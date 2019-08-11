سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إيران تحذر أمريكا من دخول إسرائيل مياه الخليج

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
القوات البحرية الإيرانية
القوات البحرية الإيرانية
قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، اليوم الأحد، إن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية. وحذر رضا تنغسيري في مقابلة مع قناة "الميادين، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج. ووجه أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها: "إن طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".
وأفاد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان إلى فرض سيناريو جديد في المنطقة لإضفاء الشرعية على تواجدهما في مياه الخليج، مشددا على أن أمريكا هي من نفذت هجمات ضد ناقلتي النفط في خليج عمان قرب المياه الإيرانية بهدف اتهام إيران بالهجوم. وصرح قائد القوات البحرية بأن واشنطن ولندن تخططان لتواجد إسرائيلي في
اقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني - أرشيفية

الحرس الثوري: إيران أكثر بلاد العالم أمنا

قال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إنه لا يوجد بلد في العالم ينعم بالأمن أكثر من إيران، وذلك خلال كلمة ألقاها بمحافظة مازندران شمال إيران، بحسب "سبوتنيك". وأضاف شريف: "أن مقومات الأمن والاستقرار في إيران مشهودة، والأمن هو حاجة البلد" لافتا إلى أن بلاده تنعم بالأمن والاستقرار في مواجهة أزمات بفضل القيادة الشجاعة، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
ماتيو-سالفيني

انتخابات مبكرة محتملة.. 9 أسئلة تكشف مصير إيطاليا

في أعوام 1994، و1996، و2008، تسببت الأزمات السياسية التي عصفت بإيطاليا في الدعوة لعقد انتخابات مبكرة، والآن يبدو أن هناك أزمة أخرى على وشك الاندلاع، حيث وصل التنافس شبه المستمر بين الحليفين السابقين، ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، نائبي رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى ذروته. وذلك بعد أن اتخذ سالفيني خطوات نحو إسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في الوقت الذي يسعى فيه كونتي للحصول على تصويت في البرلمان قبل الاستقالة، وهذا له آثار كبيرة فى ميزانية إيطاليا، الأمر الذي يعد مصدر قلق للاتحاد الأوروبي بالكامل.
بوريس جونسون

جونسون يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: «شكرا لإسهاماتكم»

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين في بريطانيا وجميع أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمون اليوم الأحد. وقال جونسون في كلمة مصورة نُشرت عبر الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هناك 3.3 مليون مسلم بريطاني، ونحو مليار آخرين حول العالم، يحتفلون بعيد الأضحى هذا الأسبوع". وأضاف: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتمنى لكم عيدا مباركا جميعا"، مشيرا إلى أن "الاحتفال بعيد الأضحى قائم على فكرة التضحية، والقيام بما هو صحيح، وهو ما نراه من المسلمين يوميا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
كيم-جونج-أون

رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
اقرأ المزيد من الأخبار
سفن-حربية إيرانية

إيران تحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج

استمرارا لمسلسل الاستفزازات الإيرانية في مياه الخليج، أعلن الحرس الثوري، اليوم الأحد عن احتجازه سفينة أجنبية كانت قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج. وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي بحجة أنها تهرب بنزين، وتم سحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وفقا لـ"روسيا اليوم".. وكان الحرس الثوري، أعلن في وقت سابق، مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لم تلتزم بقوانين الملاحة، فيما حذرت بريطانيا طهران، قائلة: إن عليها اتباع القواعد الدولية والإفراج عن الناقلة التي تحتجزها إذا كانت تريد "الخروج من الظلام".
بوريس-جونسون (1.) (2)

هل يتحدى جونسون الولايات المتحدة في قضية إيران؟

مع وصول بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، تظل الأسئلة حول كيفية تغير السياسة الخارجية لبريطانيا، وتأثير قيادته على التوترات المتصاعدة مع إيران، قائمة. حيث وصلت العلاقة بين بريطانيا وإيران إلى نقطة الغليان عندما احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اتهمها البريطانيون بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي في 4 يوليو، وفي انتقام واضح احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين، ولا تزال الدولتان تحتجزان الناقلتين. وعلى الرغم من اقتراح الرئيس الإيراني بتبادل السفن، رفض وزير الخارجية دومينيك راب الفكرة.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (1)

طهران: بريطانيا أرسلت وسيطا للإفراج عن ناقلة النفط

صرح مساعد لمرشد النظام الإيراني آية الله خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا أرسلت وسيطا إليها لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في إيران منذ أيام، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، أو توضيح اسم مساعد المرشد. ومن ناحية أخرى، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن احتجاز الحرس الثوري الناقلة البريطانية كان عملا قويا ودقيقا واحترافيا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويأتي ذلك في وقت عبرت سفينة بريطانية مضيق هرمز في أول عملية عبور منذ واقعة الاحتجاز.
ترامب وماي

كيف ورطت أمريكا بريطانيا في صراعها مع إيران؟

على مدار الأيام القليلة الماضية، توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن تبادل الطرفان احتجاز ناقلتي نفط مملوكتين لكل منهما. ففي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، احتجزت بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية "جريس وان" عند جبل طارق، مدعية أنها تكسر الحظر المفروض على سوريا. لم تنتظر طهران كثيرا لترد على ما وصفته بـ"قرصنة" بريطانيا، واحتجزت سفينة "ستينا إمبيرو"، الجمعة الماضية، في أثناء مرورها بمضيق هرمز. ويبدو أن العلاقة بين لندن وطهران قد وقعت ضحية للأزمة المندلعة منذ أسابيع بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تصاعدت حدتها مؤخرا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org