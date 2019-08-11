إيران تحذر أمريكا من دخول إسرائيل مياه الخليج

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

القوات البحرية الإيرانية

قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، اليوم الأحد، إن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية. وحذر رضا تنغسيري في مقابلة مع قناة "الميادين، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج. ووجه أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها: "إن طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".

وأفاد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان إلى فرض سيناريو جديد في المنطقة لإضفاء الشرعية على تواجدهما في مياه الخليج، مشددا على أن أمريكا هي من نفذت هجمات ضد ناقلتي النفط في خليج عمان قرب المياه الإيرانية بهدف اتهام إيران بالهجوم. وصرح قائد القوات البحرية بأن واشنطن ولندن تخططان لتواجد إسرائيلي في