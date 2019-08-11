لامبارد يكشف أسباب الهزيمة القاسية من مانشستر

تحرير:محمد جمال ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

فرانك لامبارد

علق فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، على خسارة اليوم برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فى أولى مبارياته مع البلوز فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "هناك 4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا العارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة على مستوى الدفاع". وأكمل لاعب تشيلسى السابق: "مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمات المرتدة، يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".

وأشار لامباراد إلى المنافسة فى أرض الملعب قائلا: "في أوقات كثيرة من المباراة لم نمنحهم الفرصة للقيام بذلك، تلك دروس كثيرة لنا، لكنك إذا نظرت للمباراة إنها ليست مباراة تنتهي بنتيجة 4-0". وأكمل: "لم نكن نريد أن نأتي هنا ونخسر بتلك النتيجة، لكن علينا تقبل ذلك، نفتقد للاعبين الدوليين والأسماء الكبيرة لكنني

وأشار لامباراد إلى المنافسة فى أرض الملعب قائلا: "في أوقات كثيرة من المباراة لم نمنحهم الفرصة للقيام بذلك، تلك دروس كثيرة لنا، لكنك إذا نظرت للمباراة إنها ليست مباراة تنتهي بنتيجة 4-0".



وأكمل: "لم نكن نريد أن نأتي هنا ونخسر بتلك النتيجة، لكن علينا تقبل ذلك، نفتقد للاعبين الدوليين والأسماء الكبيرة لكنني لا أبحث عن أعذار، الفريق الذي شارك اليوم كان ينافس في المباراة لفترة طويلة، لكننا ارتكبنا 4 أخطاء كانت حاسمة".



واختتم تصريحاته قائلا: "لدينا مباراة السوبر الأوروبي ثم أول مباراة لنا على ملعب ستامفورد بريدج، لذلك سنحلل الأداء الإيجابي والسلبي".



ويلتقي تشيلسي مع ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي بملعب إسطنبول أرينا يوم الأربعاء المقبل 14 أغسطس.

