي سبورتس في أثناء تحليله المواجهة قائلا: "لقد قلت دائما